Технический анализ: правда ли, что новая Racing Point – это клон Mercedes

В славном 1996 году человечество перешагнуло грань между реальностью и фантастикой. Группа ученых из шотландского института взяла донорскую клетку овцы и перенесла ее в яйцеклетку суррогатной матери. Так появилась на свет овечка Долли – первое на планете клонированное млекопитающее.

Прошло 24 года и тот хрестоматийный пример стал несомненным источником вдохновения для группы инженеров из Сильверстоуна. Они внимательно изучили особенности конструкции Mercedes W10 – чемпионской машины 2019 года – добавили к ним некоторые собственные мысли и запустили рабочий процесс. На этот раз на свет появилась Racing Point RP20.

Очень легко назвать эту машину клоном той, что привезла Льюиса Хэмилтона к титулу в прошлом сезоне. Какую бы деталь мы не взяли, кажется, что вся разница только в розовом цвете спонсорской ливреи.

Концепция переднего крыла на двух машинах совершенно одинакова. Мы видим на RP20 в точности то, что было у Mercedes в конце прошлого сезона. Единственное крохотное различие – горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины на розовой машине изогнут чуть сильнее, чем на серебристой. В остальном – от закрылков каскада до кромок торцевой пластины – нет ни малейшей разницы.

Интересно, что осенью 2019-го в процессе эволюции Mercedes сначала чуть подрезала дальний закрылок каскада, а затем отсекла ему внутренний кончик, чтобы иметь возможность, не нарушая правил, сделать небольшую прорезь в предыдущем закрылке. Именно такую конфигурацию мы сейчас видим у Racing Point.

Слайдер Список Серхио Перес, Racing Point RP20 1 / 2 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Валттери Боттас, Mercedes F1 W10, 2019 год 2 / 2 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Про носовой обтекатель можно сказать те же самые слова. Конечно, «узкие носы» можно назвать одной из очевидных тенденций 2020 года, но на Racing Point его геометрия в мельчайших чертах повторяет решения W10. Это касается и «бивней» под обтекателем, и небольших крылышек по бокам от выходного отверстия S-воздуховода.

При изучении передней подвески с приподнятыми рычагами и области дефлекторов можно вновь убедиться в практически стопроцентном сходстве двух машин. Оно продолжается и дальше – там, где горизонтальные элементы дефлекторов переходят в конфигураторы потока. На RP20 мы видим копию поздней версии конфигураторов, дебютировавших на Mercedes в Японии.

Правда, на W10 в панели у угла понтона было пять горизонтальных прорезей, тогда как на RP20 их только три. Всем еще со школы отлично известно, что когда списываешь чужое домашнее задание, то крайне желательно внести в свою версию какие-нибудь незначительные отличия.

Слайдер Список Серхио Перес, Racing Point RP20 1 / 2 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W10, 2019 год 2 / 2 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Воздухозаборники понтонов розовой машины в точности скопированы у Mercedes. Как известно, к этому сезону в Брэкли решили перенести боковую защитную структуру вниз, повторив путь Ferrari – однако у Racing Point они по-прежнему вверху.

Обводы понтонов и «плавник» за головой пилота также идентичны. Это касается даже небольших элементов на днище перед задними колесами и диагональных прорезей для перетекания воздуха и защиты диффузора от турбулентности.

Если присмотреться совсем внимательно, то можно обнаружить, что воздухозаборник на RP20 по форме чуть ближе к прямоугольному, чем на W10. Но в нем те же две диагональные переборки, делящие входной канал на три, и полное совпадение во всем остальном.

У главной плоскости заднего крыла обеих машин передняя кромка чуть изогнута вверх в центральной части. И торцевые пластины тоже одинаковые – с зубчатым дальним углом, как дебютировали на W10 в Хоккенхайме. Совпали и Т-крылья. А вот привод DRS в Сильверстоуне решили оставить свой собственный.

Говоря откровенно, в истории Ф1 можно отыскать множественные примеры технических заимствований. Даже если не говорить, что прежде частные команды могли официально покупать шасси у производителей, достаточно вспомнить Lotus 72. Скопировать ту революционную конструкцию Колина Чемпена в начале 70-х попробовали многие. Toro Rosso уже в XXI веке использовала чуть подновленные прошлогодние шасси Red Bull.

Но все же степень сходства Pacing Point и Mercedes для наших дней выглядит совершенно невероятной. Потому подводя итог, можно однозначно ответить на вопрос, вынесенный в заголовок: да, новая Racing Point является клоном прошлогодней Mercedes.

Какие последствия такой подход будет иметь для команды Лоуренса Стролла и всей Формулы 1, покажет время.