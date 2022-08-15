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Завершив минувший чемпионат на последней строчке в Кубке конструкторов, Haas смогла ощутимо улучшить свои позиции после смены регламента. К летнему перерыву коллектив подошел, опережая в таблице Williams, Aston Martin и AlphaTauri.

Это очень серьезное достижение, особенно если вспомнить, что красно-белая машина фактически не получила по ходу первых 13 Гран При никаких заметных обновлений. Можно сделать вывод, что шасси изначально вышло у Haas весьма удачным, а конструкторы наилучшим образом распорядились имеющимися ресурсами.

За 12 этапов до Венгрии команда семь раз вообще не подавала в FIA информацию о каких-либо изменениях в конструкции, еще на пяти Гран При доработки были минимальными – особенно если сравнивать с тем, как свои шасси развивают соперники.

Именно поэтому единственного большого пакета Haas ждали с особым интересом. И после первого же взгляда на машину не осталось сомнений, откуда черпали вдохновение авторы доработок. Понтоны VF-22 получили характерные обводы, знакомые по Ferrari F1-75.

Разумеется, в такой ситуации было сложно избежать обвинений в копировании, особенно с учетом плотного технического партнерства двух команд.

Глава Haas Гюнтер Штайнер не стал отрицать очевидного: «У нас мотор Ferrari, та же коробка передач, та же подвеска. Зачем же нам копировать кого-то еще? Они же побеждают в гонках. А мы не тупицы – потому, взяв один и один, получили два».

Однако при детальном сравнении оказалось, что между VF-22 и F1-75 все же можно отыскать некоторые различия.

Сравнение понтонов Haas VF-22 и Ferrari F1-75

Давайте рассмотрим прежнюю версию понтонов (слева), обновленную (в центре) и решение Скудерии (справа). Хотя сходство между белой и алой машинами не вызывает сомнений благодаря характерной вогнутости, можно также отыскать у новинки и наследственные особенности ранней версии – скажем, ступенчатый выступ между понтоном и боковиной капота.

Также можно вспомнить, что в нынешнем сезоне копирование вообще является общим местом: ранее Aston Martin и Williams радикально изменили понтоны своих машин, сделав их внешне очень похожими на Red Bull.

Потому в случае с Haas нет ничего уникального или запрещенного. Для Формулы 1 в целом характерно заимствование удачных решений. Так поступают и отстающие, и топ-команды.

Можно сказать, что американцы взяли удачные находки Ferrari, но при этом не отказались и от своих решений, доказавших эффективность.

Сравнение новой (внизу) и старой конфигурации Haas VF-22

У современных машин Ф1 понтоны являются важным инструментом контроля за потоками. К сожалению для конструкторов, в новом регламенте осталось куда меньше инструментов, позволяющих влиять на протекание воздуха.

Так как передние крылья тоже стали проще, бороться с завихрениями от передних колес сейчас теперь на порядок сложнее.

Потому Haas доработала торцевые пластины, это произошло еще на Гран При Великобритании. Однако тогда новинку решили не использовать в квалификации и гонке.

По всей видимости, версия с изогнутым вверх бортиком с внешней стороны (показан синей стрелкой на сравнительном фото) не заработала сама по себе и стала эффективной только вместе с другими элементами пакета обновлений.

Также на виде сбоку хорошо видно, как изменился профиль понтона: его верхняя кромка получила более выраженный изгиб вниз в задней части (показан зеленой линией).

Обновления затронули и боковую поверхность понтона. Ливрея Haas частично скрывает этот факт, но деталь стала не такой выпуклой в верхней части, зато выросла ее ширина в нижней. Это хорошо заметно на сравнении при виде под углом спереди – в правой части сравнительного фото.

Кузовные панели в нынешней Ф1 стали едва ли не главным средством контроля за потоками. По сути, только они теперь позволяют перенаправить турбулентный воздух в сторону от машины и одновременно увеличить плотность потоков в ключевой зоне «бутылочного горлышка».

В последней команды стараются сейчас получить преимущество, варьируя форму и размеры обтекаемых кожухов для рычагов подвески и приводных валов.

Также пакет обновлений Haas затронул «плавничок» в верхней части капота, который избавился от вентиляционных отверстий в задней части (показаны красной стрелкой).

Детали в передней части днища Haas VF-22

Новинки обнаружились и в бывшей области дефлекторов – сейчас она считается передней кромкой днища, где начинаются каналы Вентури. Благо, здесь правила оставляют большой простор для творчества.

У новой версии (она во врезке) направляющие для воздуха получили увеличенный вертикальный размер. Эту тенденцию можно увидеть в самых разных командах пелотона. Разумеется, изменения затронули и детали под днищем, но возможности рассмотреть их гонщики Haas нам пока не дали.

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