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После коренных изменений в правилах конструкторы Ferrari придумали весьма интересное решение: носовой обтекатель ее машины F1-75 выполнен разборным.

Такой подход имеет сразу два больших преимущества: во-первых, в случае небольшого столкновения можно заменить меньшую по размерам деталь, а во-вторых – что особенно важно с учетом лимита бюджетов – теперь переднюю часть обтекателя можно свободно дорабатывать без проведения краш-тестов и омологации, так как она не содержит элементов безопасности.

Механики Ferrari в гараже с шасси F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Иллюстрации Джорджо Пиолы (заглавная и та, что ниже) показывают, что в действительности обтекатель не просто выполнен разборным. Его передняя часть, кроме того, является «двуслойной».

Верхняя оболочка в фирменном алом цвете имеет небольшой воздухозаборник, выполненный заподлицо, тогда как внутренняя из неокрашенного углепластика отличается вытянутым вперед «клювом», внутри которого находится канал для воздуха.

Ferrari F1-75 dettaglio del muso montato Photo by: Giorgio Piola

Стоит отметить, что по новым правилам плоскости переднего крыла должны напрямую стыковаться к обтекателю без пилонов, которые использовались прежде. Потому форму внешней оболочки надо было выбрать так, чтобы места крепления закрылков располагались ниже линии ее отделения.

Носовой обтекатель Red Bull RB18 без внешнего кожуха Фото: Джорджо Пиола

Интересно, что у Red Bull носовой обтекатель является неделимым, однако у него тоже есть внутренняя и наружная части. На нашем фото отлично видно, насколько крупнее у RB18 канал носового воздуховода, а также можно рассмотреть подробности крепления элементов крыла.