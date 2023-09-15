Технический анализ: Red Bull скопировала у соперников решение заднего крыла

Хотя Red Bull и является безоговорочным лидером в нынешнем сезоне Ф1, команда продолжает совершенствовать свои шасси и ничуть не стесняется перенимать удачные находки других конструкторов.

В этот уик-энд на трассе «Яс-Марина» на машине из Милтон-Кинса дебютирует новое заднее крыло, особенностью которого является большой треугольный вырез в месте перехода от верхней плоскости к торцевой пластине. Углепластиковые детали там полностью разделены, а соединение обеспечивают небольшие металлические стойки между плоскостями.

Это позволило не только увеличить продольный размер верхней плоскости для получения дополнительного прижима, но и придать совершенно иной характер завихрению, которое формируется в этом месте.

В официальной пояснительной записке, которую все команды Ф1 подают в FIA в преддверии Гран При, конcтрукторы Red Bull объяснили: «Использовав в качестве источника вдохновения идеи наших соперников, мы переработали место сопряжения верхней плоскости крыла с торцевой пластиной, чтобы получить дополнительную загрузку в этой области».

Заднее антикрыло Mercedes F1 W14, Гран При Нидерландов Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит напомнить, что первыми такой вырез внедрили в Alpine и Aston Martin – две команды синхронно привезли такое решение на этап в Монако. После этого его очень быстро подхватили в Mercedes и Ferrari.

Правда, во всех этих случаях металлический крепеж использовался несколько иначе и обычно располагался во внутреннем уголке выреза.

Детали заднего антикрыла Ferrari SF-23, Гран При Бельгии Иллюстрация: Джорджо Пиола

Заднее крыло стало не единственной новинкой RB19 в Сингапуре. Также команда доработала кромку днища, сильнее изогнув ее вверх в области продольного элемента, отделенного прорезью.

Здесь о причинах переделок говорится следующее: «Изменения позволят использовать энергию воздушных потоков и обеспечить дополнительный прижим в этой области днища».