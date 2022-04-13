Технический анализ: Red Bull начала борьбу за снижение веса

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В пелотоне Ф1 2022 года Red Bull является – насколько можно судить – самой тяжелой машиной. Лишние килограммы позволили обеспечить RB18 аэродинамическую стабильность, но теперь команда взяла курс на облегчение шасси.

Первые реальные шаги в этом направлении ожидаются на ближайшем этапе в Имоле, однако же в Мельбурне можно было увидеть первые наметки того, как намерены действовать конструкторы из Милтон-Кинса.

Речь о деталях переднего крыла: в документе, который теперь команды обязаны направлять FIA в случае изменения конструкции, говорится об уменьшении размеров детали и ее массы.

Речь идет о торцевой пластине: на иллюстрации Джорджо Пиолы наглядно видно, что ее передняя кромка получила более сильный наклон, что позволило уменьшить площадь – а с ней и вес.

Одновременно горизонтальный элемент с внешней стороны получил иную форму (показана стрелкой) и был увеличен в длину. Все это влияет на протекающие в этой области машины воздушные потоки и позволяет по мере возможностей перенаправлять их в обход колеса.

Эти небольшие изменения позволяют понять, почему процесс облегчения машины является столь сложным и дорогостоящим. Лишний вес, как в этом случае, придется собирать буквально по граммам со всех узлов, стараясь при этом не приносить в жертву надежность и эффективность.

Стоит помнить, что правила весьма строго оговаривают, что разрешено делать с торцевыми пластинами с точки зрения размеров – потому поиск подходящего решения, помимо прочего, требует расхода серьезных ресурсов на исследования.

Новинки других команд в Мельбурне

Сравнение вариантов задней части McLaren MCL36

McLaren внесла изменения в конфигурацию диффузора. Элемент, расположенный с внешней стороны в районе колеса (показан стрелкой), был увеличен в размерах. Пасмурная погода в Альберт-парке чуть затруднила наглядное сравнение, но новые размеры детали отмечены пунктирной линией.

Этот элемент не только влияет на распределение потоков, но и дает возможность повысить эффективность диффузора. Здесь небольшое увеличение размера детали дает ощутимый выигрыш – пусть и ценой лишней массы.

В Alpine по ходу тренировок тоже экспериментировали в этой области машины, но к квалификации и гонке предпочли вернуться к исходной конфигурации.

Сравнение вариантов конфигурации Alpine A522

Также французская команда обратила внимание на область, где прежде располагались дефлекторы. Переход от боковины кокпита к днищу (показан пунктирной линией) был смещен чуть вверх и назад, одновременно получив более выраженный изгиб.

Одновременно канал в передней части днища (показан стрелкой) стал более рельефным.

Несмотря на отказ от дефлекторов, эта область машины остается крайне важной в плане аэродинамики: она отвечает за распределение потоков и позволяет повысить эффективность днища как с верхней, так и с нижней стороны.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Aston Martin AMR22 (во врезках – Бахрейн и Джидда)

Наконец, в Aston Martin на третью гонку подряд привезли обновленное заднее крыло. Команда рассчитывала с его помощью добиться необходимого баланса прижима и лобового сопротивления в условиях конкретной трассы и погодных условий.

Версию для Мельбурна (основное фото) можно назвать более традиционной. У нее ровная передняя кромка основной плоскости, тогда как прежде использовалась изогнутая (Бахрейн и Джидда – во врезке).

Одновременно пришлось скорректировать геометрию перехода от плоскости к торцевой пластине.

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