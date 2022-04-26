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В нынешнем пелотоне Ф1 Mercedes едва ли не больше всех страдает от «козления» – вертикальных колебаний шасси на высокой скорости. Пока эта проблема не будет решена, в Брэкли поставили на паузу практически все работы по обновлению своего шасси W13.

Пока мы видим только очень небольшие доработки серебристой машины, прежде всего направленные на изменение распределения воздушных потоков. Кроме того, по ходу уик-эндов инженеры продолжают эксперименты, выпуская Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на трассу с различным соотношением прижимной силы и лобового сопротивления.

Пока что на W13 мы видели всего одну конфигурацию заднего крыла – ту, что была еще во время зимней презентации. Она рассчитана на уровень прижима выше среднего, а все вариации обеспечиваются подрезкой верхней плоскости и установкой на нее концевой кромки.

В Имоле эта программа нашла свое продолжение.

У Льюиса в первой тренировке крыло было в «подрезанной» версии и с кромкой (слева на сравнительной иллюстрации), тогда как у Джорджа – с полноценной плоскостью, но без кромки (справа).

После оперативного анализа данных было решено, что продолжать уик-энд лучше с дополнительным прижимом, так что машину Хэмилтона пришлось перестраивать – и в квалификации он впервые выехал на трассу в новой для себя конфигурации.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, что два варианта показали очень небольшую разницу.

«Отличие было, но не столь серьезное, чтобы сильно сказаться на поведении машины, – объяснил он. – У Льюиса было лишь самую малость меньше прижима. Но разница составила всего несколько км/ч на прямых».

Кроме настроек, у Mercedes нашлись в Имоле и классические обновления.

Обновления Mercedes W13 на Гран При Эмилии-Романьи Иллюстрация: Джорджо Пиола

Во-первых, появилась новая диагональная направляющая на боковине кокпита (показана красной стрелкой). Она заняла место ниже тех двух, что уже использовались прежде.

Одновременно была скорректирована форма обтекателя верхнего бруса боковой защиты. Отличия от прежнего варианта (справа на иллюстрации) можно отыскать и с внешней стороны, и в середине, и в месте крепления к кокпиту. Все это сделано для оптимизации протекания потоков в этой области шасси – то есть улучшения эффективности охлаждения и выигрыша в прижимной силе.

Обратите внимание, что передняя кромка обтекателя боковой защиты стала тоньше, что позволило сместить вперед крепление зеркала заднего вида (показано синей стрелкой) и одновременно увеличить его в размерах за счет прилива в передней части (показан черной стрелкой).

Это, кроме аэродинамических задач, должно сделать крепление более прочным и уменьшить болтанку зеркал, когда машина на трассе.

Сравнение вариантов днища Mercedes W13 (новое / старое)

Те же цели (кроме укрепления зеркал, разумеется) призваны решить доработки днища в области перед задними колесами. Здесь кромка получила иную форму, как показывает пунктирная линия.

В этой области формируется завихрение, которое позволяет перенаправлять потоки в сторону от заднего колеса. У новой версии (она сверху), кроме того, открылось больше пространства для протекания воздуха в область «бутылочного горлышка» к диффузору.