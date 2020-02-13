Технический анализ: почему McLaren MCL35 можно назвать оранжевой революцией

Если какая-то команда и строила машину 2020 года с чистого листа – то это McLaren. Прошлогоднюю MCL34 создавал Пэт Фрай, пришедший на выручку своей бывшей команде в сложный момент. Но теперь его больше нет в Уокинге, и в MCL35 свои идеи вкладывал уже Джеймс Ки.

Несмотря на знакомую оранжевую ливрею, это шасси никак нельзя назвать эволюцией модели 2019 года. Стоит начать изучать детали, как выясняется, что отличий между двумя машинами едва ли не больше, чем совпадений.

McLaren MCL35 Фото: McLaren

Ки определенно является сторонником максимально эффективной аэродинамики. В свое время он перенимал этот подход у Питера Продрому, которого считают главным продолжателем идей Эдриана Ньюи.

McLaren MCL35, вид спереди Фото: McLaren

Зак Браун планомерно ведет McLaren к успеху, не скрывая амбиций. И после уверенной победой над соперниками по середине пелотона в 2019-м следующей логичной задачей выглядит борьба с представителями тройки лидеров. Потому права построить неудачную машину у команды нет.

McLaren MCL35, dettaglio muso Photo by: McLaren McLaren MCL33, dettaglio del muso Photo by: Giorgio Piola

Носовой обтекатель MCL35 сразу приковывает внимание. Практически сразу после декоративной панели, которая скрывает место стыка с передним фланцем шасси, он резко сужается.

Интересно, что в нижней части здесь расположены «бивни» в стиле Mercedes и классические пилоны переднего крыла с вертикальными прорезями, как у Ferrari. Обычно конструкторы делают акцент на каком-то одном решении, здесь же они едва ли не впервые присутствуют вместе, что крайне любопытно.

Отметим, что ни на показанных командой фото, ни на той машине, что ненадолго была в кадре по ходу презентации, нет никаких следов S-воздуховода. Но это решение почти наверняка появится на машине, когда стартуют тесты в Барселоне.

McLaren MCL35: передняя подвеска Фото: Джорджо Пиола McLaren MCL35: ecco quanto è stato alzato il triangolo inferiore della sospensione rispetto alla MCL34 Photo by: Giorgio Piola

Не столь заметной внешне, но однозначно революционной является конструкция передней подвески. Никогда еще в современной Ф1 треугольные рычаги не было подняты настолько высоко. Нижний крепится к ступице практически в районе осевой линии колеса, оставляя снизу свободное пространство для протекания воздуха.

Направлять потоки помогает и размещенная по соседству камера.

McLaren MCL35: передняя подвеска Фото: McLaren

Рулевая тяга выполнена в одном корпусе с передней ветвью нижнего рычага, тогда как верхний треугольник тоже очень значительно приподнят. Для его крепления ступица дополнена специальным вертикальным элементом – эту концепцию три года назад запустили Mercedes и Toro Rosso.

На официальных кадрах McLaren и снимках, сделанных во время презентации Джорджо Пиолой, отлично видно – нижний рычаг лежит в той же плоскости, что и горизонтальный элемент дефлектора, который с внешней стороны доходит до конфигуратора потоков у угла понтона.

Верхний рычаг, в свою очередь, расположен на той же высоте, что и горизонтальная деталь у переднего края понтона, закрывающая боковую защитную структуру.

McLaren MCL35: передняя подвеска Фото: Джорджо Пиола

Важно отметить, что у выбранного McLaren подхода есть не только плюсы. С точки зрения кинематики подобная схема является не самой оптимальной – потому конструкторы McLaren должны были убедиться, что плюсы в плане аэродинамики перевесят эти минусы.

Главное опасение связано с контролем за температурой передних шин. Однако в 2019-м MCL34 была одной из лучших в этом компоненте, что вселяет определенную уверенность. Также отметим, что диагональный рычаг подвески довольно значительно смещен вперед, а его точка крепления к шасси расположена так высоко. как только было возможно.

McLaren MCL35, область дефлекторов Фото: McLaren

Дефлектор в целом напоминает тот, что команда использовала в концовке прошлого сезона. Конфигуратор потока составлен из трех вертикальных элементов, дальний из которых соединяется с горизонтальной деталью выше, формируя «арку» у переднего края понтона.

Радиаторы по тенденциям современной Ф1 расположены в понтонах довольно высоко, оставляя снизу «подрез» для прохода воздуха. Очень похожие решения используют Red Bull и Ferrari.

McLaren MCL35, детали задней части Фото: McLaren

Горизонтальные элементы у переднего края понтона работают в паре со стойками зеркал заднего вида, выполняя аэродинамическую функцию.

Верхний воздухозаборник имеет весьма примечательную форму. Он узкий внизу, но расширяется к верхней части. Причем это расширение продолжается вдоль всей верхней кромки капота двигателя. При этом вентиляционные отверстия в задней части весьма невелики – чтобы не снижать эффективность диффузора. Можно сказать, что такого подхода мы пока не видели ни у одной другой команды.

Видно, что верхний воздухозаборник разбит на четыре канала. Известно, что силовая установка Renault довольно требовательна к охлаждению, так как радиаторы ERS и коробки передач располагаются прямо над мотором. И по сравнению с той же Ferrari кузовные панели далеко не столь «облегающие».

McLaren MCL35, задняя подвеска Фото: McLaren

Задняя подвеска выполнена по схеме с тянущим рычагом и является развитием MCL34. Передняя ветвь рычага очень длинная – аналогичный подход использует Red Bull.

Заднее крыло обеспечивает высокий уровень прижимной силы и имеет (на радость спонсорам) довольно крупную подвижную плоскость. Крыло держат два пилона, между которыми проходит основная выхлопная труба, тогда как две трубки меньшего диаметра располагаются с внешней стороны пилонов. Эту схему предпочитает Renault.

McLaren MCL35, задняя часть Фото: McLaren

Колесные диски из магниевого сплава для McLaren делает японская компания Enkei (принадлежащая OZ). Это последний сезон их сотрудничества – с 2021 года диски станут унифицированными для всех команд. Примечательно, что диски выкрашены черным. На них – в особенности сзади – виден характерный рельеф для улучшения теплоотвода.