Технический анализ: пакет обновлений Aston Martin AMR21

В этот уик-энд в Шпильберге гонщики Aston Martin впервые вдвоем дошли до финала квалификации. Это далеко не совпадение – шасси AMR21 было усовершенствовано настолько основательно, что вполне можно говорить о полноценной версии В.

Стоит добавить, что весной и в начале лета команда из Сильверстоуна активно усиливала свой технический штаб: Энди Грин сохранил руководство над ним, а его помощниками стали Лука Фурбатто из Alfa Romeo и Дэн Феллоуз из Red Bull. Еще несколько серьезных специалистов из Милтон-Кинса также перешли в Aston Martin.

Параллельно активно шли работы над слабыми местами машины, по которой зимой сильно ударила необходимость подрезать днище. Первым свидетельством прогресса стал подиум Себастьяна Феттеля в Баку – пусть даже его и нельзя назвать отражением чистой скорости AMR21.

Понятно, что Лоуренса Стролла категорически не утраивает шестая строчка, которую его команда сейчас занимает в Кубке конструкторов. И с учетом того, что большинство соперников уже остановили доработки, у Aston Martin есть возможность подняться выше благодаря большому пакету, который дебютировал по ходу второго уик-энда Ф1 в Шпильберге.

Что же туда входит?

Обновления в области понтона Aston Martin AMR21 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Обновления затронули по сути всю машину. На первый взгляд кажется, что все ограничилось появлением двух небольших «плавничков» поверх горизонтального элемента у края понтона, но при внимательном изучении оказывается, что перемен намного больше.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Aston Martin AMR21 (старый / новый)

В передней части шасси был доработан главный каскад крыла. Изменения не очень значительны, тем не менее, внутренний кончик дальнего закрылка получил иную форму. Стоит отметить, что это весьма важная область машины с точки зрения аэродинамики, так как именно здесь формируется вихрь Y250, который в дальнейшем существенно влияет на протекание потоков вдоль всего корпуса.

Область дефлекторов Aston Martin AMR21, новая версия Иллюстрация: Джорджо Пиола

Также изменения затронули область дефлекторов: в верхней части под крупным горизонтальным элементом размещался еще один, несколько меньшего размера (показаны стрелками). После обновления второй элемент стал крупнее. Изменились и их сопряжение с вертикальным конфигуратором потока.

В нижней части дефлектор также стал соединяться с конфигуратором чуть иначе: появились дополнительные направляющие для воздуха (в области. показанной нижней стрелкой).

На Гран При Австрии обновления AMR21 получил Стролл, тогда как у Феттеля (во врезке) осталась старая версия Иллюстрация: Джорджо Пиола

Цель этих доработок не вызывает сомнений. Речь идет о тонкой настройке картины распределения потоков. Aston Martin, как и Mercedes, потеряла зимой больше других из-за появления выреза в днище – и теперь стремится компенсировать эти потери.

Детали задней части Aston Martin AMR21

Так как попытки главы команды Отмара Сафнаура сколотить в паддоке коалицию и добиться возврата к старому регламенту потерпели крах, пришлось направить часть ресурсов на доработку машины. Сложно сказать, как это скажется на конкурентоспособности Aston Martin в сезоне-2022, но пока мы видим обновления – в том числе и на днище перед задними колесами.

Семь вертикальных элементов, закрытые сверху единой плоскостью сложной формы, должны активнее перенаправлять воздух к внешней стороне колеса, тем самым помогая диффузору.

Детали диффузора Aston Martin AMR21

Сам диффузор тоже получил обновления: они затронули его внешние углы, где переплетение концевых кромок получило иную форму, чтобы эффективнее «вытягивать» воздух из-под днища и тем самым добавлять машине прижимной силы.

Впереди у Aston Martin еще 15 гонок сезона-2021, и пока прогресс команды не вызывает сомнений. Соперники из AlphaTauri сейчас всего в двух очках впереди, и опередить их вполне реально. Но вот получится ли дотянуться до Ferrari, которая уже оторвалась на целых 64 балла – вопрос куда менее очевидный.