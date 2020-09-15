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Формула 1 / Гран При Тосканы / Избранное

Технический анализ: Почему Racing Point RP20 – больше не розовый Mercedes

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Технический анализ: Почему Racing Point RP20 – больше не розовый Mercedes
Автор:
, технический эксперт
Соавтор: Джорджо Пиола

Команда привезла в Муджелло серьезный пакет обновлений – его единственный экземпляр достался Лэнсу Строллу

К девятому Гран При сезона коллектив из Сильверстоуна подготовил первый в нынешнем сезоне набор доработок. Он оказался настолько серьезным и столь заметно повлиял даже на визуальный облик машины.

Изменения затронули понтоны, днище, капот двигателя и даже пресловутые воздухозаборники тормозов, за копирование которых Racing Point недавно получила суровый штраф. 

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Работа над этим пакетом заняла немало времени, поскольку конструкторы занимались не только вопросами аэродинамики, но и эффективностью охлаждения. Машина RP20 оставалась единственной в пелотоне, у которой боковая защитная структура оставалась в верхнем положении. Все остальные переместили ее вниз, последовав за Ferrari, которая первой нашла это решение в 2017 году.

Понятно, что такой выбор диктовал конструкторам и многие другие решения – прежде всего, расположение воздушных радиаторов в понтонах. Из-за этого для Racing Point зачастую не работали те приемы улучшения скорости.

Потому в Сильверстоуне пошли своим путем, что привело к совершенно новым обводам понтонов с непривычным глазу сочетанием поверхностей. 

Сравнение понтонов Racing Point RP20 (новый / старый)

Сравнение понтонов Racing Point RP20 (новый / старый)

Отметим, что одновременно машина избавилась от небольшого открылка на боковине кокпита (показан синей стрелкой). Из-за этого изменилось распределение потоков у воздухозаборника понтона – по всей видимости, конструкторы перенаправили часть воздуха в целях охлаждения.

Детали старых понтонов Racing Point RP20
Детали новых понтонов Racing Point RP20

На фото ниже можно сравнить геометрию понтонов в другом ракурсе. Видно, что плавный изгиб в сторону «бутылочного горлышка» уступил место пологому спуску в направлении днища, из-за чего в обводе понтона появился выраженный угол.

Стык понтона с капотом двигателя тоже утратил былое изящество, став ступенчатым. Более того, если присмотреться внимательнее, в районе слова WATER на рекламном стикере BWT можно заметить выпуклость. Она явно скрывает какие-то внутренние детали, которые конструкторам так и не удалось разместить более компактно. 

Сравнение понтонов Racing Point RP20 (новый / старый)

Сравнение понтонов Racing Point RP20 (новый / старый)

Все эти изменения позволили говорить, машина Racing Point теперь в гораздо меньшей степени напоминает прошлогоднюю Mercedes W10. Еще зимой на первых техтах все отметили их несомненное сходство, однако конструкторы избрали для развития своей машины совсем не то направление, что чемпионы мира – у нынешней W11, которая является логическим развитием W10, понтоны совсем другие.

Помимо эффективности, можно говорить и об имиджевой выгоде – в Сильверстоуне доказали, что являются конструкторами, а не «копипастерами». Особенно показательно, что в команде Лоуренса Стролла решили видоизменить тормозные воздухозаборники.

Несмотря на первоначальные заявления, в итоге Racing Point отозвала апелляцию на решение FIA по делу о копировании. И свое доброе имя в команде решили защитить, изменив конструкцию элементов – так никто не сможет назвать их копией Mercedes. 

Сравнение воздухозаборников передних тормозов Racing Point RP20 (старый / новый)

Сравнение воздухозаборников передних тормозов Racing Point RP20 (старый / новый)

В Муджелло на машине Лэнса Стролла – пока пакет был только у него – деталь получила иную форму. Разумеется, концептуально ничего не изменилось, но внешние обводы из округлых (слева) превратились в более прямоугольные (справа).

Изменения затронули как более широкую верхнюю часть (показана большой стрелкой), так и более узкую нижнюю.

Детали заднего антикрыла Racing Point RP20

Детали заднего антикрыла Racing Point RP20

Между тем, в задней части машины удачные решения Mercedes по-прежнему находят применение. Это касается решения торцевой пластины антикрыла с вертикальными прорезями (показана синей стрелкой) и диагональных бортиков чуть выше (показаны красной стрелкой).

Новинки остались на машине Стролла в квалификации и гонке, по ходу которой Лэнс попал в серьезную аварию. Теперь команде предстоит за две недели до этапа в Сочи подготовить два комплекта аналогичных деталей для обоих своих пилотов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Автор Мэтт Сомерфилд

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