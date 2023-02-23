Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19
Команда долго и старательно скрывала машину 2023 от посторонних Глаз. Мэтт Соммерфилд решил разобраться, что именно соперники не должны были увидеть
Без громких фанфар, яркого света софитов и шикарного фуршета Red Bull буднично выкатила RB19 из гаража, чтобы сделать традиционное групповое фото с другими участниками чемпионата перед стартом зимних заездов.
Как и можно было ожидать от команды, которая откровенно доминировала в предыдущем сезоне, никаких революционных новинок мы не увидели. В то же время, сохранив общую концепцию, Red Bull реализовала немало интересных доработок.
Начать стоит с носового обтекателя. Его кончик стал за зиму чуть шире, он по-прежнему не доходит до основной плоскости крыла, а отверстие охлаждения, которое прежде было овальным, на этот раз выполнено заглубленным.
С внутренней стороны торцевой пластины в самом низу можно обнаружить небольшое крылышко. Такие же, к слову, есть у Mercedes и Haas – похоже, конструкторы отыскали в регламенте новую «прореху».
Центральная часть Red Bull RB19
Фото: Джорджо Пиола
Самые заметные изменения произошли, впрочем, в другой области шасси. Они затронули понтоны и капот двигателя. Как известно, решение, предложенное Red Bull в 2022 году, оказалось чрезвычайно популярным в пелотоне.
Понятно, что став примером для подражания, команда не могла просто остановиться на этом. Понтоны RB19 даже визуально смотрятся так, что нет сомнений – они предельно плотно «обертывают» внутренние элементы, чтобы дать максимально возможный выигрыш в аэродинамике.
«Подрез» у днища стал еще более выраженным, он заканчивается примерно на середине понтона, где тот начитает плавно спускаться к днищу.
По схожей концепции выполнен и капот, имеющий выраженную ступеньку в задней части – но не столь четко очерченную прямо от кокпита, как у других конструкторов. Мы уже видели у Red Bull что-то похожее в конце прошлого сезона, сейчас контуры стали еще более четко очерченными.
Детали днища Red Bull RB19
Фото: Джорджо Пиола
Одной из самых интересных деталей RB19 является кромка днища. Здесь переделки по сравнению с 2022 годом выглядят действительно радикальными.
После увеличения клиренса структура воздушных потоков в этой части машины стала иной, и для контроля за ними конструкторы разместили два бортика сложной формы, изогнутых во всех трех плоскостях (лучше всего они видны на фото ниже).
Продольный элемент у кромки днища (тот, что соединен с ним несколькими дугообразными скобами) стал длиннее и получил небольшой изгиб. Уже в прошлом году эта деталь показала свою эффективность и быстро эволюционаровала, и в 2023-м этот процесс наверняка продолжится.
Детали днища Red Bull RB19
Фото: Адам Купер
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