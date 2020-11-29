Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Впервые новое крыло заметили на машине из Милтон-Кинса на прошлом этапе. Большая плоскость пол носовым обтекателем, которая является продолжением «бивней», получила с обеих сторон горизонтальные прорези для перетекания воздуха.

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Тогда же Макс Ферстаппен выражал уверенность, что обновление точно принесет команде пользу. Но проверить это с первой попытки не получилось из-за дождя и удивительной ошибки механика команды, которые по ходу гонки неправильно изменил настройки крыла, вызвав сильный дисбаланс.

Стоит отметить, что прорези стали не единственным отличием новой версии крыла. На сравнительной иллюстрации Джорджо Пиолы, приведенной ниже, мы проанализировали все изменения по сравнению с прежней к прежней спецификацией.

Во-первых, совершенно иным стало соотношение элементов главного каскада. Прежде (справа) от главной плоскости оставался довольно узкий участок, после обновления он стал заметно шире. Передняя кромка плоскости, вдобавок, получила дополнительный изгиб рядом с нейтральной областью, чтобы направлять больше воздуха под крыло и помогать бороться с турбулентностью от переднего колеса.

Во вторых, внутренние кончики закрылков теперь не столь сильно изгибаются вниз. Некоторые из них, вдобавок, подрезаны. Все это открывает больше свободного пространства для вихря Y250. Самый дальний закрылок получил чуть иной профиль.

Наконец, собственно прорези. Они также перенаправляют воздух под днище, в конечном счете повышая эффективность диффузора.

Ктоме того, Red Bull сохранила нижнее расположение вспомогательных выхлопных трубок, которое также опробовала в Турции (показаны на иллюстрации ниже).

Примечательно, что если в Стамбуле обновленный пакет был только у Макса Ферстаппена, то сейчас эта спецификация установлена уже на обеих машинах.