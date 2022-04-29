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Формула 1 Аналитика

Технический анализ: хитрости задней подвески Ferrari

Кадры нашего эксперта Джорджо Пиолы позволили узнать чуть больше о конструктивных решениях алой машины из Маранелло

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический анализ: хитрости задней подвески Ferrari
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Хотя позади уже четыре Гран При, о конструкции машин нового поколения мы по-прежнему имеем довольно поверхностное представление. «Поверхностное», в данном случае – очень верное слово, так как внимательно рассмотреть получается только то, что находится на виду. А вот о тех деталях, что скрыты от глаз, известно куда меньше. 

Однако в четверг, когда команды собирают свои машины в боксах, тайное порой становится более явным. Снимки Джорджо Пиолы из Имолы позволили рассмотреть подробности конструкции задней подвески Ferrari F1-75. На верхнем фото соответствующая область машины снята снизу. 

Итак, что же мы видим? На заднем плане находится одна из ветвей верхнего треугольного рычага – она уходит в сторону передка машины. У нижнего треугольника геометрия совсем иная: одна ветвь объединена в единый кожух с приводным валом, другая уходит назад. 

Рядом располагается более тонкая диагональная тянущая штанга. 

Такая кинематическая схема дает возможность добиться дополнительной загрузки задних колес на разгоне, позволяя лучше передавать мощность мотора и обеспечить преимущество на выходе из медленных поворотов. 

Крепление рычага подвески Ferrari F1-75 к коробке передач

Крепление рычага подвески Ferrari F1-75 к коробке передач

Фото: Джорджо Пиола

В прошлом году мы видели, как Mercedes и Red Bull активно использовали рычаги подвески в интересах аэродинамики. В частности, команды крепили одну из ветвей не к коробке передач, а к расположенной следом за ней защитной структуре – пусть даже это и сказывалось отрицательно на общей жесткости.  

В Ferrari, однако, решили не рисковать: рычаг (на фото выше) все же крепится к коробке, пусть и к самой задней ее точке. Сопряжение реализовано с задней стенкой коробки через прорезь с закрывающем ее углепластиковом картере. 

Задняя подвеска Ferrari F1-75, вид сверху

Задняя подвеска Ferrari F1-75, вид сверху

Фото: Джорджо Пиола

Благодаря большому времени, которое команды могли потратить на разработку новых машин, в Маранелло смогли разработать достаточно жесткую конструкцию, которая в то же время не имеет недостатков в плане аэродинамики. 

Неудивительно, что именно Ferrari сейчас выглядит одной из самых эффективных машин в фазе разгона из поворотов. Форма понтонов позволяет генерировать дополнительную прижимную силу на малой скорости, а также снизить нагрузку на резину. Так как у сликов теперь нет высоких боковин, которые прежде амортизировали часть нагрузки, эффективность подвески стала еще более важна.

Итоги работы конструкторов Ferrari нагляднее всего видны по таблицам общего зачета.

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