Технический анализ: новинки команд Ф1 для Монцы

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В наши дни, когда бюджеты строго лимитированы, уже нет возможности привозить в Монцу по cens заново сделанные машины, как было прежде. Вдобавок, основную часть прижимной силы теперь в любом случае генерируют каналы Вентури под днищем.

Но традиционная работа с передним и задним крыльями никуда не делать – конструкторы стремятся снизить лобовое сопротивление, пусть даже оставив гонщика без дополнительного прижима. Скорость на прямых в этот раз важнее любых других факторов.

Mercedes

Переднее антикрыло Mercedes W13 Фото: Джонатан Нобл

В Mercedes подрезали дальний элемент переднего антикрыла, а сзади использовала практически горизонтальную основную плоскость, тогда как подвижная верхняя получили небольшой подъем к торцевым пластинам.

Детали задней части Mercedes W13 Фото: Джонатан Нобл

Дополнительно конструкторы уменьшили размер элементов несущего крыла – того, что соединяет заднюю структуру безопасности с торцевыми пластинами заднего крыла.

Red Bull

Заднее антикрыло Red Bull RB18 Фото: Джонатан Нобл

Лидеры сезона решили не готовить отдельную версию заднего крыла, а лишь дополнительно подрезали плоскости того, что прежде использовалось на самых быстрых трассах.

Ferrari

Задняя часть Ferrari F1-75 в аэродинамической краске Фото: Джорджо Пиола

Ferrari на домашнем этапе использует несущее крыло с единственной плоскости. Такую спецификацию команда уже опробовала в Спа, но не стала использовать в квалификации и гонке.

McLaren

Переднее антикрыло McLaren MCL36 Фото: Джонатан Нобл

Для сохранения общего баланса машину нельзя разгружать только по одной оси. В McLaren уменьшили размер дальних закрылков переднего крыла…

Заднее антикрыло McLaren MCL36 Фото: Джонатан Нобл

…одновременно с использованием заднего, у которого главная плоскость почти не имеет рельефа, а подвижная стала меньше в размерах.

Alpine

Заднее антикрыло Alpine A522 Фото: Джонатан Нобл

Французы прежде использовали концевую кромку на элементах несущего крыла – но в Монце, как вы можете видеть, ее нет.

Aston Martin

Переднее антикрыло Aston Martin AMR22 Фото: Джонатан Нобл

В Aston Martin подготовили версию переднего крыла, которую мы не видели прежде. Это не адаптация прежней версии, а специальная разработка для итальянского этапа.

Заднее антикрыло Aston Martin AMR22 Фото: Джонатан Нобл

Эту конфигурацию заднего крыла на AMR22 опробовали в Спа, но затем сняли с машины. Любопытно, что при крайне малых углах атаки обеих плоскостей верхняя снабжена концевой кромкой.

Williams

Заднее антикрыло Williams FW44 Фото: Джонатан Нобл

У Williams получилась похожая история – несущее крыло минималистичного дизайна команда подготовила еще к бельгийскому уик-энду. Но там его даже не успели опробовать на машине. Теперь деталь появится на W44 как минимум в тренировках.

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