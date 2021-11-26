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Формула 1 Аналитика

Технический анализ: какой будет подвеска машин Ф1 в 2022 году

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Иллюстрации Джорджо Пиолы позволят нам наглядно увидеть, какие решения попадут под запрет, а где конструкторы получат больше простора для творчества

Технический анализ: какой будет подвеска машин Ф1 в 2022 году

Какими будут машины Формулы 1 следующего поколения? FIA уже давно опубликовала регламент, а летом в Сильверстоуне даже показала построенный в соответствии с ним макет машины. Но в командах лишь с улыбкой отметили, что их собственные разработки получаются не слишком похожими на него. 

В любом случае, шасси станут совсем не такими, как сейчас. Конструкторские штабы соревнуются друг с другом в том, кто лучше сумеет прочесть новый регламент, в том числе и между строк. Результат их труда мы увидим ближе к марту. А пока, чтобы разобраться в деталях будущих правил, давайте начнем с анализа одного из узлов – подвески.

Рендер машины Red Bull Racing для 2022 года

Рендер машины Red Bull Racing для 2022 года

Иллюстрация: Red Bull Racing

Здесь можно ждать весьма серьезных изменений. Почему? Ответ на поверхности: переход на 18-дюймовые диски и низкопрофильные шины коренным образом изменит всю кинематику подвески и увеличит нагрузку на нее. Та энергия, которая прежде рассеивалась за счет деформации боковой поверхности резины, теперь будет передаваться на рычаги подвески и узлы их сопряжения. 

Сейчас все команды Ф1 используют спереди схему с диагональным толкающим рычагом. Эксперты полагают, что в новом сезоне кто-то вполне может вернуться к наклонным тягам. О том, чем отличаются две эти концепции, подробнее мы рассказывали вот в этом материале:

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Выбор тянущей схемы позволит ощутимо снизить центр тяжести, что будет полезно для шасси с граунд-эффектом. Важно помнить, что носовой обтекатель по новым правилам тоже опустится ниже.

В 2004 году McLaren построила машину MP4-19 с высоким шасси и низким носом. Увидим ли мы что-то подобное в новом сезоне?

В 2004 году McLaren построила машину MP4-19 с высоким шасси и низким носом. Увидим ли мы что-то подобное в новом сезоне?

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Впрочем, конструкторы могут пойти и другим путем. Хоть правила и позволили опустить носовой обтекатель, передний фланец шасси есть смысл оставить довольно высоко – чтобы пропустить побольше воздуха под днище. А потому мы можем увидеть решения в виде не очень элегантной «морды муравьеда».

В таком случае для внутренних элементов подвески останется совсем мало места, а потому возможна будет только нынешняя толкающая схема.

Детали передней подвески Mercedes W12

Детали передней подвески Mercedes W12

Фото: Джорджо Пиола

На машинах Ф1 текущего поколения кинематика подвески в значительной степени продиктована требованиями аэродинамики. Оба треугольных рычага приподняты вверх: нижний проходит на уровне оси колеса, верхний и вовсе крепится к ступице через специальную надставку. Это необходимо, чтобы не создавать турбулентность в тех воздушных потоках, что протекают ниже и очень важны с точки зрения аэродинамической эффективности.  

Надставка для соединения верхнего треугольного рычага передней подвески Mercedes W12: с 2022 года это решение окажется вне закона

Надставка для соединения верхнего треугольного рычага передней подвески Mercedes W12: с 2022 года это решение окажется вне закона

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В новых правилах предусмотрен запрет на столь экстремальные решения. Теперь рычаги нельзя будет поднимать выше верхней точки колесного диска – при этом сам диск станет крупнее, чем сейчас, что отчасти нивелирует ситуацию. Можно предположить, что из-за этого в чуть более выгодной ситуации окажется Ferrari, чья машина сейчас единственная в пелотоне не имеет приподнятого верхнего рычага.  

Также важно помнить, что в передней подвеске попадут под запрет любые гидравлические контрольные элементы. У Mercedes прежде были такие, но чемпионы мира уже сняли их со своих машин. 

Удлинители для соединения ступицы с диагональным рычагом с 2022 года ограничены в размерах: не более 25 мм

Удлинители для соединения ступицы с диагональным рычагом с 2022 года ограничены в размерах: не более 25 мм

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Еще одно ограничение, которое вступит в силу, наложит запрет на популярные в последнее время удлинители в креплении рычагов подвески. Возможность изменить точку сопряжения диагонального рычага со ступицей позволяет добиться более оптимального пятна контакта шины с асфальтом при поворотах руля, когда корпус машины наклоняется. 

С 2022 года правила устанавливают сферу диаметром 25 мм с центром на оси колеса, внутри которой должна находиться точка сопряжения. Можно не сомневаться, что с течением времени в командах наверняка придумают, как компенсировать потери за счет других решений, но поначалу новый порядок точно скажется на эффективности работы подвески. 

Узел крепления заднего колеса Mercedes W12

Узел крепления заднего колеса Mercedes W12

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Из конструкции задней подвески тоже исчезнут решения, позволяющие поднимать треугольные рычаги. В последнее время конструкторы часто используют эту систему (как у Mercedes на иллюстрации выше) для того, чтобы с помощью прорезей в ней перенаправлять воздушные потоки и бороться с турбулентностью.

К слову, эксперты говорили, что сзади тоже может появиться тянущая схема, которая откроет больше свободного места для реализации эффекта Вентури и повышения уровня прижимной силы. Но проведенный командами анализ показал, что это едва ли целесообразно из-за влияния потоков горячего воздуха, который выходит из радиаторов в понтонах.

В любом случае, по изменениям в правилах ясно видно стремление руководства спорта хоть немного упростить конструкцию машин, а также сделать их не столь чувствительными к аэродинамическим факторам. Это значит, что накопленный участниками чемпионата багаж данных оказывается фактически бесполезным. А вот вероятность всевозможных сюрпризов, напротив, сильно возрастает. 

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Фото: Формула 1

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