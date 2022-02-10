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Технический анализ: скрывает ли что-то фейковый Red Bull RB18

Надежды, что команда покажет свою настоящую машину 2022 года, растаяли как дым. Но можем ли мы извлечь хоть какую-то пользу из показанных изображений?

Технический анализ: скрывает ли что-то фейковый Red Bull RB18
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
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Признаем откровенно: вместо интересующей всех машины для Макса Ферстаппена и Серхио Переса RBR подсунула болельщикам фальшивку, в которой легко было угадать шасси шоу-кара, еще прошлым летом подготовленного FOM для демонстрации в Сильверстоуне. 

Глава команды Кристиан Хорнер откровенно признал, что в реальности на трассу выйдет совершенно другая RB18: «К моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как сегодня».

В команде сочли неправильным, подобно Haas, показывать свою реальную машину хоть в какой-то итерации. Но решение нашлось на удивление быстро. Дело в том, что руководство Формулы 1 уже давно передало каждой из команд демонстрационное шасси, которое можно было использовать в целях промо и маркетинга. 

Эти шоу-кары отличались между собой – носовые обтекатели, передние крылья и понтоны у разных макетов выглядели по-своему. Это было сделано осознанно – чтобы показать, что и реальные машины могут отличаться внешне в рамках одного регламента.

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Red Bull Racing RB18

Red Bull Racing RB18

Photo by: Red Bull Content Pool

F1 2022 car

F1 2022 car

Photo by: Formula 1

Как показывает сравнение в одном ракурсе, «новинка» Red Bull в высшей степени похожа на рендеры FOM полугодовой давности. Попробуйте отыскать отличия, изучив верхний воздухозаборник и крылышки по бокам от него, заднее крыло с отсутствующей DRS и форму понтонов.

Справедливости ради, надо сказать, что на у FOM изображено другое переднее крыло с четырьмя закрылками, выступающими вперед – тогда как у «RB18» их три. Но и это объяснимо. Хотя обычно сама Ф1 использовала в собственных медиа-материалах второй вариант, в социальных сетях можно было увидеть, что в офисе FOM стоит макет с «редбулловской» конфигурацией.

 

Так что попытки отыскать на показанной машине хоть какие-то решения именно от RB18 можно считать провалившимися. Увидеть творение Эдриана Ньюи мы сможем только с началом тестов в Барселоне 23 февраля. 

Потому вместо технического анализа новинки остается лишь рассуждать о том, какой она может быть. По мнению экспертов, одной из самых интересных областей должна стать подвеска – точнее, выбор из двух принципиальных схем, сделанный командами. 

Есть слухи, будто кто-то из соперников Red Bull собирается переключиться на тянущие рычаги спереди – тогда как в самом Милтон-Кинсе сделают это в задней подвеске. Такой подход может обеспечить аэродинамическое преимущество в области задней части днища и диффузора. 

Red Bull Racing RB5

Red Bull Racing RB5

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB5 rear suspension

Red Bull Racing RB5 rear suspension

Photo by: Giorgio Piola

Можно вспомнить, как относительно недавно, в 2009 году, Red Bull уже использовала тяги в задней подвеске своей модели RB5. В тот момент Ф1 как раз радикально изменила регламент. 

Но затем быстро стало понятно, что по тем правилам однозначно предпочтительным вариантом являются толкатели, у команда быстро сменила схему, после чего придерживалась неизменного подхода до настоящего времени.

Стоит добавить, что в 2009-м быстрые перемены потребовались Red Bull еще и потому, что нужно было срочно оснащать свою машину двойным диффузоров, который обеспечил решающее преимущество соперникам из Brawn в споре за титулы. 

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Сравнение Red Bull RB5 и Brawn BGP001, 2009 год

Фото: Джорджо Пиола

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