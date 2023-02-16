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Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23

На презентации команда рассказала, что ее машина 2023 года разительно отличается от своей не особенно успешной предшественницы. Посмотрим, как это выглядит

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23
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В изначальной конфигурации шасси AMR22 было одним из самых необычных в пелотоне. Длинные высоко поднятые понтоны с многочисленными вентиляционными прорезями выглядели очень колоритно. К сожалению, в плане эффективности такой подход не оправдал себя, и машину пришлось спешно переделывать прямо по ходу чемпионата. 

Понятно, что тогда под руководством перешедшего из Red Bull технического директора Дэна Феллоуза были исправлены лишь самые главные просчеты – а с остальным в Сильверстоуне повременили до зимы. Сейчас, как говорят в команде, по сравнению с AMR22 прежними остались всего 5% деталей шасси.

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Aston Martin AMR23 detail

Aston Martin AMR23 detail

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Racing AMR22 detail

Aston Martin Racing AMR22 detail

Photo by: Aston Martin Racing

Если сравнить носовой обтекатель, то на старой машине (справа на сравнительных фото) он был коротким, широким и высоким. У новой модели прежним остался разве что цвет: обтекатель вытянулся вперед, стал уже и ниже. 

Иным стало и переднее крыло, элементы которого явно выполнены по мотивам прошлогодней Mercedes – и полностью лишены цветных наклеек ради экономии веса. 

В 2022 году, когда в Aston Martin, не мудрствуя лукаво, решили максимально точно копировать Red Bull RB18, это невозможно было сделать на 100%. Компоновка агрегатов определяется на ранней стадии проектирования, и во время чемпионата уже невозможно изменить расположение радиаторов, брусьев боковой защиты и других элементов. 

Так что повторить получилось только общую форму понтонов чемпионской машины Макса Ферстаппена, но не отдельные детали.

Детали области кокпита Aston Martin AMR23

Детали области кокпита Aston Martin AMR23

Фото: Aston Martin Racing

В частности, прошлой весной у Aston Martin не было возможности сделать воздухозаборники понтонов, открытые сверху. На AMR23 мы уже видим именно такое решение. Но это уже не слепое копирование, а собственная интерпретация идеи. 

Подход, использованный на зеленой машине, можно назвать средним арифметическим между RB18 и поздней версией McLaren MCL36. Это касается работы с потоками – как теми, что попадают внутрь понтона к радиаторам, так и протекающими с внешней стороны кузовных панелей вдоль машины.

В этой же связи нельзя не отметить крупный «подрез» в нижней части понтона. 

Сравнение понтонов Aston Martin AMR23 и Ferrari F1-75

Сравнение понтонов Aston Martin AMR23 и Ferrari F1-75

Если у AMR22 были «круглые бока», то новинка получила плоские боковины понтонов, которые явно напоминают Ferrari F1-75. Это касается, в частности, небольшой ступеньки в «подрезе» (показана стрелкой на сравнительной иллюстрации).

Плоская боковина позволила сформировать с внешней стороны понтона вертикальный бортик, который был особенно явно выражен у прошлогодней машины Alpine. Он дает возможность получить небольшое углубление в верхней части понтона, которое служит каналом для протекания воздуха (его отлично видно на фото ниже). 

Детали Aston Martin AMR23

Детали Aston Martin AMR23

Фото: Aston Martin Racing

Вентиляционная панель на новой Aston Martin переехала на ступеньку на боковине капота двигателя – причем она располагается гораздо ближе к задним колесам, чем на других машинах.  

Также внимания заслуживает область перед задними колесами AMR23. Кузовная панель (та, что с рекламой crypto.com на фото ниже) изгибается внутрь в нижней части, оставляя больше места для протекания воздуха и размещения рычагов подвески.

Детали задней части Aston Martin AMR23

Детали задней части Aston Martin AMR23

Фото: Aston Martin Racing

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