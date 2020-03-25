Технический анализ: почему у трех топ-команд Ф1 так отличается передняя подвеска

Казалось бы, подвеска была на автомобилях (даже не гоночных) еще на заре времен, этот компонент отлично изучен во всех деталях, и придумать тут что-то новое просто невозможно. По логике, должно существовать единственно верное расположение рычагов, пружин и амортизаторов, которое обеспечивает оптимальное поведение машины на трассе.

Удивительно, но Mercedes, Ferrari и Red Bull своим примером доказывают, что это и близко не так. В этом материале мы рассмотрим концепции, выбранные тремя топ-командами Формулы 1, и попробуем оценить каждое из решений.

Mercedes: ставка на гидравлику

«Крепление верхнего треугольного рычага изменено для оптимизации компоновки и размещения системы DAS.

Рулевой механизм: после удаления углепластиковой накладки видно, сколь велики отличия.

У Mercedes рулевые механизмы и так были крупнее, чем у многих соперников, а установка DAS еще более усложнила конструкцию».

Все команды рассматривают подвеску в качестве важного инструмента, который помогает аэродинамическим элементам болида работать максимально эффективно. Однако Mercedes с самого момента своего возвращения в чемпионат оставалась в этом вопросе несомненным лидером.

Слайдер Список Задняя подвеска Mercedes W02, 2011 год 1 / 5 Фотограф: Джорджо Пиола Гидравлический аккумулятор в задней подвеске Mercedes W02 связывал между собой правый и левый амортизаторы. Связанная подвеска на Mercedes W04, 2013 год 2 / 5 Фотограф: Джорджо Пиола Развитием концепции стала придуманная к сезону-2013 система FRIC (Front-to-Rear-InterConnected) – в этом случае гидравлическая связь между передней и задней подвеской позволяла поддерживать стабильный дорожный просвет на разгонах и торможениях. FIA запретила это решение с 2014 года. Детали передней поодвески Mercedes W06, 2015 год 3 / 5 Фотограф: Джорджо Пиола На бразильском Гран При 2015 года команда впервые опробовала в передней подвеске гидравлический элемент (справа) вместо классической пружины (слева). В дальнейшем именно этот подход стал отличительным знаком Mercedes Детали передней подвески Mercedes F1 W10, 2019 год 4 / 5 Фотограф: Джорджо Пиола В конце прошлогоднего чемпионата команда использовала пятничные тренировки, чтобы поэксперементировать с новым элементом – на этот раз в нем были использованы традиционные для Red Bull тарельчатые пружины. Детали передней подвески Mercedes F1 W11, 2020 год 5 / 5 Фотограф: Джорджо Пиола Это же решение мы видим на новейшей W11. По всей видимости, в Брэкли сознательно пошли на небольшое снижение эффективности ради того, чтобы получить выигрыш в чем-то еще. Возможно, именно так лучше всего работает DAS, или же в этом случае машину чуть проще настраивать.

Для размещения у переднего фланца шасси системы двойного руления, известной как DAS, конструкторам пришлось пойти на значительные переделки.

Наше видео иллюстрирует, что установка новинки потребовала дополнительного места и добавила веса. Однако пока никому так и не удалось запечатлеть на фото конструктивные особенности DAS, потому полной ясности с принципом ее работы нет.

Самой популярной долгое время оставалась теория о двух рулевых рейках, однако сейчас она, похоже, уступает пальму первенства варианту с гидравлическим приводом.

Ferrari: выбирать лучшее

Детали передней подвески Ferrari SF1000 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Ferrari в этой области машины последнее время действовала пассивно, не предлагая ничего нового и лишь тщательно анализируя все имеющиеся решения для выбора самого оптимального. Во главу угла конструкторы ставили простоту (насколько это возможно для топ-команды Ф1) и широкий диапазон регулировок.

Такой подход не обещал серьезного преимущества, но гарантированно позволял избежать неприятностей.

Слайдер Список Детали передней подвески Ferrari SF70H, 2017 год 1 / 2 Фотограф: Джорджо Пиола В первый год, когда начали действовать нынешние правила, Скудерия сделала ставку на другие области шасси, а в передней подвеске использовалась базовая схема с потенциалом для дальнейших улучшений Детали передней подвески Ferrari SF90, 2019 год 2 / 2 Фотограф: Джорджо Пиола Однако серьезных изменений с тех пор не произошло. В прошлом году на алых машинах использовалась конструкция, очень похожая на первоначальную, да и к 2020-му произошли лишь весьма незначительные изменения.

Все говорит о том, что в Маранелло довольны поведением передка своих машин, поэтому не уделяют этой области пристального внимания, пытаясь в последние годы получить выигрыш в каких-то других сферах.

Red Bull: собственный путь

«Измененная компоновка. Рулевой механизм в сборе на машине 2020 года смещен назад. Подвеска также претерпела изменения».

В Red Bull решили в 2020 году сделать серьезный шаг вперед, увидев именно в передней подвеске возможность подобраться ближе к Mercedes. В команде избрали агрессивный подход, сместив элементы рулевого управления назад.

В результате рулевая тяга (3 на иллюстрации ниже) теперь не просто лежит в одной плоскости с задней ветвью нижнего треугольного рычага (2) – два элемента находятся совсем рядом, что выгодно в плане аэродинамики. При этом передние ветви нижних треугольников (правого и левого) выполнены как одна деталь, которая проходит сквозь монокок и соединяет поворотные кулаки – это необычно для современной Ф1, хотя прежде этот решение уже использовалось в чемпионате.