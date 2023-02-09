Технический анализ: семь интересных решений Alfa Romeo C43

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Хотя позади уже четыре презентации, пока лишь Alfa Romeo не стала устраивать шоу с прошлогодним макетом или представлять исключительно ливрею. Их С43, показанная в Цюрихе, дала поклонникам технической стороны гонок немало поводов для размышлений.

Технический директор Ян Моншо не стал скрывать, что в Хинвиле внимательно изучили решения соперников, использованные в 2022 году. В результате понтоны красно-черной машины в передней части оказались похожими на Ferrari, а в задней – на Red Bull.

Прошлогоднюю С42 изначально проектировали так, чтобы иметь возможность в дальнейшем вносить необходимые изменения без радикальных переделок. В частности, установленные прежде почти горизонтально радиаторы в понтонах на новой модели привели в более традиционное наклонное положение. Сделать это по ходу чемпионата-22 команде было сложно из-за нехватки ресурсов, но за зиму задача оказалась вполне решаемой.

Отверстия для воздуха в передней части понтона [2] повторяют идеи Ferrari: они расположены высоко и имеют большую ширину, но при этом довольно узкие. Такой подход неизбежно снижает эффективность охлаждения внутри понтона, но позволяет направить больше воздуха вдоль боковины понтона, что обещает выигрыш в аэродинамике.

По слухам из Маранелло известно, что Ferrari удалось значительно снизить требования к охлаждению своей силовой установки. Применительно к Alfa Romeo это не только дало возможность использовать новое решение передней части понтона, но и позволило сэкономить вес и снизить центр масс. Это значит, что машина должна более охотно менять траекторию своего движения.

Детали Alfa Romeo C43 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Внизу понтона мы видим выраженный «подрез» для протекания воздуха, а в задней части конструкторы расположили довольно резкий спуск вниз [7], сразу напоминающий о Red Bull RB18. При этом «талия» Alfa Romeo все же не настолько узкая, как у прошлогодней чемпионской машины.

Вентиляционные прорези на верхней стороне понтона С43 [6] явно напоминают прошлогоднюю Ferrari, однако занимают не такую значительную площадь. Чтобы подстраховаться от перегрева, в Хинвиле дополнили систему охлаждения второй панелью, расположенной на «ступеньке» капота двигателя (на фото ниже). Такую «ступеньку» в 2022-м использовали Red Bull и Alpine.

Очень интересно выглядит решение кромки днища [1] с многочисленными крылышками, которые, вдобавок, приподняты над соседними элементами. Всего их по девять с каждой стороны. Пока сложно судить, в чем смысл такого решения, но самая очевидная версия – это способ создать завихрения, которые «запечатают» днище, которое в новом сезоне приподняли на 15 мм выше над асфальтом.

Но велика вероятность, что к Гран При Бахрейна этой «гребенки» уже не будет на машине. Возможно, так команда пытается на время спрятать свое настоящее решение в этой области шасси.

Детали понтона и капота двигателя Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Зеркало заднего вида, отражающий элемент которого стал крупнее по требованиям правил, держится на трех креплениях [3] – главном и двух боковых, которые явно используются для контроля за потоками. Регламент ничего не говорит о конструкции креплений, лишь ограничивая область, где те могут размещаться.

Наконец, стоит отметить небольшую ступеньку на боковине кокпита [4] и небольшой открылок в зоне крепления Halo [5]. Это лишь детали, но внимание к таким моментам иллюстрирует тщательность, с которой в Alfa Romeo разрабатывали свою новую машину.

Новые руководитель команды Алессандро Алюнни Брави сказал на презентации, что ожидает роста результатов по сравнению с прошедшим сезоном. Тогда, напомним, Alfa финишировала шестой в Кубке конструкторов. Это значит, что в предстоящем чемпионате швейцарцы рассчитывают на борьбу с McLaren и Alpine…