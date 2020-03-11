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Технический анализ: секреты скорости Mercedes W11
Опираясь на итоги зимних тестов, можно смело записывать Mercedes в главные фавориты предстоящего сезона Ф1. Наши эксперты изучили, почему новая машина W11 стала не просто эволюционным развитием предшественницы, но качественным шагом вперед
По словам технического директора чемпионской команды Джеймса Эллисона, при создании автомобиля 2020 года был выбран весьма агрессивный конструкторский подход с существенной переработкой целого ряда ключевых узлов.
«В частности, спереди мы значительно изменили конструкцию подвески, – рассказывает Эллисон. – Мы усложнили ее структуру, но это усложнение дало нам больше возможностей по повышению эффективности этой области с точки зрения аэродинамики».
Конструкция поворотного кулака W11 демонстрирует, сколько изощренный подход требуется при создании узлов, которые должны быть одновременно жесткими, легкими и проработанными в аэродинамическом аспекте.
Поворотный кулак Mercedes AMG F1 W10
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Речь идет не о какой-то конкретно детали, а о целом узле, собранном из нескольких элементов (включая новые, выделенные красными стрелками). Более глубокое понимание возможностей разных материалов и технологий дает возможность снизить массу деталей и нагрузки на них, увеличить жесткость элементов – а также (что иногда может быть важнее всего) сократить время на изготовление новых элементов.
Обычно эти узлы (в отличие от антикрыльев и дефлекторов) спрятаны от посторонних взглядов – поэтому не всегда можно увидеть, что и когда команда поменяла в конструкции своей машины. Нам может казаться, что с предыдущего этапа болид не изменился – а в реальности под носовым обтекателем могут скрываться разного рода сюрпризы.
Сравнение передней подвески болидов W11 и W10
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Также немалое внимание было уделено креплениям верхних передних треугольных рычагов. Новая конструкция вышла более компактной и легкой – и при этом более жесткой.
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Продуй свои тормоза
Нет никаких сомнений, что главнее изменения в передней части машины связаны с аэродинамикой. В этом компоненте Mercedes традиционно отличается глубокой проработкой деталей, а также вниманием к тормозным воздухозаборникам и воздуховодам как к важнейшим инструментам для получения преимущества.
Сравнение узла крепления переднего колеса Mercedes F1 W10 и W11
Фото: Джорджо Пиола
Решение передних тормозов W11 не имеет аналогов в пелотоне. Кроме того, при сравнении с прошлогодней машиной отлично видно, какой объем работы проделали конструкторы и сколь много изменений внесли.
Первое, что бросается в глаза – многочисленные отверстия в «колоколе», который центрирует колесо.
Узел крепления переднего колеса Mercedes F1 W11
Фото: Джорджо Пиола
Потоки, попадающие в крупный тормозной воздухозаборник, проходят насквозь через тормозные механизмы. Часть из них, разумеется, предназначена для охлаждения дисков, колодок и других элементов, но другая работает на благо аэродинамики.
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Узел крепления переднего колеса Mercedes F1 W11
Фото: Джорджо Пиола
На фото выше мы для наглядности показали распространение потоков воздуха (в упрощенном виде, конечно) с помощью цвета. С точки зрения аэродинамики принцип тут примерно тот же, что у запрещенной недавно «продувной» оси – хотя эффективность заметно ниже.
Хотя у самой Mercedes никогда не было «продувной» оси, в данном случае конструкторы пришли к выводу, что в сочетании с передним крылом подобный подход обещает преимущество.
Переднее крыло и тормозные механизмы Mercedes F1 W11
Фото: Джорджо Пиола
На предыдущем фото нет одной важной детали – воздуховода, который перенаправляет дополнительный поток к внешней стороне колеса (показан стрелкой). Это решение было у Mercedes и прежде, но сейчас его эффективность выросла.
Функция воздуховода та же, что и у отверстий в «колоколе» – посредством аэродинамических средств гасить турбулентность, возникающую от вращения колеса, и защищать от нее область дефлекторов и другие ключевые участки машины.
Сравнение передних тормозов Mercedes F1 W10 и W11
Фото: Джорджо Пиола
Задача перенаправить насквозь через колесо как можно больше воздуха гораздо сложнее, чем может показаться. Команда не только скорректировала геометрию воздухозаборника, но и добавила под ним два дополнительных крылышка, доведя их общее количество до трех (выделены желтым цветом).
Это не просто аэродинамические элементы: каждый из них направляет поток в свой собственный небольшой воздуховод, который вносит вклад в общую картину.
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Сравнение колесных дисков Mercedes AMG W10 и W11
Фото: Джорджо Пиола
Разумеется, недостаточно просто направить воздух к внешней стороне колеса. Нужно оставить достаточно свободного пространства, через которое тот может выйти наружу. Здесь после совместного анализа с инженерами компании O.Z. Racing, которая поставляет Mercedes колесные диски, было решено изменить форму спиц, сделав отверстия в них (показаны желтым) несколько меньшего размера.
Одновременно по соседству появился кольцеобразный дефлектор (показан стрелкой), помогающий добиваться нужного аэродинамического эффекта.
Скрытая мощь
Фабрика двигателей Mercedes в Бриксуорте
Фото: Mercedes AMG
Джеймс Эллисон сказал в недавнем видео Mercedes: «В HPP (подразделении Mercedes, занимающемся моторами – прим.ред.) приложили колоссальные усилия, чтобы увеличить отдачу силовой установки и обеспечить нам по-настоящему хорошую зиму. Они нашли множество новых лошадиных сил.
Уже довольно давно в регламенте ограничен расход топлива, но в этот раз они смогли обеспечить по-настоящему солидную прибавку. Это не только собственно мощность. Третий год подряд оптимизируется компоновка, что открывает нам очень важные возможности в плене аэродинамики шасси. Также большие усилия тратятся на то, чтобы мотор мог работать при более высоких температурах, чем годом ранее».
Глава Mercedes HPP Энди Коуэлл добавил: «В начале прошлого года эффективность охлаждения нашей машины была недостаточной, что привело к нескольким сложным ситуациях в гонках. После двух первых этапов, когда стало ясно, что с этим есть сложности, мы нацелились повысить температурные лимиты силовой установки.
Сейчас главная задача для нас в том, чтобы гарантировать работу всех охлаждающих жидкостей силовой установки на более высоких температурах. Это увеличивает температурный разрыв между охлаждающей жидкостью и окружающим воздухом, что повышает эффективность охлаждения».
Фабрика двигателей Mercedes в Бриксуорте
Фото: Mercedes AMG
Нижнее расположение боковой защитной структуры
Джеймс Эллисон: «Многие команды уже сделали это, а мы внимательно прорабатывали эту тему и с нынешнего года решили задействовать структурные изменения, которые обещают большую выгоду в аэродинамике».
Детали шасси Mercedes F1 W11
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Нельзя не согласиться с техническим директором Mercedes. Переход на концепцию, разработанную Ferrari еще в 2017 году после очередного обновления регламента, стал знаковым событием.
Боковую защитную структуру – мощный брус конусовидной формы – можно располагать в некотором диапазоне, оговоренном правилами. Перенос его вниз дает возможность расположить воздухозаборники выше, где в них попадают более «чистые» потоки. Сам понтон в этом случае можно сделать более коротким.
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Mercedes AMG F1 W11 side pods
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes F1 W11 mirror detail
Photo by: Giorgio Piola
Отметим, что в случае с Mercedes изначальная концепция получила развитие. С внешней стороны воздухозаборника можно заметить небольшое крылышко (показано стрелкой на левом фото). Оно «раскручивает» формирующуюся здесь турбулентность, помогая работе диффузора.
Кроме того, у самой боковины кокпита в понтонах W11 по ходу всех тестов можно было увидеть круглые отверстия (на правом фото). Они обеспечивают дополнительное охлаждение блокам управляющей электроники, расположенным в нижней части понтона. По всей видимости, это все же временное решение, и команда уже готовит ему замену.
Сравнение задней части Mercedes F1 W11 и W10
Фото: Джорджо Пиола
Джеймс Эллисон: «Заднюю подвеску этой машины можно назвать безрассудно смелым решением, в особенности нижний треугольный рычаг. Мы реализовали новую геометрию, которая дала больше возможностей в аэродинамике и больше прижимной силы».
При сравнении W11 с прошлогодней W10 можно сделать вывод, что и в этой области машины можно говорить не об эволюционных изменениях, а о полной смене философии. На машине 2019 года (слева) мы вообще не видим заднюю ветвь нижнего рычага (выделен желтым).
Она прячется в аэродинамической «тени» кожуха приводного вала (выделен зеленым)
На машине 2020 года легко заметить совсем иное расположение. Задняя ветвь треугольного рычага смещена вверх и назад, ее отлично видно. Это изменило кинематику работы подвески ради рабочего «окна» настроек и механического сцепления.
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Задняя подвеска Mercedes W10, 2019 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
В прошлом году мы публиковали детальный разбор конструкции задней подвески Mercedes, которая обеспечивала подруливающий эффект и позволяла более экономно расходовать резину. Углепластиковый кожух приводного вала обозначен на иллюстрации цифрой [4], задняя ветвь нижнего треугольного рычага – [5].
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Детали заднего крыла Mercedes F1 W10 (слева) и W11
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Когда новые машины впервые выходят на трассу, в их конструкции довольно просто проглядеть что-нибудь интересное – особенно если грамотно использована ливрея. Однако от нас не ускользнули перемены в торцевых пластинах заднего крыла.
В Mercedes серьезно обновили их прошлым летом к Гран При Германии (показано слева), придав кромке ступенчатую форму у верхнего заднего угла. Это решение осталось и на W11, а вот чуть ниже произошли изменения. Явно не без оглядки на прошлогоднее решение Haas конструкторы придали первому вертикальному элементу в переходной области L-образную форму.
Два других стали при этом чуть короче. Такое решение позволяет изменить конфигурацию формирующихся здесь завихрений, за счет чего повысить общую аэродинамическую эффективность.
Сравнение диффузоров Mercedes F1 W10 и W11
Фото: Джорджо Пиола
Обновления можно отыскать и в области диффузора. На новой машине его общая геометрия осталась прежней, но у внешнего угла появился дополнительная Г-образная прорезь в месте переплетения концевых кромок (показана белой стрелкой).
Чуть изменилась и форма элемента у задней структуры безопасности (показан красными стрелками).
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Предела совершенству в Формуле 1 нет по определению, но команды продолжают бесконечную погоню за ним. Что принесет Mercedes напряженная работа конструкторов, и что чемпионам пяти последних сезонов смогут ответить соперники, мы сможем увидеть уже совсем скоро. От старта нового сезона Ф1 нас отделяют уже считанные дни, а скорее даже часы.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Мэтт Сомерфилд
Технический анализ: секреты скорости Mercedes W11
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