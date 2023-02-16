Технический анализ: самые интересные решения Ferrari SF-23
Алая машина с первого взгляда произвела очень приятное впечатление. Мэтт Сомерфилд присмотрелся к ее самым интересным деталям
Новинка, представленная во Фьорано, явно продолжает философию своей предшественницы F1-75. В то же время, при внимательном изучении между ними можно отыскать немало отличий.
Этой зимой на всех представленных машинах в первую очередь смотрят на понтоны – и у большинства шасси в них явно просматриваются идеи Red Bull.
Ferrari, что едва ли кого-то удивит, продолжила движение по собственному пути, оттачивая концепцию с массивными понтонами, имеющими углубление сверху.
Однако вентиляционные прорези, которые прежде тянулись широкой лентой вдоль всего понтона и заходили на боковину капота, теперь разделены на два участка. Передний, окрашенный в черный, интегрирован в понтон, а вот задний выполнен на отдельной панели. Нет сомнений, что для разных Гран При команда будет использовать варианты с различным количеством прорезей в ней, исходя из требований к охлаждению.
Ferrari SF-23 sidepod detail
По соседству можно отыскать самое, пожалуй, интересное техническое решение SF-23 – это воздуховод, который начинается под воздухозаборником понтона и тянется до области крепления Halo (входное и выходное отверстия показаны синими стрелками на фото).
Об этой находке Ferrari мы уже подробно рассказывали в отдельном материале.
Впрочем, некоторые все же считают, что два отверстия не связаны между собой, а просто нужны команде для охлаждения кокпита и дополнительного отвода горячего воздуха из понтонов соответственно.
Детали Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Форма воздухозаборника понтона тоже изменилась по сравнению с 2022 годом – прежде кромки располагались одна над другой, а теперь нижняя выступает чуть дальше вперед.
Также конструкторы явно попытались максимально расширить «подрез» в нижней части, чтобы пропускать там как можно больше воздуха. Если присмотреться, в нем видно полукруглую выпуклость – она скрывает нижний брус боковой защиты.
Небольшая ступенька в задней части «подреза» тоже стала более выраженной, а вентиляционные отверстия в задней части понтонов конструкторы явно постарались расположить как можно ниже.
Детали области кокпита Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Детали области кокпита Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
В области кокпита можно отыскать много небольших элементов, призванных контролировать протекание потоков – здесь можно усмотреть определенные параллели с решениями других команд.
Крепление зеркала заднего вида (отражающий элемент которого в соответствии с регламентом стал шире) сохранилось почти неизменным, но рядом с ним – как у Mercedes и AlphaTauri – можно отыскать три небольших вертикальных «плавничка» у края понтона.
Поверх дуги Halo установлено тонкое крыло дугообразной формы, которое частично гасит возникающие здесь завихрения. Сразу за ним можно рассмотреть чуть изогнутые продольные бортики.
Но куда более интересное решение обнаружилось рядом. Это два Г-образных элемента (хорошо видны на левом фото выше), которые с внешней стороны опираются на «плавничок» в зоне крепления Halo к корпусу. Кажется, ничего подобного мы еще не видели ни у одной из команд.
По бокам от треугольного верхнего воздухозаборника располагаются два традиционных L-образных крылышка, чуть ниже которых можно рассмотреть пару небольших элементов, установленных горизонтально.
Детали носового обтекателя и переднего антикрыла Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
В передней части шасси тоже можно обнаружить отличия от F1-75. В Маранелло отказались от длинного кончика «носа», который соединялся с основной плоскостью крыла. Вместо этого кончик стал закругленным и теперь доходит лишь до второго элемента (любопытно, что в Aston Martin поступили прямо противоположным образом).
Решение Ferrari позволяет пропускать под машину чуть больше воздуха и требует чуть иной геометрии закрылков.
В этой же области машины нашлась еще одна достойная внимания деталь – речь о разделителях закрылков, которые Скудерия, использовав прошлогодние наработки Mercedes, использовала в аэродинамических целях.
Так как зимой соответствующий пункт правил был скорректирован – причем, как оказалось, не особенно дальновидно – такой подход теперь ничего не нарушает. Этот вопрос также подробно разбирался отдельной публикации.
Детали переднего антикрыла Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
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