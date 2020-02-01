Технический анализ: первые секреты машины Mercedes 2020 года

Официальная презентация чемпионов мира намечена на 14 февраля и пройдет, как и все последние годы, в Сильверстоуне.

Поскольку не за горами сезон-2021 с совершенно новым регламентом, технические штабы команд едва ли готовят сейчас какие-то революционные новинки. Но это не значит, что машины вообще не претерпят изменений.

Как стало известно Motorsport.com, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон выделил два основных направления, по которым идет работа над W11. Цель предельно проста – создать машину, равной которой еще не было в истории Формулы 1.

Расположение радиаторов и воздуховодов в понтоне Mercedes W10 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Чтобы решить эту амбициозную задачу, важно избавиться от слабых мест прошлогоднего шасси W10. Одно из них, как мы могли видеть во второй половине сезона-2019, состоит в отставании от Ferrari на быстрых трассах.

Разумеется, в этом вопросе велика роль мотора, однако и шасси ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Потому в Mercedes нацелились всеми возможными средствами снизить лобовое сопротивление.

Вторая задача связана с первой – конструкторы собираются повысить эффективность систем охлаждения, чтобы снизить нагрузку на силовые установки и поднять их ресурс.

Ключевые области, в которых Mercedes W11 будет отличаться от W10 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Главным изменением станет перенос боковой защитной структуры вниз. Эта концепция, которую применительно к современным реалиям Ф1 однозначно можно назвать революционной, стала одной из причин резкого усиления Ferrari в 2017 году.

На W11 структура будет располагаться почти в максимально нижнем положении. Это позволит разместить над ней входные отверстия воздухозаборников понтонов, повторив решение Скудерии трех последних лет.

Выгода этого решения – от которого в Mercedes упорно отказывались, хотя многие другие команды внедрили его на своих машинах – в том, что к радиаторам попадает аэродинамически более «чистый» воздух, что очень позитивно сказывается на эффективности охлаждения.

Для Mercedes именно возможность перегрева мотора в прошлом году была ощутимым сдерживающим фактором. Поговаривали даже, что проигрыш Ferrari по лошадиным силам едва не привел к увольнению главного моториста чемпионов мира Энди Коуэлла.

Детали конструкции Mercedes F1 W10: обратите внимание на расширение в задней части, необходимое для размещения бака на 110 кг топлива Иллюстрация: Джорджо Пиола

Хорошо известно, что на машинах Ф1 эффективность охлаждения прямо связана с лобовым сопротивлением – улучшив одно можно только за счет ухудшения другого. Так что новая концепция понтонов за счет резкой прибавки дала конструкторам возможность в других областях машины снизить лобовое сопротивление, чуть уменьшив акцент на охлаждение.

Кроме того, есть основания полагать, что решено было изменить расположение радиаторов в понтонах и топливного бака.

На Mercedes W11 расширение шасси будет не таким крупным, что откроет больше места для протекания воздуха.< Иллюстрация: Джоржо Пиола

На W10 с обеих сторон шасси присутствовали расширения в задней части, которые хорошо видны на иллюстрациях Джорджо Пиолы. Их появление стало результатом повышения количества топлива на гонку в 2019 году – со 105 до 110 кг.

У нового шасси бак будет иным – расширения сзади станут меньше,зато для хранения топлива будет использоваться пространство под пилотом, в частности под его ногами. Вдобавок, это позволит понизить центр тяжести машины, что позитивно скажется на темпах износа резины.

Сравнение шасси Benetton B186 и B187 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Интересно, что эти изменения позволили сформировать внутри понтонов подобие Т-образной структуры.