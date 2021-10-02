Толчком к изобретению канала для воздуха, по которому потоки попадали из-под машины на верхнюю часть носового обтекателя, стала спорная норма регламента – машины должны были получить «ломаный нос».

Чтобы стабилизировать протекание потоков в месте излома и удержать их от срыва, в Хинвине и придумали перенаправлять воздух. За характерную форму канала, который для этого использовался, его и назвали S-воздуховодом.

Воздуховод в носовом обтекателе Sauber C31, 2021 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

За прошедшее с того времени без малого десятилетие эта идея получила значительное развитие, хотя сам базовый принцип остался неизменным.

Одним из важнейших моментов стал 2016 год, когда в Toro Rosso и Mercedes независимо друг от друга перенесли входные отверстия далеко вперед – тем самым вспомнив идею, которую Ferrari реализовала еще в сезоне-2008.

S-воздуховод на Ferrari F2008 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Прямое копирование в этом случае было невозможно, так как в правилах уже появилось положение о том, что в любом поперечном сечении носовой обтекатель должен оставаться фигурой одного объема.

Однако в Ф1 быстро выяснили, как быть в такой ситуации: обе команды сделали в корпусе своих машин углубление которое затем обрывалось отверстием, впуская воздух внутрь.

S-воздуховод на Mercedes F1 W07, 2016 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

В нынешней Формуле 1 только одна команда не использует S-воздуховод, это McLaren. Все остальные за прошедшее время немало усовершенствовали свои конструкции.

При этом у двух главных фаворитов, Mercedes и Red Bull, при очевидном внешнем сходстве можно найти довольно серьезные отличия во внутренних конструкциях.

Детали S-воздуховода Mercedes AMG W12, 2021 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Hа иллюстрациях Джорджо Пиолы вы можете видеть решения каждой из команд: входные отверстия для воздуха расположены симметрично с обеих сторон носового обтекателя в его передней части.

Это дает возможность захватывать максимально «чистый» воздух без турбулентных завихрений.

При этом, как вы можете видеть, у Mercedes (на иллюстрации выше) правый и левый каналы так и остаются отдельными вплоть до места выхода потоков в верхней декоративной панели.

Детали носового обтекателя Red Bull RB16B, 2021 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

У Red Bull они соединяются, что позволило сделать единый выходной канал более узким за счет увеличенной высоты.

У каждого из этих решений есть как плюсы, так и минусы. Разумеется, прежде всего конструкторы учитывают общую концепцию и компоновку носового обтекателя. Важно помнить и про обязательные краш-тесты FIA, без прохождения которых даже самая эффективная концепция не может быть использована в Гран При.

Детали S-воздуховода Mercedes W11, 2020 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Любопытно, что кроме собственно S-воздуховода команды одновременно дорабатывают смежные области машины, чтобы добиться более эффективного распределения потоков в передней части шасси.

Это касается конфигурации «бивней» – аэродинамических плоскостей в нижней части обтекателя – и узкого «киля» под ним.

Детали S-воздуховода Red Bull Racing RB16, 2020 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

В последнее время команды активно работают с этой областью машины, делая конфигурацию элементов более сложной и добавляя новые небольшие детали.

Сравните конфигурацию Red Bull этого года (верхнее изображение на иллюстрации ниже) с прошлогодней RB16.

Как хорошо известно, в Формуле 1 нет такого элемента, который нельзя было бы еще немного улучшить.

Сравнение носовых обтекателей Red Bull RB16B и RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиола