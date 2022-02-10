Технический анализ: скрывает ли что-то фейковый Red Bull RB18
Надежды, что команда покажет свою настоящую машину 2022 года, растаяли как дым. Но можем ли мы извлечь хоть какую-то пользу из показанных изображений?
Признаем откровенно: вместо интересующей всех машины для Макса Ферстаппена и Серхио Переса RBR подсунула болельщикам фальшивку, в которой легко было угадать шасси шоу-кара, еще прошлым летом подготовленного FOM для демонстрации в Сильверстоуне.
Глава команды Кристиан Хорнер откровенно признал, что в реальности на трассу выйдет совершенно другая RB18: «К моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как сегодня».
В команде сочли неправильным, подобно Haas, показывать свою реальную машину хоть в какой-то итерации. Но решение нашлось на удивление быстро. Дело в том, что руководство Формулы 1 уже давно передало каждой из команд демонстрационное шасси, которое можно было использовать в целях промо и маркетинга.
Эти шоу-кары отличались между собой – носовые обтекатели, передние крылья и понтоны у разных макетов выглядели по-своему. Это было сделано осознанно – чтобы показать, что и реальные машины могут отличаться внешне в рамках одного регламента.
Red Bull Racing RB18
Photo by: Red Bull Content Pool
F1 2022 car
Photo by: Formula 1
Как показывает сравнение в одном ракурсе, «новинка» Red Bull в высшей степени похожа на рендеры FOM полугодовой давности. Попробуйте отыскать отличия, изучив верхний воздухозаборник и крылышки по бокам от него, заднее крыло с отсутствующей DRS и форму понтонов.
Справедливости ради, надо сказать, что на у FOM изображено другое переднее крыло с четырьмя закрылками, выступающими вперед – тогда как у «RB18» их три. Но и это объяснимо. Хотя обычно сама Ф1 использовала в собственных медиа-материалах второй вариант, в социальных сетях можно было увидеть, что в офисе FOM стоит макет с «редбулловской» конфигурацией.
Так что попытки отыскать на показанной машине хоть какие-то решения именно от RB18 можно считать провалившимися. Увидеть творение Эдриана Ньюи мы сможем только с началом тестов в Барселоне 23 февраля.
Потому вместо технического анализа новинки остается лишь рассуждать о том, какой она может быть. По мнению экспертов, одной из самых интересных областей должна стать подвеска – точнее, выбор из двух принципиальных схем, сделанный командами.
Есть слухи, будто кто-то из соперников Red Bull собирается переключиться на тянущие рычаги спереди – тогда как в самом Милтон-Кинсе сделают это в задней подвеске. Такой подход может обеспечить аэродинамическое преимущество в области задней части днища и диффузора.
Red Bull Racing RB5
Photo by: Giorgio Piola
Red Bull Racing RB5 rear suspension
Photo by: Giorgio Piola
Можно вспомнить, как относительно недавно, в 2009 году, Red Bull уже использовала тяги в задней подвеске своей модели RB5. В тот момент Ф1 как раз радикально изменила регламент.
Но затем быстро стало понятно, что по тем правилам однозначно предпочтительным вариантом являются толкатели, у команда быстро сменила схему, после чего придерживалась неизменного подхода до настоящего времени.
Стоит добавить, что в 2009-м быстрые перемены потребовались Red Bull еще и потому, что нужно было срочно оснащать свою машину двойным диффузоров, который обеспечил решающее преимущество соперникам из Brawn в споре за титулы.
Сравнение Red Bull RB5 и Brawn BGP001, 2009 год
Фото: Джорджо Пиола
Aston Martin не подведет фанатов и покажет настоящий болид 2022 года
Журналисты узнали стоимость контракта Oracle с Red Bull