Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Гонка через
08 Часов
:
03 Минут
:
45 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Поделились
Комментарии
Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

Любопытная новинка дебютировала на RB16 – но там погода не позволила толком понять, сколь она хороша

Впервые новое крыло заметили на машине из Милтон-Кинса на прошлом этапе. Большая плоскость пол носовым обтекателем, которая является продолжением «бивней», получила с обеих сторон горизонтальные прорези для перетекания воздуха. 

Читайте также:

Тогда же Макс Ферстаппен выражал уверенность, что обновление точно принесет команде пользу. Но проверить это с первой попытки не получилось из-за дождя и удивительной ошибки механика команды, которые по ходу гонки неправильно изменил настройки крыла, вызвав сильный дисбаланс. 

Читайте также:

Стоит отметить, что прорези стали не единственным отличием новой версии крыла. На сравнительной иллюстрации Джорджо Пиолы, приведенной ниже, мы проанализировали все изменения по сравнению с прежней к прежней спецификацией.

Переднее антикрыло Red Bull Racing RB16, Гран При Турции
Переднее антикрыло Red Bull Racing RB16, Гран При Турции

Во-первых, совершенно иным стало соотношение элементов главного каскада. Прежде (справа) от главной плоскости оставался довольно узкий участок, после обновления он стал заметно шире. Передняя кромка плоскости, вдобавок, получила дополнительный изгиб рядом с нейтральной областью, чтобы направлять больше воздуха под крыло и помогать бороться с турбулентностью от переднего колеса.

Во вторых, внутренние кончики закрылков теперь не столь сильно изгибаются вниз. Некоторые из них, вдобавок, подрезаны. Все это открывает больше свободного пространства для вихря Y250. Самый дальний закрылок получил чуть иной профиль. 

Наконец, собственно прорези. Они также перенаправляют воздух под днище, в конечном счете повышая эффективность диффузора. 

Ктоме того, Red Bull сохранила нижнее расположение вспомогательных выхлопных трубок, которое также опробовала в Турции (показаны на иллюстрации ниже).

Читайте также:

Примечательно, что если в Стамбуле обновленный пакет был только у Макса Ферстаппена, то сейчас эта спецификация установлена уже на обеих машинах. 

Детали задней части Red Bull RB16

Детали задней части Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Читайте также:

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота

Предыдущая новость

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Команды Red Bull Racing
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое Сегодня

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

Гран При Бахрейна: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Самое важное:

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана

Самое читаемое

1
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

12ч
2
Формула 1

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

13ч
3
Формула 1

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

17ч
4
Формула 2

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

19ч
5
Формула 1

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

14ч

Самое важное:

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?
Формула 1

Технический анализ: поможет ли Red Bull новое переднее крыло?

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота
Формула 1

Лучшие фото Гран При Бахрейна: суббота

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar
Формула 1

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана
Формула 1

«Другой способ». Босс Ferrari назвал историю Джовинацци примером для Шварцмана

Стролла по ошибке выпустили в Q2 на старых шинах
Формула 1

Стролла по ошибке выпустили в Q2 на старых шинах

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.