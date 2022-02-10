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Канадский босс начал презентацию в Гэйдоне с прямой декларации о намерениях – заявив, что отвел Aston Martin пять лет на путь к чемпионскому титулу. При этом он признал, что не рассчитывает увидеть свою команду лидером уже в 2022-м.

Глава группы шасси Том Макаллоу добавил, что ожидает быстрой эволюции машины и намерен приложить к этому максимум усилий.

Уже в пятницу команда проведет обкатку новинки за воротами своей базу, где очень удачно находится трасса «Сильверстоун». Мы же начнем анализ машины с того, что отметим весьма необычный момент: на представленных рендерах правая и левая стороны машины отличаются друг от друга. Причем отличаются значительно – слева (на фото) даже нет диагонального рычага!

Похоже, в Aston Martin отнеслись к созданию этих изображений недостаточно внимательно. Впрочем, история знает похожие примеры.

На опубликованных иллюстрациях носовая часть Aston Martin AMR22 является асимметричной Фото: Aston Martin Racing

Лишний вес?

Первое впечатление таково, что машина явно тяжелее минимально возможной отметки в 795 кг, прописанной в правилах. Геометрия передней подвески явно указывает на стремление конструкторов отнести колеса как можно дальше от воздухозаборников в понтонах.

Это позволяет говорить, что колесная база AMR22 близка к максимально возможным 3600 мм, а машина выполнена по концепции с длинными узкими понтонами (нижний вариант на иллюстрации внизу).

При этом мотор требуется отодвинуть как можно дальше назад, а коробку передач сделать как можно более компактной. Только так аэродинамика будет эффективной.

Две концепции шасси в рамках регламента Ф1 2022 года – в Aston Martin избрали вторую Иллюстрация: Джорджо Пиола

Если сравнивать с «круглобокой» Haas VF-22, наглядно видна разница двух концепций. У Aston понтоны очень длинные и высокие. Это тоже способ получить дополнительное аэродинамическое преимущество – он в том, чтобы пропускать воздушные потоки вдоль верхней стороны днища в «подрезе» понтона.

Отверстия для охлаждения в понтонах

Детали Aston Martin AMR22 Фото: Aston Martin Racing

Многочисленные поперечные прорези – если мы верно сосчитали, их по 15 с каждой стороны – говорят нам о том, что радиаторы в понтонах установлены под очень малым углом, практически горизонтально. Их наклон даже меньше, чем в машине прошлого года.

Понятно, что команда будет менять количество прорезей по ходу сезона, исходя из требований конкретной трассы. Кстати, таким же «трансформером» обещает стать и входное отверстие для воздуха в передней части. Оно частично закрыто неокрашенной углепластиковой створкой, размер которой также можно менять.

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Хитрости переднего крыла

Aston Martin Racing AMR22 Фото: Aston Martin Racing

В передней части реальной машины можно увидеть (помимо одинакового числа рычагов справа и слева) переднее крыло, которое очень серьезно отличается от шоу-кара FOM: носовой обтекатель короткий и не сильно изогнутый, причем соединяется он не с главной плоскостью антикрыла, а с элементом, который мы привыкли называть первым закрылком.

Два оставшихся закрылка имеют гораздо меньшие поперечные размеры, чем у концепта FOM, а самый дальний является регулируемым. Обратите внимание на геометрию элементов – они явно нацелены на то, чтобы пускать поток воздуха наружу, в обход колеса.

Здесь же конструкторы явно стремятся, оставаясь в рамках регламента, создать как можно больше изломов, которые служили бы источником завихрений.

Классическая подвеска с толкателями

Детали Aston Martin AMR22. Верная конфинурация с правой (для наблюдателя) стороны Фото: Aston Martin Racing

Aston Martin сохранила классическую схему с толкающими диагональными рычагами, которые соединяются к корпусом в максимально высокой точке в районе декоративной панели-накладки на стыке шасси с обтекателем.

Верхний треугольный рычаг лежит в аэродинамической «тени» рулевой тяги. Эти элементы также разделяют поток на две части – то, что ниже, уходит под днище в туннели Вентури, а то, что выше – в воздухозаборники радиаторов для охлаждения.

Так как пропускать воздух насквозь через колеса теперь запрещено, тормозные воздухозаборники стали несравненно компактнее.

Высокая «талия»

ЭндрюГрин, технический директор Aston Martin, Лэнс Стролл, Aston Martin, Себастьян Феттель, Aston Martin, Том Маккаллоу, глава группы шасси Aston Martin, Джессика Хокинз и Нико Хюлькенберг, резервные гонщики Aston Martin Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Мы уже отмечали форму понтонов. Они доходят практически до задней подвески, а отверстия для выхода воздуха в задней части совсем невелики и расположены у самой выхлопной трубы.

Уровень понтонов очень высок, а это намеренный выбор: подняв «талию», конструкторы оставили под ней достаточно место для протекания воздуха. Повторяя форму днища, здесь фактически сформировали второй уровень туннелей Вентури.

Также внимания заслуживает область кокпита. Позади точек крепления Halo, как и при прежних правилах, находятся вентиляционные отверстия, помогающие поперечным прорезят отводить горячий воздух.

Верхний воздухозаборник в стиле Mercedes

Детали Aston Martin AMR22 Фото: Aston Martin Racing

Разделение верхнего воздухозаборника парой наклонных переборок мы отлично знаем по Mercedes. Форма капота двигателя явно продиктована компоновкой внутренних компонентов, повторяя их очертания.

Две крупные выпуклости указывают на расположение впускного воздушного коллектора с изменяемой геометрией.

Тянущие рычаги сзади

Aston Martin AMR22: sospensione posteriore a schema pull rod Photo by: Aston Martin Racing

Заднюю подвеску разглядеть сложнее, но можно отметить, что ветви верхнего треугольного рычага расположены очень близко, тогда как нижнего, напротив, разнесены далеко. Этот подход позволяет избежать «приседаний» на разгонах.

Но самое интересное – на AMR22 использована схема с тянущим рычагом. Поговаривают, что та же концепция может быть и у Red Bull.

Заднее крыло на классическом двойном пилоне имеет весьма примечательный профиль – главная плоскость приподнимается к торцевым пластинам. Подвижная верхняя плоскость почти плоская. И наконец-то – впервые за три презентации – мы можем посмотреть, как по новым правилам выгляди привод DRS с одинарным приводом.

Разнообразие плоскостей заднего крыла

Детали Aston Martin AMR22 Фото: Aston Martin Racing

В Формулу 1 вернулся опорный элемент, который соединяет торцевые пластины заднего крыла со структурой безопасности. На рендерах он состоит из двух плоскостей, тогда как на кадрах реальной машины, сделанный в Гэйдоне – похоже, что из одной. Этот вопрос еще предстоит уточнить, изучив карды с пятничной обкатки в Сильверстоуне.

Про диффузор пока сложно сказать что-то определенное, тогда как у задней кромки торцевых пластин видны длинные вертикальные прорези.

И хотя вопросов к конструктивным решениям AMR22 остается еще много, мы в любом случае должны быть благодарны Aston Martin, которая первой показала нам реальную машину Ф1 2022 года.

А все остальное расскажут время и гоночные трассы.