Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: почему у McLaren не было «козления»?
Неприятный эффект с вертикальными колебаниями шасси на высокой скорости проявился в Барселоне у всех команд. Но именно у McLaren он оказался минимальным. Почему?
Суть самого явления стала понятна почти сразу: из-за того, что продувки в аэродинамической трубе разрешены только до скорости 180 км/ч, а моделирование не учитывает деформацию деталей под аэродинамической нагрузкой, конструкторы и инженеры проглядели ситуацию, при которой на длинных прямых днище шасси оказывается слишком близко к асфальту.
По этой причине эффективность тоннелей Вентури резко падала, и потерявшая прижим машина словно подпрыгивала вверх, а затем этот процесс повторялся.
На MCL36 такое явление если и проявлялось, то в самой малой степени. За ответом, почему так вышло, стоит обратиться к конфигурации днища
Детали днища McLaren MCL36
Главным козырем McLaren стало решение кромки, которое не позволяет «запечатывать» пространство под машиной при малом дорожном просвете. Такой подход не просто соответствует новым правилам – его можно было увидеть на шоу-каре, который прошлым летом показали в Сильверстоуне. Речь о решении кромки и соседних элементов перед задними колесами (во врезке).
В Уокинге такой подход доработали – получившийся элемент показан пунктирной линией. Отметим, что теперь у кромки днища запрещены всевозможные прорези и отверстия, зато можно в строго ограниченной зоне разместить поверх днища сплошную деталь, своего рода накладку.
Она-то и помогает MCL36 избежать подпрыгиваний на прямых, добавляя жесткости. В Mercedes, к слову, пришли к такому же выводу – и пробовали усиливать днище своей машины металлическими стабилизаторами.
Детали днища McLaren MCL36
Фото: Джорджо Пиола
Очень интересно, что еще у одной команды при внимательном изучении далось отыскать схожий подход. Это Alfo Romeo, исследовать машину которой оказалось сложнее обычного из-за камуфляжной ливреи. Накладку у края днища видно на фото ниже.
Сравнивая находки двух конструкторских штабов, следует отметить, что у С42 накладка длиннее и имеет легкий изгиб вверх с внутренней стороны. В передней части элемент получил дугообразную форму.
При этом схожий подход принес разные результаты: Alfa Romeo в Барселоне страдала от «козления» едва ли не сильнее всех.
Детали днища Alfa Romeo C42
Возвращаясь к McLaren, стоит отметить, что по ходу тестов в команде обнаружили интересный эффект: если активировать DRS, колебания шасси практически прекращаются. Объяснение такого поведения кроется в том, что «козление» является следствием высокого уровня прижимной силы, а с открытым крылом прижима становится меньше.
Разумеется, это нельзя считать решением проблемы. Во-первых, DRS можно использовать далеко не на каждом участке трассы, а во вторых, это позволяет лишь уменьшить масштаб проблемы, но не решить ее полностью.
Безусловно, в командах работают грамотные инженеры. В Барселоне слишком уж многое было впервые – это касается как аэродинамики, так и работы механических компонентов. Даже привычная работа с настройками теперь зачастую приносит совсем не тот результат. И чтобы разобраться со всем этим, требуется чуть больше времени.
В частности, подвеска стала более жесткой, чтобы поддерживать постоянный дорожный просвет, а инерционные и гидравлические решения в ней теперь запрещены. Прежде они несли очень важную нагрузку – прежде всего, в «антикивковых» системах, которые мешали шасси перемещаться вверх-вниз на разгонах и торможениях.
Потеряв столько привычных инструментов, команды вынуждены искать другие способы добиться своих целей. Причем делать это нужно в режиме зимних тестов, когда машина едет не на все 100 процентов – ведь нельзя же сразу показывать соперникам свою истинную скорость.
Что уж говорить, что все это происходит на фоне перехода на 18-дюймовые шины, которые из-за малой высоты боковин совсем иначе ведут себя под нагрузкой. Понятно, что сразу разобраться со всем этим очень непросто.
На ставшем уже культовым видео с Шарлем Леклером в Барселоне видно, как одновременно со скачками машины деформируется ее резина. Хорошо известно, что изгиб боковины существенно влияет на протекающие мимо воздушные потоки, «разбрызгивая» их в стороны.
Прежде с этим боролись прорези, отверстия и бортики в днище перед задними колесами – теперь они под запретом. Но пример McLaren и Alfa Romeo показывает: битва за эффективность в этой области машины продолжается, просто правила игры стали иными.
Поговаривают, что на MCL36 внешняя сторона днища слегка изогнута вверх – это позволяет поддерживать клиренс выше критического, когда машина начинает прижиматься к асфальту.
В FIA уже предупредили, то будут жестко следить за гибкостью днища и не допустят его избыточной деформации – а в случае необходимости введут дополнительные меры контроля.
Но нет сомнений, что прямо сейчас конструкторы активно анализируют эффективность различных решений – как своих, так и чужих. И можно не сомневаться, что ко вторым тестам острота проблемы с подпрыгиванием машин удастся значительно снизить.
Как ту же задачу решали все остальные?
Детали днища Ferrari F1-75
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Скудерия прямо по ходу тестов сделала в днище отверстие, в котором размещен тонкий «язычок». Это явно промежуточное решение, которое можно было реализовать на месте. К Бахрейну оно точно получит развитие.
Николя Латифи за рулем Williams FW44
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
В Williams тоже доработали днище по ходу заездов. Форма выреза очень похожа на Ferrari, но перед ним на кромке смонтирован вертикальный бортик в форме сильно вытянутого треугольника.
Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT03
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На AlphaTauri похожий бортик – разве что более короткий – можно обнаружить ближе к передней части машины.
Детали области понтонов Red Bull RB18
Фото: Джорджо Пиола
На Red Bull мы видим чуть иной подход: два широких выреза выделяют участок кромки, который имеет волнистую форму. На остальной части кромка ровная.
Детали задней части Mercedes W13
Фото: Джорджо Пиола
В Mercedes предпочли брутальный способ добавить днищу жесткости: Две металлические стяжки призваны не допустить изгиба вниз под действием прижимной силы.
Детали Aston Martin AMR22
Фото: Джорджо Пиола
У Aston Martin относительно простая форма кромки. На фото можно видеть два датчика дорожного просвета, закрепленные на AMR22 для сбора данных.
Детали задней части Haas VF-22
Фото: Джорджо Пиола
Haas пошла по тому же пути, что Ferrari – сделав вырез в задней части днища.
Детали Alpine A522
Фото: Джорджо Пиола
У Alpine мы видим уже знакомое сочетание выреза и вертикального бортика у середины понтона – не так близко к задним колесам, как у Haas.