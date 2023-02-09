Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: семь интересных решений Alfa Romeo C43
Джорджо Пиола изучил конструктивные особенности первой машины 2023 года, которую команда представила на всеобщее обозрение
Хотя позади уже четыре презентации, пока лишь Alfa Romeo не стала устраивать шоу с прошлогодним макетом или представлять исключительно ливрею. Их С43, показанная в Цюрихе, дала поклонникам технической стороны гонок немало поводов для размышлений.
Технический директор Ян Моншо не стал скрывать, что в Хинвиле внимательно изучили решения соперников, использованные в 2022 году. В результате понтоны красно-черной машины в передней части оказались похожими на Ferrari, а в задней – на Red Bull.
Прошлогоднюю С42 изначально проектировали так, чтобы иметь возможность в дальнейшем вносить необходимые изменения без радикальных переделок. В частности, установленные прежде почти горизонтально радиаторы в понтонах на новой модели привели в более традиционное наклонное положение. Сделать это по ходу чемпионата-22 команде было сложно из-за нехватки ресурсов, но за зиму задача оказалась вполне решаемой.
Отверстия для воздуха в передней части понтона [2] повторяют идеи Ferrari: они расположены высоко и имеют большую ширину, но при этом довольно узкие. Такой подход неизбежно снижает эффективность охлаждения внутри понтона, но позволяет направить больше воздуха вдоль боковины понтона, что обещает выигрыш в аэродинамике.
По слухам из Маранелло известно, что Ferrari удалось значительно снизить требования к охлаждению своей силовой установки. Применительно к Alfa Romeo это не только дало возможность использовать новое решение передней части понтона, но и позволило сэкономить вес и снизить центр масс. Это значит, что машина должна более охотно менять траекторию своего движения.
Детали Alfa Romeo C43
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Внизу понтона мы видим выраженный «подрез» для протекания воздуха, а в задней части конструкторы расположили довольно резкий спуск вниз [7], сразу напоминающий о Red Bull RB18. При этом «талия» Alfa Romeo все же не настолько узкая, как у прошлогодней чемпионской машины.
Вентиляционные прорези на верхней стороне понтона С43 [6] явно напоминают прошлогоднюю Ferrari, однако занимают не такую значительную площадь. Чтобы подстраховаться от перегрева, в Хинвиле дополнили систему охлаждения второй панелью, расположенной на «ступеньке» капота двигателя (на фото ниже). Такую «ступеньку» в 2022-м использовали Red Bull и Alpine.
Очень интересно выглядит решение кромки днища [1] с многочисленными крылышками, которые, вдобавок, приподняты над соседними элементами. Всего их по девять с каждой стороны. Пока сложно судить, в чем смысл такого решения, но самая очевидная версия – это способ создать завихрения, которые «запечатают» днище, которое в новом сезоне приподняли на 15 мм выше над асфальтом.
Но велика вероятность, что к Гран При Бахрейна этой «гребенки» уже не будет на машине. Возможно, так команда пытается на время спрятать свое настоящее решение в этой области шасси.
Детали понтона и капота двигателя Alfa Romeo C43
Фото: Alfa Romeo
Зеркало заднего вида, отражающий элемент которого стал крупнее по требованиям правил, держится на трех креплениях [3] – главном и двух боковых, которые явно используются для контроля за потоками. Регламент ничего не говорит о конструкции креплений, лишь ограничивая область, где те могут размещаться.
Наконец, стоит отметить небольшую ступеньку на боковине кокпита [4] и небольшой открылок в зоне крепления Halo [5]. Это лишь детали, но внимание к таким моментам иллюстрирует тщательность, с которой в Alfa Romeo разрабатывали свою новую машину.
Новые руководитель команды Алессандро Алюнни Брави сказал на презентации, что ожидает роста результатов по сравнению с прошедшим сезоном. Тогда, напомним, Alfa финишировала шестой в Кубке конструкторов. Это значит, что в предстоящем чемпионате швейцарцы рассчитывают на борьбу с McLaren и Alpine…
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