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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Тосканы / Аналитика

Технический анализ: новинки Mercedes, огорчившие соперников в Муджелло

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Технический анализ: новинки Mercedes, огорчившие соперников в Муджелло
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Чемпионы мира не сбавляют темпа в доработке своей машины. Вот что они привезли на Гран При Тосканы

Восемь поулов и шесть побед в восьми первых Гран При не оставили сомнений, что команда Mercedes и в 2020 году практически гарантировано получит оба титула. Но несмотря на несомненное преимущество в скорости над всем остальным пелотоном, подопечные Тото Вольфа продолжают регулярно делать свою машину W11 все быстрее и быстрее. 

На этап в Муджелло команда привезла доработанное переднее крыло и Т-крыло совершенно новой конструкции. Изучим их подробнее. 

Спереди произошло перераспределение пространства между внутренними кончиками двух дальних закрылков. У новейшей версии (основное фото ниже) дизайн можно назвать классическим – дальний элемент аркой изгибается над предыдущим, который одновременно утратил небольшую прорезь.

Варианты переднего крыла Mercedes F1 W11

Варианты переднего крыла Mercedes F1 W11

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Чтобы разобраться в причинах внесенных изменений, нужно вспомнить о недавних переменах в регламенте. С 2019 года машины Ф1 лишились малого каскада переднего крыла, а главный получил ограничение на количество элементов – не больше пяти. 

До Муджелло в Mercedes использовали небольшую «прореху» в правилах, позволявшую известный простор для творчества в части внутренних кончиков. Сделав небольшую прорезь в предпоследнем элементе, конструкторы довели фактическое количество кончиков до шести, чтобы иметь возможность более активно влиять на формирование очень важного вихря Y250.

Новая версия крыла имеет только пять кончиков, но так как дальний стал гораздо длиннее, он дает возможность придать вихрю нужные свойства, чтобы тот при протекании вдоль шасси эффективнее взаимодействовал с элементами в области дефлектора, которые команда изменила несколько гонок назад…

 

Детали области дефлектора Mercedes F1 W11

Детали области дефлектора Mercedes F1 W11

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новая версия, которую вы можете видеть выше, дебютировала на Гран При Бельгии. Mercedes вновь продемонстрировала внимание к деталям, внеся не слишком радикальные, но вполне полезные изменения. Пусть каждое из них едва ли меняет поведение машины, но все вместе они и обеспечивают Mercedes то преимущество, которое регулярно находит отражение в протоколах квалификаций и гонок.

  1. Самый первый вертикальный элемент в верхней части дефлектора утратил изгиб, что повлияло и на форму второго элемента.
  2. Соответствующим образом была скорректирована форма небольшого крылышка прямо над ними.
  3. Чуть иными стали и небольшие детали внизу, первыми встречающие воздушный поток.
  4. Горизонтальные «жалюзи» близ понтона потеряли один элемент – вместо пяти их стало четыре.
Варианты Т-крыла Mercedes F1 W11

Варианты Т-крыла Mercedes F1 W11

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Т-крыло стало, пожалуй, самой интересной новинкой Mercedes в Муджелло. Прежде (во врезке) конструкцию можно было назвать горизонтальной плоскостью с диагональной подпоркой. Теперь же именно диагональная часть стала основной, тогда как остальные лишь поддерживают ее.

Главный элемент, который крепится к кожуху защиты выхлопной трубы, увеличился в сечении, также обращают на себя внимание V-образные соединения (показано красной стрелкой).

Такая конструкция воздействует не только на протекающие в этой области машины потоки, но и на истекающие выхлопные газы. 

А что же соперники?

Варианты носового обтекателя McLaren MCL35

Варианты носового обтекателя McLaren MCL35

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Разумеется, преследователи «Черных стрел» тоже не сидят на месте. McLaren опробовала в пятницу новый носовой обтекатель (во врезке). Его отличают толстый кончик, более тонкая основная часть и «бивни» внизу – именно такой подход использует Mercedes.

Варианты днища Red Bull RB16 (новое / старое)

Варианты днища Red Bull RB16 (новое / старое)

Фото: Джорджо Пиола

Red Bull подготовила обоим пилотам днище с 12-ю диагональными прорезями у внешнего края перед задними колесами. 

Прежде на RB16 было четыре диагональных и две длинных горизонтальных прорези. Оба решения имеют один принцип действия, защищая диффузор от турбулентности.

Варианты области дефлекторов Renault RS20

Варианты области дефлекторов Renault RS20

Фото: Motorsport Images

У Renault в Тоскане – только в тренировках – произошли изменения в зоне дефлекторов. Они затронули форму верхней кромки главного элемента (показана синей стрелкой) и область близ конфигуратора потока, где появились «жалюзи» (показаны красной стрелкой). 

Как и в случае с McLaren, решение очень напоминает используемое Mercedes. Использование удачных находок лидеров никогда не было в Ф1 зазорным.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Команды Mercedes
Автор Мэтт Сомерфилд

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