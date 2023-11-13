Технический анализ: последние новинки сезона-2023
Хотя участники чемпионата Ф1 и перенесли основные усилия на подготовку к предстоящему чемпионата, на машинах все же появляются новые детали, завершающие цикл доработок нынешних шасси. Среди них отыскалось несколько весьма интересных
В условиях лимита бюджетов у команд больше нет возможности готовить обновления постоянно и в большом количестве. Потому их обычно собирают в несколько крупных пакетов. Первый из них, как правило, появляется в конце весны, второй – ближе к летнему перерыву, а третий – в середине осени.
Это, конечно, идеальный сценарий, от которого часто бывают отступления, но вот в чем можно не сомневаться – на финальных Гран При никаких новинок уже не будет. Особенности календаря с тремя подряд этапами в Америке привели к тому, что свои заключительные серьезные доработки 2023 года команды привезли в Остин, даже несмотря на спринтерский формат этого уик-энда.
Для Mercedes, Aston Martin и Haas такой выбор был продиктован желанием собрать дополнительную информацию, чтобы затем полноценно поработать с деталями в Мехико и Сан-Паулу.
И пока на базах уже вовсю идут приготовления к новому чемпионату, гоночные бригады продолжают решать турнирные задачи этого года.
Давайте повнимательнее изучим те инструменты, которые они для этого получили.
Фото: Джорджо Пиола
Детали области кокпита Mercedes W14
Обновление днища Mercedes W14 можно назвать глобальным, так как оно не локализовано в какой-то одной области. Напротив, несколько изменений работают согласованно для повышения общей эффективности.
Разумеется, у нас нет возможности судить о том, что скрыто под днищем, но даже в видимой части шасси можно отметить несколько важных перемен, которые позволяют судить о назначении пакета. Скажем, изменение формы и расположения выпуклостей на днище дает возможность понять, как была скорректирована форма тоннелей Вентури с обратной стороны.
Зато у W14 сразу видно, что передняя кромка днища была приподнята еще выше, чтобы пропускать под машину больше воздуха. Одновременно конструкторы скорректировали форму и расположение вертикальных направляющих непосредственно перед ней.
Сильнее всего изменилась самая внешняя направляющая: она получила чуть иной профиль, а переход к приподнятой части днища, который прежде имел ступенчатую форму, теперь стал более сглаженным.
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Сравнение деталей днища Mercedes W14, Гран При США
Следующие изменения можно отыскать на боковой кромке днища. Для увеличения прижима ей в очередной раз придали иную форму.
Прежде всего это касается изогнутого вверх участка, где из-под машины выходят несколько каналов Вентури, расположенних с внешней стороны от оси машины. На сравнительной иллюстрации Джорджо Пиолы хорошо видно, как изменилась конфигурация полукруглых арок в этой области и появился их горизонтальный срез вместо прежнего вертикального.
Примечательно, что вслед за соперниками из Alpine в Mercedes вспомнили о древней технологии и провели первичную проверку эффективности новинок с помощью шерстяных ниточек (одна из них показана стрелкой).
Фото: Джорджо Пиола
Детали понтона и днища Aston Martin AMR23
У Aston Martin улучшениям подверглась эта же область шасси. Если прежде на зеленых машинах использовалось «лезвие конька» под днищем, то в финальном пакете оно уступило место горизонтальному элементу, отделенному продольной прорезью и соединенное с днищем металлическими фиксаторами.
Схожий подход сейчас используют многие команды пелотона: передний край этого элемента имеет небольшой изгиб вверх, а по соседству с ним расположены небольшие «плавнички» для дополнительного контроля за потоками.
Примечательно, что если у соперников изгиб кромки является более выраженным, то на AMR23 он постепенно понижается к уровню остального днища и окончательно выравнивается с ним только в самом конце.
Еще один примечательный момент: на многих других машинах днище существенно сужается в задней части, тогда как на Aston остается максимально широким в рамках регламента, что увеличивает площадь поверхности перед задними колесами, которая важна для борьбы с турбулентностью.
Подверглись корректировке и понтоны. В передней их части стал еще глубже очень важный сейчас «подрез» для протекания воздуха у днища. В этом же месте исчезли несколько каплевидных выпуклостей.
Ближе к задним колесам геометрия «подреза» тоже стала чуть иной.
Photo by: Giorgio Piola
Haas VF-23 bodywork detail, United States GP
Haas привезла на домашний Гран При серьезный пакет новинок. Американцы последними в пелотоне перешли на концепцию понтонов по подобию Red Bull с плавным понижением к днищу в задней частью.
Кроме того, нижняя «губа» воздухозаборника понтона была выдвинута вперед относительно верхней. Тут тоже просматриваются очевидные параллели с чемпионской RB19.
Такое решение помогает протеканию потоков как сверху, так и снизу – вдоль понтона через «подрез» в его нижней части к диффузору. Чтобы увеличить этот «подрез», боковину понтона в рамках обновлений тоже постарались сделать более компактной.
К сожалению, изначально более высокое расположение бруса боковой защиты стало здесь для конструкторов серьезным сдерживающим фактором.
В верхней стороне понтона размещается выраженный «водосток», однако далеко не столь экстремальный по геометрии, как у Aston Martin, Alpine или McLaren.
Одновременно переделки коснулись и конфигурации охлаждения: основной стала панель на «полке» в нижней части боковины капота. Прежде прорези для отвода горячего воздуха располагались в сделанном по примеру Ferrari углублении в верхней стороне понтона.
Сравнение деталей днища Alfa Romeo C43 (новая / старая)
Даже в Alfa Romeo подготовили для финальных гонок кое-какие новинки. В средней части кромки днища появился крупный участок, изогнутый вверх.
Перед ним располагаются два металлических «плавничка», а позади – уже встречавшийся нам вытянутый горизонтальный элемент, отделенный от остального днища прорезью.
Такое решение позволяет не только добавить машине прижимной силы, но и оптимизировать протекание воздушных потоков в направлении диффузора.
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