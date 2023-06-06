Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull

Когда Формула 1 переписала регламент к сезону 2022 года, болельщики предвкушали сражение трех концепций: Ferrari построила машину с круглобокими понтонами, вогнутыми сверху, Mercedes разработала удивительное «беспонтонное» шасси, а в Red Bull сделали ставку на самые визуально скучные кузовные панели, плавно опускавшиеся к днищу.

Позади полтора года – и больше нет сомнений, чьи конструкторы справились с работой наилучшим образом. Большинство команд чемпионата в том или ином виде повторили на своих машинах подход Red Bull.

Mercedes со Скудерией держались дольше остальных, но и им пришлось смириться с неизбежным. «Серебряные стрелы» привезли свое прочтение идей Эдриана Ньюи в Монте-Карло, а Ferrari сделала это в Барселоне. Теперь уникальные обводы остались лишь у Haas.

Однако при детальном изучении нельзя не признать, что новые понтоны SF-23 все же не являются полной копией Red Bull. Их будет справедливо назвать сочетанием подхода «Быков» и собственных наработок конструкторов из Маранелло.

Во-первых, на алой машине сохранились внутренние воздуховоды, которые в феврале стали поводом для жарких споров о легальности. Кроме того, расположение брусьев боковой защиты зафиксировано омологацией и потому не может поменяться – оно влияет на геометрию воздухозаборника и «подреза» под ним.

Любопытно, что на SF-23 понтон в месте спуска к днищу перед задними колесами ощутимо уже, чем на машинах других команд. Это оставляет больше свободного пространства на днище и позволяет обеспечить иную форму диффузора.

Сравнение зеркал заднего вида Ferrari SF-23 (новое / старое)

Внешняя кромка понтона после обновления опустилась немного ниже, потому для сохранения оптимальной картины потоков конструкторы переделали крепление зеркал заднего вида. Если прежде элемент сверху от корпуса зеркала был длиннее нижнего (справа), то теперь они стали одинаковыми по размерам.

Область кокпита Ferrari SF-23

Также стоит отметить появление нового открыла в области крепления Halo (показан синей стрелкой) и иную форму дугообразного элемента по соседству, который соединяется с боковиной капота (показан белой стрелкой).

Последний прежде был практически прямоугольным, теперь же имеет спиралевидный профиль сложной формы.

Цель перемен в этой области не вызывает сомнений: это контроль за потоками, протекающими вдоль кузовных панелей. Как показывает сравнительная иллюстрация Джорджо Пиолы в самом верху, «ступенька» в месте перехода от понтона к вертикальной части капота стала заметно шире в задней части, что отразилось на аэродинамических характеристиках.

Ferrari SF-23, вид сзади Фото: Джорджо Пиола

Также хорошо видно продольное углубление в понтоне вдоль этой «ступеньки», которое используют и многие другие команды.

Отдельного внимания заслуживает вопрос охлаждения. Прежде вентиляционные прорези находились во впадине сверху понтона, а теперь переехали вверх и назад. Также можно говорить, что общая нагрузка именно на эти панели стала чуть ниже.

На фото сзади хорошо видно, что с правой стороны на SF-23 остались всего три прорези, тогда как слева их вдвое больше. Схожий асимметричный подход можно отыскать и у других команд пелотона.

Детали днища Ferrari SF-23

Чуть менее масштабные переделки обнаружились в области днища, которая на современных машинах Ф1 эволюционирует почти непрерывно.

Вертикальный бортик у боковины кокпита (тот, что с рекламой VGW) получил две «ступеньки» на верхней кромке, тогда как раньше была всего одна (во врезке). Это позволяет генерировать дополнительные завихрения.

Область понтонов Ferrari SF-23

В центральной части днища можно отметить более сильный изгиб кромки вверх в том месте, где из-под машины выходят каналы Вентури. Более эффективно отводить воздух помогает пара направляющих, которые можно рассмотреть в районе желтой разметки на асфальте.

Наконец, в задней части теперь можно видеть довольно широкую прорезь (на фото ниже). Похоже, конструкторы ищут возможность направить чуть больше воздуха под днище для борьбы с завихрениями от задних колес.

Детали днища Ferrari SF-23