Технический анализ: спорный элемент в подвеске Mercedes W10

На этот раз внимание публики привлекло решение, использованное Mercedes в области воздухозаборника задних тормозов. По соседству с ним находится крепление верхнего рычага подвески. А поверх этого крепления, как показано на наших иллюстрациях, на W10 располагается диагональная деталь.

Она имеет двойное назначение, позволяя перенаправлять попадающий сюда воздух к внешней стороне колеса (как показывают синие стрелки).

Статья 11.5 технического регламента Ф1 гласит, что входные отверстия задних тормозных воздухозаборников не могут превышать установленных размеров. В частности, запрещено размещать их выше чем в 160 мм от оси заднего колеса (отмечено на иллюстрации ниже), дальше 120 мм в сторону корпуса от внутренней кромки колесного диска и дальше чем в 180 мм вперед от оси колеса.

Детали задней подвески Mercedes F1 W10 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Как легко заметить, даже не будучи техническим экспертом, серебристый элемент в точке крепления рычага к ступице располагается выше установленного предела. Вы спросите, почему же FIA не запретила использование этого решения, которое явно улучшает эффективность охлаждения и не соответствует регламенту?

Якобы случайная выгода

Ответ прост. Воздухозаборник Mercedes, который вы видите чуть ниже, полностью укладывается во все ограничения. А дополнительная деталь подвески не должна отвечать требованиям к воздухозаборникам. Она перенаправляет потоки? Ну да, так уж получилось…

Дополнительный элемент в подвеске Mercedes F1 W10 выполнен из металла, а не углепластика Фото: Джорджо Пиола

Вдобавок, элемент изготовлен из металла, а потому точно не имеет отношения к карбоновому воздухозаборнику. Зато такой выбор материала помогает отводить тепло от тормозных механизмов и, как следствие, снижать риск перегрева шин, что позитивно сказывается на их выносливости.

Для Mercedes проблема с перегревом задних шин особенно чувствительна, поэтому одновременный отвод тепла и подвод охлаждающего воздуха крайне полезен для машины немецкой команды. Наши фото позволяют рассмотреть подробности конструкции, используемой Mercedes.

Задняя подвеска Mercedes F1 W10 Фото: Джорджо Пиола

Стоит отметить, что регламент запрещает элементам подвески выполнять аэродинамическую функцию, что позволяет дополнительно усомниться в легальности решения Mercedes.

Но традиционно в таких случаях команды говорят, что главной задачей того или иного решения является именно та, что не противоречит правилам.

Что же будет дальше?

FIA в этой ситуации остается лишь внимательно изучить конструкцию – после чего либо признать, что формально никакого нарушения нет (и позже скорректировать правила), либо запретить спорный элемент.

Это классическая история с работой в «серой» зоне регламента. Так поступают все команды, и именно здесь зачастую рождаются весьма важные находки – достаточно вспомнить двойной диффузор или J-воздуховод с отверстием в стенке кокпита.

Термочехол на заднем колесе Mercedes F1 W10 Фото: Джорджо Пиола

Добавим еще одну любопытную подробность: в четверг, когда команды предоставляют свои машины на техническую инспекцию перед началом уик-энда, на колеса Mercedes всегда надеты «грелки». Разумеется, никакой необходимости в них нет – это просто средство скрыть воздухозаборники и элементы по соседству с ними от посторонних глаз.

Впрочем, хорошо известно, что можно очень усердно прятать свои секреты, но в итоге все тайное все равно станет явным.