Технический анализ: новинки, которые помогли Ferrari в Австрии
Переделка SF-23 растянулось почти до середины лета. Но уже в Канаде стало видно, что этот процесс приносит результаты, а успехи пилотов в Шпильберге, где Карлос Сайнс с Шарлем Леклером по разу финишировали в тройке, подтвердил перемены к лучшему. Что же позволило SF-23 поехать быстрее?
Неужели дела пошли на лад? Пока в Скудерии предпочитают не спешить с выводами, но скорость алой машины как на одном быстром круге, так и на длинной дистанции говорит сама за себя. Ситуация с износом в Австрии, как и в Канаде двумя неделями раньше, оказалась вполне благоприятной – причем на этот раз дело точно было не в трассе, и нагрузка на резину уже была вполне серьезной.
Давайте сделаем шаг назад и вспомним те метаморфозы, которые SF-23 претерпела за последнее время. В Испании появились новые понтоны – не столь экстремальные, как у Red Bull с Aston Martin, но явно близкие к ним по философии и имеющие углубление с внутренней стороны горизонтальной поверхности.
Еще одна их особенность – увеличенный «подрез» в нижней части для протекания воздуха вдоль днища.
Новые понтоны Ferrari SF-23 дебютировали в Барселоне
Фото: Джорджо Пиола
Одновременно ревизии подверглись боковины капота двигателя – вентиляционные прорези переехали в их заднюю часть. Такое расположение добавило аэродинамической эффективности заднему крылу и несущему крылу под ним.
При этом в Барселоне Скудерия выступила не лучшим образом. Сейчас уже можно говорить, что первые новинки не заработали сами по себе – реальный эффект от них удалось получить только тогда, когда на машину поставили новое переднее крыло и новое днище.
Это произошло на тестах – то есть, разумеется, во время съемочного дня – во Фьорано перед Гран При Австрии.
Понтон и днище Ferrari SF-23, Гран При Австрии
Фото: Филип Клерен
Сейчас пакет уже собран воедино. И хотя команда осторожна в оценках, улыбки на лицах пилотов и техников говорят сами за себя.
Безусловно, в Маранелло не испытывают особенной радости от того, что добились результатов только после отказа от собственной концепции в пользу идей Red Bull. Но этот путь к лету 2023-го в большей или меньшей степени выбрали все команды Ф1 – хорошо известно, что при стабильном регламенте техническое разнообразие быстро сходит на нет.
Детали переднего антикрыла Ferrari SF-23 (старое / новое)
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Итак, какие новинки появились у Ferrari в Шпильберге? Во-первых, это переднее крыло. Его главная идея – перенаправить еще больше воздуха в сторону от колеса и тем самым сократить объем завихрений, протекающих вдоль шасси.
Ради этого главную плоскость уменьшили в поперечном размере, тогда как следующая за ней – та, к которой крепится носовой обтекатель – напротив, стала крупнее.
Одновременно ради снижения лобового сопротивления скорректировали форму передней кромки обоих элементов.
Сравнение вариантов переднего антикрыла Ferrari SF-23
Иллюстрация: Джорджо Пиола
У двух дальних закрылков переделали сопряжение с торцевой пластиной, сместив точки соединения назад. Это позволило сформировать своего рода канал, который отклоняет потоки наружу.
При этом место стыка статичной и подвижной (регулируемую по углу атаки) частей на самих элементах перенесли немного внутрь.
Передняя кромка торцевой пластины получила скругленную форму, а у задней кромки по примеру RB19 появилось небольшое крылышко (показано стрелкой на иллюстрациех выше).
Наконец, продольной направляющей с внешней стороны пластины, которая прежде имела S-образную форму, теперь в задней части придали диагональную для увеличения прижима.
Входные отверстия тоннелей Вентури Ferrari SF-23
Фото: Джорджо Пиола
Главная особенность переделанного днища – решение его передней кромки. Вертикальная пластина с внешней стороны, которая выступает полным аналогом прежних дефлекторов, стала на Ferrari более выгнутой, чтобы лучше защищать очень чувствительную область шасси от тех завихрений, что возникают у передних колес.
Здесь же обращают на себя внимание закругленные передние кромки вертикальных пластин, разделяющих тоннели Вентури. Они же показаны стрелкой на самом верхнем фото – там днище Ferrari удалось запечатлеть в тот момент, когда его сняли с машины и поставили вертикально.
Детали передней кромки днища Red Bull RB19
Иллюстрация: Джорджо Пиола
На этой замечательной иллюстрации Джорджо Пиолы вы можете видеть подробности конструкции днища Red Bull – свои обновления в Маранелло явно готовили с оглядкой на эти решения.
Наконец, конструкторы Скудерии решили не гнаться за максимальным уровнем прижимной силы. Вместо этого машину предпочли сделать более стабильной в любых режимах, чтобы вернуть пилотам уверенность за рулем и возможность атаковать на пределе.
Задняя часть Ferrari SF-23, Гран При Австрии
Фото: Джорджо Пиола
Именно поэтому вентиляционные прорези стали более крупными. С точки зрения эффективности охлаждения необходимости в этом не было, дело тут исключительно в аэродинамике. Такой шаг позволил снизить давление горячего воздуха под кузовными панелями и тем самым сделать его истечение наружу более стабильным.
При прежней конфигурации возникало слишком много завихрений, которые попадали на заднее крыло с несущим крылом, нарушая постоянный режим их работы и приводя к повышенному износу шин. Теперь, как мы увидели в Канаде и Австрии, ситуация реально стала лучше.
Между тем, источники в Маранелло уже сообщили, что к Сильверстоуну для SF-23 будет готов новый диффузор. Эволюция продолжается…
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