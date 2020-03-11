Технический анализ: секреты скорости Mercedes W11

По словам технического директора чемпионской команды Джеймса Эллисона, при создании автомобиля 2020 года был выбран весьма агрессивный конструкторский подход с существенной переработкой целого ряда ключевых узлов.

«В частности, спереди мы значительно изменили конструкцию подвески, – рассказывает Эллисон. – Мы усложнили ее структуру, но это усложнение дало нам больше возможностей по повышению эффективности этой области с точки зрения аэродинамики».

Конструкция поворотного кулака W11 демонстрирует, сколько изощренный подход требуется при создании узлов, которые должны быть одновременно жесткими, легкими и проработанными в аэродинамическом аспекте.

Поворотный кулак Mercedes AMG F1 W10 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Речь идет не о какой-то конкретно детали, а о целом узле, собранном из нескольких элементов (включая новые, выделенные красными стрелками). Более глубокое понимание возможностей разных материалов и технологий дает возможность снизить массу деталей и нагрузки на них, увеличить жесткость элементов – а также (что иногда может быть важнее всего) сократить время на изготовление новых элементов.

Обычно эти узлы (в отличие от антикрыльев и дефлекторов) спрятаны от посторонних взглядов – поэтому не всегда можно увидеть, что и когда команда поменяла в конструкции своей машины. Нам может казаться, что с предыдущего этапа болид не изменился – а в реальности под носовым обтекателем могут скрываться разного рода сюрпризы.

Сравнение передней подвески болидов W11 и W10 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также немалое внимание было уделено креплениям верхних передних треугольных рычагов. Новая конструкция вышла более компактной и легкой – и при этом более жесткой.

Продуй свои тормоза

Нет никаких сомнений, что главнее изменения в передней части машины связаны с аэродинамикой. В этом компоненте Mercedes традиционно отличается глубокой проработкой деталей, а также вниманием к тормозным воздухозаборникам и воздуховодам как к важнейшим инструментам для получения преимущества.

Сравнение узла крепления переднего колеса Mercedes F1 W10 и W11 Фото: Джорджо Пиола

Решение передних тормозов W11 не имеет аналогов в пелотоне. Кроме того, при сравнении с прошлогодней машиной отлично видно, какой объем работы проделали конструкторы и сколь много изменений внесли.

Первое, что бросается в глаза – многочисленные отверстия в «колоколе», который центрирует колесо.

Узел крепления переднего колеса Mercedes F1 W11 Фото: Джорджо Пиола

Потоки, попадающие в крупный тормозной воздухозаборник, проходят насквозь через тормозные механизмы. Часть из них, разумеется, предназначена для охлаждения дисков, колодок и других элементов, но другая работает на благо аэродинамики.

Узел крепления переднего колеса Mercedes F1 W11 Фото: Джорджо Пиола

На фото выше мы для наглядности показали распространение потоков воздуха (в упрощенном виде, конечно) с помощью цвета. С точки зрения аэродинамики принцип тут примерно тот же, что у запрещенной недавно «продувной» оси – хотя эффективность заметно ниже.

Хотя у самой Mercedes никогда не было «продувной» оси, в данном случае конструкторы пришли к выводу, что в сочетании с передним крылом подобный подход обещает преимущество.

Переднее крыло и тормозные механизмы Mercedes F1 W11 Фото: Джорджо Пиола

На предыдущем фото нет одной важной детали – воздуховода, который перенаправляет дополнительный поток к внешней стороне колеса (показан стрелкой). Это решение было у Mercedes и прежде, но сейчас его эффективность выросла.

Функция воздуховода та же, что и у отверстий в «колоколе» – посредством аэродинамических средств гасить турбулентность, возникающую от вращения колеса, и защищать от нее область дефлекторов и другие ключевые участки машины.

Сравнение передних тормозов Mercedes F1 W10 и W11 Фото: Джорджо Пиола

Задача перенаправить насквозь через колесо как можно больше воздуха гораздо сложнее, чем может показаться. Команда не только скорректировала геометрию воздухозаборника, но и добавила под ним два дополнительных крылышка, доведя их общее количество до трех (выделены желтым цветом).

Это не просто аэродинамические элементы: каждый из них направляет поток в свой собственный небольшой воздуховод, который вносит вклад в общую картину.

Сравнение колесных дисков Mercedes AMG W10 и W11 Фото: Джорджо Пиола

Разумеется, недостаточно просто направить воздух к внешней стороне колеса. Нужно оставить достаточно свободного пространства, через которое тот может выйти наружу. Здесь после совместного анализа с инженерами компании O.Z. Racing, которая поставляет Mercedes колесные диски, было решено изменить форму спиц, сделав отверстия в них (показаны желтым) несколько меньшего размера.

Одновременно по соседству появился кольцеобразный дефлектор (показан стрелкой), помогающий добиваться нужного аэродинамического эффекта.

Скрытая мощь

Фабрика двигателей Mercedes в Бриксуорте Фото: Mercedes AMG

Джеймс Эллисон сказал в недавнем видео Mercedes: «В HPP (подразделении Mercedes, занимающемся моторами – прим.ред.) приложили колоссальные усилия, чтобы увеличить отдачу силовой установки и обеспечить нам по-настоящему хорошую зиму. Они нашли множество новых лошадиных сил.

Уже довольно давно в регламенте ограничен расход топлива, но в этот раз они смогли обеспечить по-настоящему солидную прибавку. Это не только собственно мощность. Третий год подряд оптимизируется компоновка, что открывает нам очень важные возможности в плене аэродинамики шасси. Также большие усилия тратятся на то, чтобы мотор мог работать при более высоких температурах, чем годом ранее».

Глава Mercedes HPP Энди Коуэлл добавил: «В начале прошлого года эффективность охлаждения нашей машины была недостаточной, что привело к нескольким сложным ситуациях в гонках. После двух первых этапов, когда стало ясно, что с этим есть сложности, мы нацелились повысить температурные лимиты силовой установки.

Сейчас главная задача для нас в том, чтобы гарантировать работу всех охлаждающих жидкостей силовой установки на более высоких температурах. Это увеличивает температурный разрыв между охлаждающей жидкостью и окружающим воздухом, что повышает эффективность охлаждения».

Фабрика двигателей Mercedes в Бриксуорте Фото: Mercedes AMG

Нижнее расположение боковой защитной структуры

Джеймс Эллисон: «Многие команды уже сделали это, а мы внимательно прорабатывали эту тему и с нынешнего года решили задействовать структурные изменения, которые обещают большую выгоду в аэродинамике».

Детали шасси Mercedes F1 W11 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Нельзя не согласиться с техническим директором Mercedes. Переход на концепцию, разработанную Ferrari еще в 2017 году после очередного обновления регламента, стал знаковым событием.

Боковую защитную структуру – мощный брус конусовидной формы – можно располагать в некотором диапазоне, оговоренном правилами. Перенос его вниз дает возможность расположить воздухозаборники выше, где в них попадают более «чистые» потоки. Сам понтон в этом случае можно сделать более коротким.

Mercedes AMG F1 W11 side pods Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Mercedes F1 W11 mirror detail Photo by: Giorgio Piola

Отметим, что в случае с Mercedes изначальная концепция получила развитие. С внешней стороны воздухозаборника можно заметить небольшое крылышко (показано стрелкой на левом фото). Оно «раскручивает» формирующуюся здесь турбулентность, помогая работе диффузора.

Кроме того, у самой боковины кокпита в понтонах W11 по ходу всех тестов можно было увидеть круглые отверстия (на правом фото). Они обеспечивают дополнительное охлаждение блокам управляющей электроники, расположенным в нижней части понтона. По всей видимости, это все же временное решение, и команда уже готовит ему замену.

Сравнение задней части Mercedes F1 W11 и W10 Фото: Джорджо Пиола

Джеймс Эллисон: «Заднюю подвеску этой машины можно назвать безрассудно смелым решением, в особенности нижний треугольный рычаг. Мы реализовали новую геометрию, которая дала больше возможностей в аэродинамике и больше прижимной силы».

При сравнении W11 с прошлогодней W10 можно сделать вывод, что и в этой области машины можно говорить не об эволюционных изменениях, а о полной смене философии. На машине 2019 года (слева) мы вообще не видим заднюю ветвь нижнего рычага (выделен желтым).

Она прячется в аэродинамической «тени» кожуха приводного вала (выделен зеленым)

На машине 2020 года легко заметить совсем иное расположение. Задняя ветвь треугольного рычага смещена вверх и назад, ее отлично видно. Это изменило кинематику работы подвески ради рабочего «окна» настроек и механического сцепления.

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Задняя подвеска Mercedes W10, 2019 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

В прошлом году мы публиковали детальный разбор конструкции задней подвески Mercedes, которая обеспечивала подруливающий эффект и позволяла более экономно расходовать резину. Углепластиковый кожух приводного вала обозначен на иллюстрации цифрой [4], задняя ветвь нижнего треугольного рычага – [5].

Детали заднего крыла Mercedes F1 W10 (слева) и W11 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Когда новые машины впервые выходят на трассу, в их конструкции довольно просто проглядеть что-нибудь интересное – особенно если грамотно использована ливрея. Однако от нас не ускользнули перемены в торцевых пластинах заднего крыла.

В Mercedes серьезно обновили их прошлым летом к Гран При Германии (показано слева), придав кромке ступенчатую форму у верхнего заднего угла. Это решение осталось и на W11, а вот чуть ниже произошли изменения. Явно не без оглядки на прошлогоднее решение Haas конструкторы придали первому вертикальному элементу в переходной области L-образную форму.

Два других стали при этом чуть короче. Такое решение позволяет изменить конфигурацию формирующихся здесь завихрений, за счет чего повысить общую аэродинамическую эффективность.

Сравнение диффузоров Mercedes F1 W10 и W11 Фото: Джорджо Пиола

Обновления можно отыскать и в области диффузора. На новой машине его общая геометрия осталась прежней, но у внешнего угла появился дополнительная Г-образная прорезь в месте переплетения концевых кромок (показана белой стрелкой).

Чуть изменилась и форма элемента у задней структуры безопасности (показан красными стрелками).

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Предела совершенству в Формуле 1 нет по определению, но команды продолжают бесконечную погоню за ним. Что принесет Mercedes напряженная работа конструкторов, и что чемпионам пяти последних сезонов смогут ответить соперники, мы сможем увидеть уже совсем скоро. От старта нового сезона Ф1 нас отделяют уже считанные дни, а скорее даже часы.