Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: почему у трех топ-команд Ф1 так отличается передняя подвеска
После нескольких сезонов стабильности регламента можно было ожидать, что конструкторские решения лидеров Ф1 будут близки друг к другу. Но в случае с передней подвеской эффект оказался прямо противоположным – каждая из команд использовала собственный подход, не похожий на другие
Казалось бы, подвеска была на автомобилях (даже не гоночных) еще на заре времен, этот компонент отлично изучен во всех деталях, и придумать тут что-то новое просто невозможно. По логике, должно существовать единственно верное расположение рычагов, пружин и амортизаторов, которое обеспечивает оптимальное поведение машины на трассе.
Удивительно, но Mercedes, Ferrari и Red Bull своим примером доказывают, что это и близко не так. В этом материале мы рассмотрим концепции, выбранные тремя топ-командами Формулы 1, и попробуем оценить каждое из решений.
Mercedes: ставка на гидравлику
«Крепление верхнего треугольного рычага изменено для оптимизации компоновки и размещения системы DAS.
Рулевой механизм: после удаления углепластиковой накладки видно, сколь велики отличия.
У Mercedes рулевые механизмы и так были крупнее, чем у многих соперников, а установка DAS еще более усложнила конструкцию».
Все команды рассматривают подвеску в качестве важного инструмента, который помогает аэродинамическим элементам болида работать максимально эффективно. Однако Mercedes с самого момента своего возвращения в чемпионат оставалась в этом вопросе несомненным лидером.
Задняя подвеска Mercedes W02, 2011 год
Фотограф: Джорджо Пиола
Гидравлический аккумулятор в задней подвеске Mercedes W02 связывал между собой правый и левый амортизаторы.
Связанная подвеска на Mercedes W04, 2013 год
Фотограф: Джорджо Пиола
Развитием концепции стала придуманная к сезону-2013 система FRIC (Front-to-Rear-InterConnected) – в этом случае гидравлическая связь между передней и задней подвеской позволяла поддерживать стабильный дорожный просвет на разгонах и торможениях. FIA запретила это решение с 2014 года.
Детали передней поодвески Mercedes W06, 2015 год
Фотограф: Джорджо Пиола
На бразильском Гран При 2015 года команда впервые опробовала в передней подвеске гидравлический элемент (справа) вместо классической пружины (слева). В дальнейшем именно этот подход стал отличительным знаком Mercedes
Детали передней подвески Mercedes F1 W10, 2019 год
Фотограф: Джорджо Пиола
В конце прошлогоднего чемпионата команда использовала пятничные тренировки, чтобы поэксперементировать с новым элементом – на этот раз в нем были использованы традиционные для Red Bull тарельчатые пружины.
Детали передней подвески Mercedes F1 W11, 2020 год
Фотограф: Джорджо Пиола
Это же решение мы видим на новейшей W11. По всей видимости, в Брэкли сознательно пошли на небольшое снижение эффективности ради того, чтобы получить выигрыш в чем-то еще. Возможно, именно так лучше всего работает DAS, или же в этом случае машину чуть проще настраивать.
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Для размещения у переднего фланца шасси системы двойного руления, известной как DAS, конструкторам пришлось пойти на значительные переделки.
Наше видео иллюстрирует, что установка новинки потребовала дополнительного места и добавила веса. Однако пока никому так и не удалось запечатлеть на фото конструктивные особенности DAS, потому полной ясности с принципом ее работы нет.
Самой популярной долгое время оставалась теория о двух рулевых рейках, однако сейчас она, похоже, уступает пальму первенства варианту с гидравлическим приводом.
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Ferrari: выбирать лучшее
Детали передней подвески Ferrari SF1000
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Ferrari в этой области машины последнее время действовала пассивно, не предлагая ничего нового и лишь тщательно анализируя все имеющиеся решения для выбора самого оптимального. Во главу угла конструкторы ставили простоту (насколько это возможно для топ-команды Ф1) и широкий диапазон регулировок.
Такой подход не обещал серьезного преимущества, но гарантированно позволял избежать неприятностей.
Детали передней подвески Ferrari SF70H, 2017 год
Фотограф: Джорджо Пиола
В первый год, когда начали действовать нынешние правила, Скудерия сделала ставку на другие области шасси, а в передней подвеске использовалась базовая схема с потенциалом для дальнейших улучшений
Детали передней подвески Ferrari SF90, 2019 год
Фотограф: Джорджо Пиола
Однако серьезных изменений с тех пор не произошло. В прошлом году на алых машинах использовалась конструкция, очень похожая на первоначальную, да и к 2020-му произошли лишь весьма незначительные изменения.
Все говорит о том, что в Маранелло довольны поведением передка своих машин, поэтому не уделяют этой области пристального внимания, пытаясь в последние годы получить выигрыш в каких-то других сферах.
Red Bull: собственный путь
«Измененная компоновка. Рулевой механизм в сборе на машине 2020 года смещен назад. Подвеска также претерпела изменения».
В Red Bull решили в 2020 году сделать серьезный шаг вперед, увидев именно в передней подвеске возможность подобраться ближе к Mercedes. В команде избрали агрессивный подход, сместив элементы рулевого управления назад.
В результате рулевая тяга (3 на иллюстрации ниже) теперь не просто лежит в одной плоскости с задней ветвью нижнего треугольного рычага (2) – два элемента находятся совсем рядом, что выгодно в плане аэродинамики. При этом передние ветви нижних треугольников (правого и левого) выполнены как одна деталь, которая проходит сквозь монокок и соединяет поворотные кулаки – это необычно для современной Ф1, хотя прежде этот решение уже использовалось в чемпионате.
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Иллюстрация: Джорджо Пиола
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джорджо Пиола
Технический анализ: почему у трех топ-команд Ф1 так отличается передняя подвеска
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