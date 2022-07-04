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Формула 1 / Гран При Великобритании Аналитика

Технический анализ: новинки Ferrari, которые обеспечили победу Сайнса

Скудерия продолжает планомерную работу по улучшению машины. К Сильверстоуну конструкторы подготовили очередные доработки

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: новинки Ferrari, которые обеспечили победу Сайнса
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В нынешнем сезоне в Маранелло избрали концепцию постоянных обновлений своей F1-75. В отличие от главных соперников из Red Bull и Mercedes, которые предпочитают несколько раз за сезон готовить большие пакеты новинок, конструкторы Ferrari разрабатывают что-то относительно небольшое к каждому Гран При. 

Какие-то детали предназначены для конкретных этапов, но другие повышают общую аэродинамическую эффективность шасси и получают свое место в общей конфигурации. 

В Монреале у пилотов Ferrari были разные версии F1-75. В Сильверстоуне Сайнс с Леклером получили ту, у которой ниже уровень прижимной силы (в Канаде она была у Шарля)

В Монреале у пилотов Ferrari были разные версии F1-75. В Сильверстоуне Сайнс с Леклером получили ту, у которой ниже уровень прижимной силы (в Канаде она была у Шарля)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

На прошлом этапе в Канаде Шарлю Леклеру предстояло прорываться через пелотон после замены мотора, потому монегаску поставили заднее крыло с меньшим уровнем прижимной силы. Изначально его разрабатывали для Сильверстоуна, но обстоятельства привели к более раннему дебюту.

Отдельно стоит отметить, что при подготовке к британскому этапу в команде чуть отошли от той концепции, что использовали в девяти первых гонках. 

Прежде для Ferrari было важно обеспечить своим гонщикам как можно больше скорости на прямых, чтобы те могли соперничать с Red Bull. Теперь же вместе с этой задачей появилась вторая, не менее важная: добиться еще и хорошего охлаждения, чтобы подстраховаться от проблем с мотором на фоне череды недавних сходов.

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Photo by: Giorgio Piola

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Ferrari F1-75: ecco il cofano motore più affusolato. C'è un maggiore sfogo di calore dalle pance

Photo by: Giorgio Piola

Если Red Bull продолжила делать свои кузовные панели все более «обтягивающими», чтобы пропускать больше воздуха вдоль верхней части понтонов в направлении несущего крыла (что важно, этот поток к тому же почти не содержит завихрений), то конструкторы Скудерии подошли к решению этой задачи иначе.

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Сравнение понтонов Ferrari F1-75 (Сильверстоун / Монреаль )

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Панели понтонов  F1-75, как известно, имеют характерную вогнутость и остаются высокими почти до задних колес. Это не позволяет серьезно варьировать их общую геометрию. Однако на британском этапе с понтонов убрали выступы в задней части, чтобы облегчить выход горячего воздуха из радиаторов. 

Несмотря на многочисленные прорези сверху, отверстия в задней части понтонов остаются важной составляющей системы охлаждения, потому в данном случае даже незначительное снижение аэродинамической эффективности, вызванное укорачиванием панели, не стоит принимать во снимание.

Передняя часть понтонов Ferrari F1-75

Передняя часть понтонов Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Об изменениях в передней части понтонов у начала каналов Вентури судить чуть сложнее, так как часть элементов здесь скрыта от глаз. Однако сразу видно, что конфигуратор потоков (тот, что с логотипом Snapgragon) стал еще больше, чем раньше. 

Прежде элемент вырос в высоту, а теперь его более высокая часть стала длиннее, вытянувшись назад. Это способ перенаправить больше воздуха в область между днищем и понтоном – то есть фактически повторение пути Эдриана Ньюи, который именно на этом выстроил концепцию своей RB18.  

Нет ничего удивительного в таком подходе – как и в том, что к середине сезона различия между машинами разных команд понемногу начинают стираться. 

Зеркало заднего вида Ferrari F1-75

Зеркало заднего вида Ferrari F1-75

Фото: Дрю Гибсон / Motorsport Images

Еще одно небольшое изменение затронуло крепление зеркала заднего вида Ferrari. Его внешнюю стойку перенесли ближе к кокпиту, а рядом разместили два небольших генератора вихря. 

Скудерия продолжает политику регулярных обновлений, при этом подготовленные в Маранелло новинки показывают свою эффективность. Это хороший знак для поклонников команды, которые смогли порадоваться победе ее пилотов впервые с апрельского этапа в Мельбурне. Есть ощущение, что борьба за титулы в нынешнем сезоне еще далека от завершения.

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