Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде

Список доработанных деталей для этапа в Монреале включал днище, понтоны и капот двигателя – по сути, все главные кузовные панели машины Ф1. Также изменения затронули крепления зеркал заднего вида, элементы на Halo и обтекатели рычагов подвески, плюс тормозные воздухозаборники и торцевые пластины заднего крыла.

Разумеется, изменения входили в один пакет, потому были связаны между собой для достижения желаемой картины протекания потоков и повышения общей эффективности.

Оценивая масштаб обновлений, главный гоночный инженер Дейв Робсон отметил: «Разработки, проверки, продувки в трубе и изготовление заняли несколько месяцев. Разумеется, это был непростой проект, который осложнялся необходимостью постоянно производить новые детали [взамен поврежденных в авариях]. Это продолжалось, кажется, с Мельбурна».

Днище, понтон и капот двигателя Williams FW45 Фото: Филип Клерен

Визуально отличия новой версии от прежней хорошо заметны. Углубления в верхней части понтонов по последней моде стали более выраженными, тогда как перегиб внешнего бортика в месте перехода от горизонтальной секции к наклонной, напротив, теперь более плавный.

Иной стала форма полукруглой выпуклости в боковине капота, которая заканчивается отверстиями для выхода горячего воздуха. Этот элемент служит интересам как аэродинамики, так и системы охлаждения.

Переделки днища оценивать сложнее, так как они скрыты от глаз, но команда подтвердила, что они направлены на повышение детализации всей конструкции.

Так как недавние события в Монако дали возможность взглянуть снизу на Mercedes, Red Bull и Ferrari, конструкторы других команд наверняка подчерпнули немало полезной информации, которую уже внедрили у себя или сделают это в скором будущем.

Обновленные понтоны Williams FW45 Фото: Филип Клерен

Но Робсон объяснил, что в случае с Williams это не так: «У нас нет ничего, что мы благодаря кранам увидели на других машинах в последние недели. Тут немного другая история. Могу заверить, у нас все вообще выглядит не так, как у Red Bull».

Новые элементы на Halo и крепления зеркал заднего вида призваны оптимизировать протекание потоков вдоль шасси.

«Для этого же мы переделали все обтекатели рычагов задней подвески и крылышки на тормозных воздухозаборниках, – заметил инженер. – Они помогают перенаправлять воздух к диффузору».

Задняя часть Williams FW45 Фото: Джорджо Пиола

Что до торцевых пластин заднего крыла, то их новая геометрия явно служит той же самой цели. Williams уже корректировала форму этих деталей несколько гонок назад, а теперь внесла новые изменения в рамках пакета.