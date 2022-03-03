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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ: почему у McLaren не было «козления»?

Неприятный эффект с вертикальными колебаниями шасси на высокой скорости проявился в Барселоне у всех команд. Но именно у McLaren он оказался минимальным. Почему?

Технический анализ: почему у McLaren не было «козления»?
Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
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Суть самого явления стала понятна почти сразу: из-за того, что продувки в аэродинамической трубе разрешены только до скорости 180 км/ч, а моделирование не учитывает деформацию деталей под аэродинамической нагрузкой, конструкторы и инженеры проглядели ситуацию, при которой на длинных прямых днище шасси оказывается слишком близко к асфальту.

По этой причине эффективность тоннелей Вентури резко падала, и потерявшая прижим машина словно подпрыгивала вверх, а затем этот процесс повторялся. 

На MCL36 такое  явление если и проявлялось, то в самой малой степени. За ответом, почему так вышло, стоит обратиться к конфигурации днища 

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Детали днища McLaren MCL36

Детали днища McLaren MCL36

Главным козырем McLaren стало решение кромки, которое не позволяет «запечатывать» пространство под машиной при малом дорожном просвете. Такой подход не просто соответствует новым правилам – его можно было увидеть на шоу-каре, который прошлым летом показали в Сильверстоуне. Речь о решении кромки и соседних элементов перед задними колесами (во врезке).

В Уокинге такой подход доработали – получившийся элемент показан пунктирной линией. Отметим, что теперь у кромки днища запрещены всевозможные прорези и отверстия, зато можно в строго ограниченной зоне разместить поверх днища сплошную деталь, своего рода накладку.

Она-то и помогает MCL36 избежать подпрыгиваний на прямых, добавляя жесткости. В Mercedes, к слову, пришли к такому же выводу – и пробовали усиливать днище своей машины металлическими стабилизаторами.

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Детали днища McLaren MCL36

Детали днища McLaren MCL36

Фото: Джорджо Пиола

 

Очень интересно, что еще у одной команды при внимательном изучении далось отыскать схожий подход. Это Alfo Romeo, исследовать машину которой оказалось сложнее обычного из-за камуфляжной ливреи. Накладку у края днища видно на фото ниже.

Сравнивая находки двух конструкторских штабов, следует отметить, что у С42 накладка длиннее и имеет легкий изгиб вверх с внутренней стороны. В передней части элемент получил дугообразную форму.

При этом схожий подход принес разные результаты: Alfa Romeo в Барселоне страдала от «козления» едва ли не сильнее всех. 

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Детали днища Alfa Romeo C42

Детали днища Alfa Romeo C42

Возвращаясь к McLaren, стоит отметить, что по ходу тестов в команде обнаружили интересный эффект: если активировать DRS, колебания шасси практически прекращаются. Объяснение такого поведения кроется в том, что «козление» является следствием высокого уровня прижимной силы, а с открытым крылом прижима становится меньше.  

Разумеется, это нельзя считать решением проблемы. Во-первых, DRS можно использовать далеко не на каждом участке трассы, а во вторых, это позволяет лишь уменьшить масштаб проблемы, но не решить ее полностью. 

Безусловно, в командах работают грамотные инженеры. В Барселоне слишком уж многое было впервые – это касается как аэродинамики, так и работы механических компонентов. Даже привычная работа с настройками теперь зачастую приносит совсем не тот результат. И чтобы разобраться со всем этим, требуется чуть больше времени. 

В частности, подвеска стала более жесткой, чтобы поддерживать постоянный дорожный просвет, а инерционные и гидравлические решения в ней теперь запрещены. Прежде они несли очень важную нагрузку – прежде всего, в «антикивковых» системах, которые мешали шасси перемещаться вверх-вниз на разгонах и торможениях. 

Потеряв столько привычных инструментов, команды вынуждены искать другие способы добиться своих целей. Причем делать это нужно в режиме зимних тестов, когда машина едет не на все 100 процентов – ведь нельзя же сразу показывать соперникам свою истинную скорость. 

Что уж говорить, что все это происходит на фоне перехода на 18-дюймовые шины, которые из-за малой высоты боковин совсем иначе ведут себя под нагрузкой. Понятно, что сразу разобраться со всем этим очень непросто. 

 

На ставшем уже культовым видео с Шарлем Леклером в Барселоне видно, как одновременно со скачками машины деформируется ее резина. Хорошо известно, что изгиб боковины существенно влияет на протекающие мимо воздушные потоки, «разбрызгивая» их в стороны. 

Прежде с этим боролись прорези, отверстия и бортики в днище перед задними колесами – теперь они под запретом. Но пример McLaren и Alfa Romeo показывает: битва за эффективность в этой области машины продолжается, просто правила игры стали иными. 

Поговаривают, что на MCL36 внешняя сторона днища слегка изогнута вверх – это позволяет поддерживать клиренс выше критического, когда машина начинает прижиматься к асфальту. 

В FIA уже предупредили, то будут жестко следить за гибкостью днища и не допустят его избыточной деформации – а в случае необходимости введут дополнительные меры контроля. 

Но нет сомнений, что прямо сейчас конструкторы активно анализируют эффективность различных решений – как своих, так и чужих. И можно не сомневаться, что ко вторым тестам острота проблемы с подпрыгиванием машин удастся значительно снизить.

Как ту же задачу решали все остальные? 

Детали днища Ferrari F1-75

Детали днища Ferrari F1-75

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Скудерия прямо по ходу тестов сделала в днище отверстие, в котором размещен тонкий «язычок». Это явно промежуточное решение, которое можно было реализовать на месте. К Бахрейну оно точно получит развитие.

Николя Латифи за рулем Williams FW44

Николя Латифи за рулем Williams FW44

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В Williams тоже доработали днище по ходу заездов. Форма выреза очень похожа на Ferrari, но перед ним на кромке смонтирован вертикальный бортик в форме сильно вытянутого треугольника.  

Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT03

Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT03

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На AlphaTauri похожий бортик – разве что более короткий – можно обнаружить ближе к передней части машины.

Детали области понтонов Red Bull RB18

Детали области понтонов Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

На Red Bull мы видим чуть иной подход: два широких выреза выделяют участок кромки, который имеет волнистую форму. На остальной части кромка ровная.

Детали задней части Mercedes W13

Детали задней части Mercedes W13

Фото: Джорджо Пиола

В Mercedes предпочли брутальный способ добавить днищу жесткости: Две металлические стяжки призваны не допустить изгиба вниз под действием прижимной силы. 

Детали Aston Martin AMR22

Детали Aston Martin AMR22

Фото: Джорджо Пиола

У Aston Martin относительно простая форма кромки. На фото можно видеть два датчика дорожного просвета, закрепленные на AMR22 для сбора данных.

Детали задней части Haas VF-22

Детали задней части Haas VF-22

Фото: Джорджо Пиола

Haas пошла по тому же пути, что Ferrari – сделав вырез в задней части днища.

Детали Alpine A522

Детали Alpine A522

Фото: Джорджо Пиола

У Alpine мы видим уже знакомое сочетание выреза и вертикального бортика у середины понтона – не так близко к задним колесам, как у Haas.

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