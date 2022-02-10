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Признаем откровенно: вместо интересующей всех машины для Макса Ферстаппена и Серхио Переса RBR подсунула болельщикам фальшивку, в которой легко было угадать шасси шоу-кара, еще прошлым летом подготовленного FOM для демонстрации в Сильверстоуне.

Глава команды Кристиан Хорнер откровенно признал, что в реальности на трассу выйдет совершенно другая RB18: «К моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как сегодня».

В команде сочли неправильным, подобно Haas, показывать свою реальную машину хоть в какой-то итерации. Но решение нашлось на удивление быстро. Дело в том, что руководство Формулы 1 уже давно передало каждой из команд демонстрационное шасси, которое можно было использовать в целях промо и маркетинга.

Эти шоу-кары отличались между собой – носовые обтекатели, передние крылья и понтоны у разных макетов выглядели по-своему. Это было сделано осознанно – чтобы показать, что и реальные машины могут отличаться внешне в рамках одного регламента.

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool F1 2022 car Photo by: Formula 1

Как показывает сравнение в одном ракурсе, «новинка» Red Bull в высшей степени похожа на рендеры FOM полугодовой давности. Попробуйте отыскать отличия, изучив верхний воздухозаборник и крылышки по бокам от него, заднее крыло с отсутствующей DRS и форму понтонов.

Справедливости ради, надо сказать, что на у FOM изображено другое переднее крыло с четырьмя закрылками, выступающими вперед – тогда как у «RB18» их три. Но и это объяснимо. Хотя обычно сама Ф1 использовала в собственных медиа-материалах второй вариант, в социальных сетях можно было увидеть, что в офисе FOM стоит макет с «редбулловской» конфигурацией.

Так что попытки отыскать на показанной машине хоть какие-то решения именно от RB18 можно считать провалившимися. Увидеть творение Эдриана Ньюи мы сможем только с началом тестов в Барселоне 23 февраля.

Потому вместо технического анализа новинки остается лишь рассуждать о том, какой она может быть. По мнению экспертов, одной из самых интересных областей должна стать подвеска – точнее, выбор из двух принципиальных схем, сделанный командами.

Есть слухи, будто кто-то из соперников Red Bull собирается переключиться на тянущие рычаги спереди – тогда как в самом Милтон-Кинсе сделают это в задней подвеске. Такой подход может обеспечить аэродинамическое преимущество в области задней части днища и диффузора.

Red Bull Racing RB5 Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB5 rear suspension Photo by: Giorgio Piola

Можно вспомнить, как относительно недавно, в 2009 году, Red Bull уже использовала тяги в задней подвеске своей модели RB5. В тот момент Ф1 как раз радикально изменила регламент.

Но затем быстро стало понятно, что по тем правилам однозначно предпочтительным вариантом являются толкатели, у команда быстро сменила схему, после чего придерживалась неизменного подхода до настоящего времени.

Стоит добавить, что в 2009-м быстрые перемены потребовались Red Bull еще и потому, что нужно было срочно оснащать свою машину двойным диффузоров, который обеспечил решающее преимущество соперникам из Brawn в споре за титулы.

Сравнение Red Bull RB5 и Brawn BGP001, 2009 год Фото: Джорджо Пиола