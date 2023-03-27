Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

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После финиша Льюис Хэмилтон – один из тех, кого Макс Ферстаппен опередил по ходу своего стремительного прорыва на подиум с 15-го места – заметил, что даже не пробовал соперничать с гонщиком Red Bull.

«Я никогда не видел, чтобы какая-то машина была настолько быстрой, – сказал семикратный чемпион. – Мне казалось, что мы сами в этот раз весьма сильны, но оказалось, что вовсе нет. Думаю, это [RB19] – быстрейшая машина, которую я когда-либо видел, особенно в сравнении с остальными».

Слова Льюиса стали оснований для слухов, будто максимальная скорость Red Bull на прямых является следствием не вполне законных конструкторских решений.

Безусловно, аэродинамическая эффективность созданного Эдрианом Ньюи шасси не вызывает вопросов. Но сейчас речь именно о той прибавке, которую Макс с Серхио Пересом получали при использовании подвижной плоскости DRS.

Устройство самого подвижного крыла не может быть незаконным – оно с незначительными вариациями является одинаковым у всех.

В регламенте сказано, что при открытой плоскости ширина получившегося зазора не может превышать 85 мм. FIA тщательно контролирует это значение (на иллюстрации ниже). Можно вспомнить, как Хэмилтона лишили поула за нарушение соответствующего пункта регламента на Гран При Бразилии в 2021-м.

Проверка DRS Ferrari F1-75 на соответствие регламенту Иллюстрация: Джорджо Пиола

Так откуда же взялась такая разница в скорости?

На самом деле, разгадка этой истории оказалась совершенно неинтересной. Просто конструкция самого заднего крыла на RB19 наилучшим образом подошла именно саудовской трассе.

Как известно, в условиях лимита бюджетов команды проектируют к каждому сезону несколько базовых вариантов крыла – обычно это версии с низким, средним и высоким уровнем прижима. При этом характеристики каждой из них можно дополнительно корректировать для конкретных Гран При.

Но дело в том, что крылья изготавливают не сразу, а постепенно по ходу сезона – и в Джидде, которая принимала второй этап чемпионата, у большинства участников еще не было в распоряжении той спецификации, что лучше всего подошла бы для этой быстрой трассы.

Заднее антикрыло Red Bull RB19

А вот у Red Bull такая была. Это версия из Бахрейна, претерпевшая некоторые изменения. Они затронули обе плоскости и их сопряжение с торцевой пластиной, чтобы обеспечить иное соотношение прижима и лобового сопротивления. Одновременно поменялась и эффективность DRS – так как доля подвижного элемента в генерации прижимной силы стала больше, и выигрыш от его открытия тоже вырос.

Одновременно Red Bull использовала несущее крыло с единственной плоскостью (его можно рассмотреть на самой верхней иллюстрации), что неизбежно сказалось на работе заднего крыла и диффузора – ведь все они в аэродинамическом плане связаны между собой.

В Милтон-Кинсе не знали заранее, что Максу придется прорываться в Джидде через трафик, но сделанный командой выбор крыла дал ему мощное оружие в борьбе с соперниками.

Обратная сторона такого решения оказалась в том, что Ферстаппен ехал чуть медленнее на чистой трассе. Именно поэтому он так и не смог догнать Переса на второй части дистанции – потеряв возможность использовать DRS, гонщик уже мог демонстрировать максимальную скорость.