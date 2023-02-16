Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23
На презентации команда рассказала, что ее машина 2023 года разительно отличается от своей не особенно успешной предшественницы. Посмотрим, как это выглядит
В изначальной конфигурации шасси AMR22 было одним из самых необычных в пелотоне. Длинные высоко поднятые понтоны с многочисленными вентиляционными прорезями выглядели очень колоритно. К сожалению, в плане эффективности такой подход не оправдал себя, и машину пришлось спешно переделывать прямо по ходу чемпионата.
Понятно, что тогда под руководством перешедшего из Red Bull технического директора Дэна Феллоуза были исправлены лишь самые главные просчеты – а с остальным в Сильверстоуне повременили до зимы. Сейчас, как говорят в команде, по сравнению с AMR22 прежними остались всего 5% деталей шасси.
Aston Martin AMR23 detail
Photo by: Aston Martin Racing
Aston Martin Racing AMR22 detail
Photo by: Aston Martin Racing
Если сравнить носовой обтекатель, то на старой машине (справа на сравнительных фото) он был коротким, широким и высоким. У новой модели прежним остался разве что цвет: обтекатель вытянулся вперед, стал уже и ниже.
Иным стало и переднее крыло, элементы которого явно выполнены по мотивам прошлогодней Mercedes – и полностью лишены цветных наклеек ради экономии веса.
В 2022 году, когда в Aston Martin, не мудрствуя лукаво, решили максимально точно копировать Red Bull RB18, это невозможно было сделать на 100%. Компоновка агрегатов определяется на ранней стадии проектирования, и во время чемпионата уже невозможно изменить расположение радиаторов, брусьев боковой защиты и других элементов.
Так что повторить получилось только общую форму понтонов чемпионской машины Макса Ферстаппена, но не отдельные детали.
Детали области кокпита Aston Martin AMR23
Фото: Aston Martin Racing
В частности, прошлой весной у Aston Martin не было возможности сделать воздухозаборники понтонов, открытые сверху. На AMR23 мы уже видим именно такое решение. Но это уже не слепое копирование, а собственная интерпретация идеи.
Подход, использованный на зеленой машине, можно назвать средним арифметическим между RB18 и поздней версией McLaren MCL36. Это касается работы с потоками – как теми, что попадают внутрь понтона к радиаторам, так и протекающими с внешней стороны кузовных панелей вдоль машины.
В этой же связи нельзя не отметить крупный «подрез» в нижней части понтона.
Сравнение понтонов Aston Martin AMR23 и Ferrari F1-75
Если у AMR22 были «круглые бока», то новинка получила плоские боковины понтонов, которые явно напоминают Ferrari F1-75. Это касается, в частности, небольшой ступеньки в «подрезе» (показана стрелкой на сравнительной иллюстрации).
Плоская боковина позволила сформировать с внешней стороны понтона вертикальный бортик, который был особенно явно выражен у прошлогодней машины Alpine. Он дает возможность получить небольшое углубление в верхней части понтона, которое служит каналом для протекания воздуха (его отлично видно на фото ниже).
Детали Aston Martin AMR23
Фото: Aston Martin Racing
Вентиляционная панель на новой Aston Martin переехала на ступеньку на боковине капота двигателя – причем она располагается гораздо ближе к задним колесам, чем на других машинах.
Также внимания заслуживает область перед задними колесами AMR23. Кузовная панель (та, что с рекламой crypto.com на фото ниже) изгибается внутрь в нижней части, оставляя больше места для протекания воздуха и размещения рычагов подвески.
Детали задней части Aston Martin AMR23
Фото: Aston Martin Racing
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