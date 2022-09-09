Технический анализ: новинки команд Ф1 для Монцы
Длинные прямые итальянской трассы требуют совершенно особенных аэродинамических настроек. К этому этапу команды традиционно готовят специальные пакеты
В наши дни, когда бюджеты строго лимитированы, уже нет возможности привозить в Монцу по cens заново сделанные машины, как было прежде. Вдобавок, основную часть прижимной силы теперь в любом случае генерируют каналы Вентури под днищем.
Но традиционная работа с передним и задним крыльями никуда не делать – конструкторы стремятся снизить лобовое сопротивление, пусть даже оставив гонщика без дополнительного прижима. Скорость на прямых в этот раз важнее любых других факторов.
Mercedes
Переднее антикрыло Mercedes W13
Фото: Джонатан Нобл
В Mercedes подрезали дальний элемент переднего антикрыла, а сзади использовала практически горизонтальную основную плоскость, тогда как подвижная верхняя получили небольшой подъем к торцевым пластинам.
Детали задней части Mercedes W13
Фото: Джонатан Нобл
Дополнительно конструкторы уменьшили размер элементов несущего крыла – того, что соединяет заднюю структуру безопасности с торцевыми пластинами заднего крыла.
Red Bull
Заднее антикрыло Red Bull RB18
Фото: Джонатан Нобл
Лидеры сезона решили не готовить отдельную версию заднего крыла, а лишь дополнительно подрезали плоскости того, что прежде использовалось на самых быстрых трассах.
Ferrari
Задняя часть Ferrari F1-75 в аэродинамической краске
Фото: Джорджо Пиола
Ferrari на домашнем этапе использует несущее крыло с единственной плоскости. Такую спецификацию команда уже опробовала в Спа, но не стала использовать в квалификации и гонке.
McLaren
Переднее антикрыло McLaren MCL36
Фото: Джонатан Нобл
Для сохранения общего баланса машину нельзя разгружать только по одной оси. В McLaren уменьшили размер дальних закрылков переднего крыла…
Заднее антикрыло McLaren MCL36
Фото: Джонатан Нобл
…одновременно с использованием заднего, у которого главная плоскость почти не имеет рельефа, а подвижная стала меньше в размерах.
Alpine
Заднее антикрыло Alpine A522
Фото: Джонатан Нобл
Французы прежде использовали концевую кромку на элементах несущего крыла – но в Монце, как вы можете видеть, ее нет.
Aston Martin
Переднее антикрыло Aston Martin AMR22
Фото: Джонатан Нобл
В Aston Martin подготовили версию переднего крыла, которую мы не видели прежде. Это не адаптация прежней версии, а специальная разработка для итальянского этапа.
Заднее антикрыло Aston Martin AMR22
Фото: Джонатан Нобл
Эту конфигурацию заднего крыла на AMR22 опробовали в Спа, но затем сняли с машины. Любопытно, что при крайне малых углах атаки обеих плоскостей верхняя снабжена концевой кромкой.
Williams
Заднее антикрыло Williams FW44
Фото: Джонатан Нобл
У Williams получилась похожая история – несущее крыло минималистичного дизайна команда подготовила еще к бельгийскому уик-энду. Но там его даже не успели опробовать на машине. Теперь деталь появится на W44 как минимум в тренировках.
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