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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ: Mercedes уже проверяет решения для сезона-2023

Новая версия днища, которую команда привезла в Мексику, стала развитием идей, опробованных неделей раньше в Остине. И выглядит все это весьма любопытно

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: Mercedes уже проверяет решения для сезона-2023
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Новинку доверили испытывать Нику де Врису, который в первой тренировке в роли формального юниора заменял Джорджа Расселла.

Сейчас, когда Mercedes окончательно разобралась со врожденными слабостями своего шасси W13, решено использовать оставшиеся Гран При для довольно смелых экспериментов, которые помогут собрать важные данные для подготовки к новому сезону. 

Одним из таких экспериментов стало шасси, которое вы можете видеть на иллюстрации Джорджо Пиолы выше. Его отличают еще более сложная форма кромки с бортиком в передней части, соединительным металлическим элементом Т-образной формы (показан стрелкой) и изгибом вверх следом за ним. 

Бортик тоже получил более плавный изгиб, а небольшие металлические элементы, обеспечивающие его прочность (а заодно невзначай направляющие воздушные потоки), получили иное расположение. 

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Детали днища Mercedes W13, Гран При Мексики

Фото: Джорджо Пиола

Для сравнения, на этом фото вы можете видеть актуальную версию днища, которую Mercedes сейчас использует в гонках. Белые стрелки указывают на отличающиеся фрагменты (металлического элемента нет вовсе). 

В этом варианте основные усилия конструкторов направлены на перенаправление потоков вверх – это расширяет диапазон эффективной работы днища и диффузора.  

К сожалению, чтобы полностью понять задумку, нужно взглянуть на машину снизу – с чем есть определенные сложности. Но нет сомнений, что эксперименты команды затрагивают и геометрию каналов Вентури. Об этом говорит даже внешнее сравнение: в Мексике (на правом кадре) внешняя поверхность канала получила иной профиль, а также небольшой изгиб внутрь. 

К слову, похожий прием используют и Alpine с Alfa Romeo. 

 

 

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