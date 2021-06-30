На «Ред Булл Ринге» две топ-команды Ф1 действовали прямо противоположным образом. Механики Red Bull разгрузили несколько фургонов с обновлениями для машины RB16B, а вот глава Mercedes Тото Вольф подтвердил, что для его коллектива вопрос улучшений шасси 2021 года закрыт: их больше не будет.

И хотя позже Джеймс Эллисон уточнил слова своего босса, такой выбор команд заметно меняет расстановку сил в сражении за титулы. Безусловно, чемпионов семи последних лет совершенно точно рано списывать со счетов. Однако давайте посмотрим, как их соперники совершенствуют свою технику, получая столь важное преимущество.

«Зубчатый» диффузор

К Гран При Штирии Red Bull вновь доработала диффузор. После серьезного обновления на этапе в Монако в этот раз внимание было уделено деталям.

Кромки, которые прежде имели зубчатую форму только по углам (показано во врезке на иллюстрации ниже), на этот раз получили ее на всем протяжении.

Из четырех плоскостей, которые, переплетаясь, формируют край диффузора, зубчики используются на двух средних. Также их можно найти на двух небольших участках, которые соединяют верхнюю плоскость с задней структурой безопасности (показана самой верхней из стрелок). Последнее решение, к слову, раньше использовали в Mercedes.

Зачем нужны эти зубчики? Они создают множество небольших вихрей, которые улучшают протекание воздуха вдоль края диффузора. В известном смысле это аналог концевой кромки, только состоящий из множества маленьких элементов.

Варианты диффузора Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит отметить, что довый диффузор был у Red Bull в единственном экземпляре – его поставили Максу Ферстаппену, тогда как у Серхио Переса осталась старая версия.

Тем самым команда из Милтон-Кинса продолжила обновление своей машины, которое не останавливается с самого первого Гран При. Кроме того, недавно гонщики получили вторую в сезоне силовую установку, которая позволила добавить мощности по сравнению с первой.

Поговаривают, будто после проблем с вибрацией, обнаруженных еще на тестах, японские мотористы чуть «придушили» свой двигатель, чтобы гарантировать надежность – а теперь просто вернулись к первоначальной версии. Разумеется, с оговоркой, что за прошедшее время вопрос с вибрацией был решен.

Лишняя мощность позволила снизить аэродинамическую загрузку Red Bull и обеспечить очень важное преимущество над Mercedes на прямых.

Сравнение вариантов диффузора Mercedes W12 Фото: Джорджо Пиола

Нельзя сказать, что в самой Mercedes совсем не обновляли машину по ходу стартового отрезка сезона. Однако темпы подготовки новинок и их мастшаб были несравнимы с Red Bull.

Если не считать специальной подвески для Монако, все обновления можно на самом деле считать корректирующими инструментами для исправления тех сложностей, которые были выявлены еще на тестах.

К этому списку можно отнести вертикальные направляющие в диффузоре (на фото выше) или элементы на днище перед задними колесами (внизу).

Потому не стоит ждать, что среди тех доработок, которые команда, по словам Джеймса Эллисона, еще готовит для W12, будет что-то серьезное и радикальное.

Стоит напомнить, что кроме лимита бюджетов в Формуле 1 с нынешнего сезона вступила в силу и другая ограничивающая механика: команды теперь могут использовать инструменты вычислительной гидродинамики (СFD) в зависимости от своих результатов.

До 30 июня у Mercedes было право задействовать лишь 90% от номинальной величины, тогда как у Red Bull – 92,5%. Однако к середине календарного года именно «Быки» подошли во главе турнирной таблицы – а значит, команды поменяются местами.

Это означает, что теперь до самого Нового года у Mercedes будет чуть больше возможностей по доработке, а у Red Bull – чуть меньше.

И хотя Тото Вольф, понятное дело, мечтает, чтобы принципиальные соперники «начали сезон-2022, отставая на две секунды», это все же дело будушего. А в настоящем именно Red Bull RB16B выглядит быстрейшей машиной Формулы 1.

Давайте проследим за ее эволюцией в преддверии и по ходу чемпионата.

Коробка передач и задняя подвеска Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Оба своих жетона в Red Bull потратили зимой на переделки в задней части прошлогоднего шасси. Изменения затронули подвеску и картер коробки передач – и были направлены на повышение аэродинамической эффективности за счет более удачного распределения протекающих в этой области потоков.

Детали задней части Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Уже на тестах снизу от горизонтального элемента, закрывающего боковую защитную структуру, появился небольшой «плавничок» (показан стрелкой).

Детали задней части Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Следом конструкторы добавили на днище вертикальные бортики: один в месте начала Z-образного выреза и еще два в задней части (показаны стрелками). Это позволило отчасти вернуть прежнюю структуру потоков, которая изменилась из-за новых правил на днище.

Варианты носового обтекателя Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для более точного распределения потоков в задней части «бивней» – большой плоскости, расположенной под носовым обтекателем – был сформирован рельеф и специальные бортики.

Область дефлекторов Red Bull RB16B, новая версия Иллюстрация: Джорджо Пиола

Едва ли не самой заметной внешне новинкой Red Bull стали переделанные «жалюзи» у конфигуратора потоков рядом с передней частью понтона. Это решение дебютировало в Португалии – по сравнению с прежней версией (она показана ниже) изменились количество и расположение горизонтальных элементов, а также форма вертикального следом за ними.

Область дефлекторов Red Bull RB16B, старая версия Иллюстрация: Джорджо Пиола

При этом две крупные треугольные детали спиралевидной формы остались на своем месте, однако теперь они совершенно иначе вписываются в окружающий набор элементов.

Детали диффузора Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

Там же, в Портимане, команда впервые модернизировала диффузор. Выступающая вниз центральная часть (показана стрелкой) стала более «обтягивающей», оставив больше свободного места по бокам.

Детали задней части Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

Для сравнения: вот как эта область машины выглядела до внесения изменений.

Варианты заднего крыла Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Испании Red Bull вместо традиционного для этой трассы заднего крыла с высоким уровнем прижимной силы (внизу на иллюстрации) внезапно прямо по ходу уик-энда переключилась на спецификацию с более низким прижимом (вверху). Это стало отправной точкой весьма громкого скандала вокруг гибкости крыльев.

Заднее антикрыло Red Bull RB16B, Гран При Монако Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Монако крыло с высоким прижимом все же вернулось на RB16B, однако – в отличие от подавляющего большинства пелотона – команда не стала использовать Т-крыло. Это говорит о высокой аэродинамической эффективности и хорошем балансе шасси.

Варианты диффузора Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Именно в Монако мы впервые увидели обновленный диффузор Red Bull, включающий металлические накладки с зубчатым краем и специальными разделителями, позволяющими поддерживать нужную геометрию.

Варианты заднего крыла Red Bull RB16B, Гран При Азербайджана Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Баку в последний раз действовали старые нагрузочные тесты для контроля за гибкостью крыльев. Помня об угрозе протеста, Red Bull привезла на Гран При сильно измененное крыло с совсем простыми торцевыми пластинами. При этом плоскости сохранили более сложную форму.

Из двух доступных вариантов по итогам тренировок был выбран тот, что обеспечивает чуть больший прижим. У другого (показан во врезке) не только главная плоскость приподнималась к торцевой пластине, но и во вспомогательной плоскости был в этом месте вырез. Но от столь экстремального подхода в итоге все же отказались.