Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull
На Гран При Франции MCL36 получила решение, которое уже внедрили на своих машинах несколько других команд
На старте нынешнего сезоне Ф1 болельщики могли видеть невероятное разнообразие концепций – ни одна машина не была похожа на другую. Но по прошествии нескольких месяцев, когда стало понятно, кто справился с работой лучше других, в пелотоне начались активные заимствования.
По ходу первой половины сезона решение понтонов Red Bull, плавно опускающихся к днищу, уже скопировали Aston Martin и Williams. А на Гран При Франции ту же концепцию привезла и McLaren.
В первой пятничной сессии обновленную машину пилотировал Даниэль Риккардо – эта программа позволила в одинаковых условиях сравнить новый пакет с прежним, который был у Ландо Норриса.
В Уокинге в этом году избрали путь редких, но серьезных доработок машины. Первый раз шасси обновили к испанскому этапу, а накануне старта Гран При в Ле-Кастелле команда объявила о модернизации понтонов и днища. Также изменения затронули торцевые пластины заднего крыла и тормозные воздуховоды.
Одновременно зеркала заднего вида получили новое расположение в рамках «большого пакета, призванного повысить уровень прижима на обеих осях, в том числе за счет днища».
Изменения днища затронули внутреннюю структуру, геометрию кромки и диффузор, чтобы «добиться повышения эффективности путем перераспределения потоков в этой области».
Капот двигателя, понтон и детали днища McLaren MLC36 floor
Фото: Джорджо Пиола
Новые воздухозаборники призваны улучшить охлаждение, что особенно важно во французской жаре. С этой же целью были значительно увеличены вентиляционные панели в верхней части понтонов, переходящие на боковины капота двигателя (сравните с прежней версией на фото внизу).
Торцевые пластины заднего крыла были доработаны, чтобы «исключить сомнения в надежности, которые были отмечены по ходу предыдущих этапов».
Ландо Норрис отметил в четверг: « последних гонках наши соперники привезли много новинок, так что нам нужно приложить усилия, чтобы сохранить свои позиции и по-прежнему зарабатывать очки.
Пока наши конструкторы отлично справлялись с работой. Я рад, что здесь у нас будут очередные новинки».
В Кубке конструкторов McLaren занимает четвертую строчку, но у идущей пятой Alpine столько же очков.
Сравнение конфигураций McLaren MCL36 (новая – снизу)
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