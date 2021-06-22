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Технический анализ: как задние крылья решат исход борьбы за титул

Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола

Силы двух фаворитов, Mercedes и Red Bull, в нынешнем сезоне Ф1 настолько близки, что мелочей в их споре просто не может быть

Технический анализ: как задние крылья решат исход борьбы за титул

По итогам первых гонок не остается сомнений, что ни у одной из двух топ-команд нет решающего преимущества. И результаты гонок в значительной степени зависят от того, кому из соперников удастся лучше адаптировать свою машину под требования конкретной трассы. 

На Гран При Франции в Mercedes и Red Bull сделали разный выбор: первые предпочли сделать ставку на прижимную силу, вторые решили пожертвовать ей ради скорости на прямых. Но в действительности эта история началась на несколько месяцев раньше.

Для начала немножко теории. Для современных машин Ф1 уровень прижима – точнее говоря, баланс между ним и лобовым сопротивлением – в значительной степени определяется конфигурацией заднего антикрыла. Также крыло влияет и на работу шин, в том числе темп их износа. 

И да, эта история не про гибкость крыльев – хотя этот фактор дополнительно подлил масла в огонь.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Валттери Боттас, Mercedes W12, Гран При Португалии

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Валттери Боттас, Mercedes W12, Гран При Португалии

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

О важности задних крыльев в нынешнем сезоне впервые заговорили после Гран При Португалии. Посмотрите на фото: в той гонке Льюис Хэмилтон использовал версию с меньшим прижимом, чтобы получить преимущество в скорости на прямых.

Такой выбор позволил британцу переиграть как Макса Ферстаппена, так и собственного напарника – хорошо видно, что у Валттери Боттаса главная плоскость крыла развернута гораздо сильнее. 

Весьма любопытно, что на машине британца крыло держится на двух пилонах, тогда как у финна – на одном центральном. При этом V-образный вырез в середине вспомогательной плоскости у Боттаса куда больше. 

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB16B

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB16B, Гран При Испании

Иллюстрация: Джорджо Пиола

На следующем этапе в Испании эта история получила развитие. На барселонскую трассу, где прижимная сила традиционно считается ключом к успеху, Red Bull привезла собственное крыло традиционной конструкции с профилированными плоскостями. На иллюстрации Джорджо Пиолы оно изображено снизу.

Однако возникла угроза, что португальская история повторится. Потому в субботу утром на RB16B появилась другая версия крыла – у него главная плоскость поднималась к торцевым пластинам (вверху), снижая прижим и добавляя скорости на прямых.

Опробовав этот вариант в заключительной тренировке, команда предпочла оставить его на квалификацию и гонку. Нет сомнений, что этот выбор (хоть в конечном итоге он и не стал победным) заставил Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона привлечь общее внимание к вопросу гибкости крыльев. 

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Серхио Перес, Red Bull RB16B, Гран При Монако

Серхио Перес, Red Bull RB16B, Гран При Монако

Фото: Эрик Юниус

В Монако исход дуэли двух команд решили другие факторы, однако стоит заметить, что у Red Bull в княжестве даже не было Т-крыла, которое считается классическим средством добавить машине стабильности и прижимной силы. 

У Mercedes этот элемент присутствовал: в команде предпочли конструкцию с двумя плоскостями, чтобы хоть немного помочь своим пилотам обрести уверенность на трассе, которая никогда не входила в число простых для чемпионов мира. 

Валттери Боттас, Mercedes W12, Гран При Монако

Валттери Боттас, Mercedes W12, Гран При Монако

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

На этап в Азербайджане Red Bull ехала, зная о возможности протеста. Чтобы перехватить инициативу, «Быки» подготовили существенно обновленное крыло. В нем явно виделось желание снизить прижимную силу и лобовое сопротивление, чтобы на прямых крыло не так сильно отгибалось назад и не нервировало лишний раз соперников.

Цель была достигнута за счет очевидного упрощения торцевых пластин, которые лишились многочисленных прорезей сложной формы, а вместе с ними и диагональных бортиков. Одновременно была скорректирована и форма главной плоскости. 

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull Racing RB16B

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB16B, Гран При Азербайджана

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Тем временем для Mercedes бакинский этап начался с очевидных сложностей в пятницу. После этого мнения гонщиков – подобно тому, как это уже было в Портимане – разделились. 

Боттас вновь выбрал вариант с одинарным пилоном и дополнительным прижимом,  Хэмилтон предпочел противоположный подход.

После этого трудности Валттери даже усугубились. Правда, у него была возможность быстрее прогревать шины, что помогло в квалификации, но на длинной гоночной дистанции у финна просто не было шансов угнаться за соперниками. 

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С французского этапа вступила в силу новая техническая директива FIA, призванная не допустить излишней гибкости задних крыльев. Это как минимум на время позволило снять вопросы о легальности машин. 

Но соперничество Mercedes и Red Bull от того едва ли стало менее напряженным. На этот раз на RB16B вернулась версия крыла, использовавшаяся до Баку. Однако после работы с ней в пятницу команда предпочла на остаток уик-энда вернуться к «разгруженному» варианту.

В стане штутгартцев, что весьма любопытно, пошли в прямо противоположном направлении. Также испытав в тренировках обе конфигурации, там решили оставить на квалификацию и гонку крыло с высоким прижимом (то, что на центральном пилоне).

Важно отметить, что такой выбор повлиял не только на баланс между прижимной силой и лобовым сопротивлением. Он также напрямую влияет на эффективность DRS – чем ближе к вертикали стоит подвижная плоскость, тем больше можно выиграть за счет ее открытия. 

На Гран При Франции у Хэмилтона и Боттаса заднее крыло держалось на единственном пилоне

На Гран При Франции у Хэмилтона и Боттаса заднее крыло держалось на единственном пилоне

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Но в итоге, как мы знаем, правильным вновь оказался подход Red Bull. Ферстаппен получил преимущество в скорости на прямых, которое и использовал в решающий момент гонки для обгона на предпоследнем круге. 

Просто невероятно, как битва задних крыльев становится все более значимой по ходу сезона. Выбор команд в конечном счете сказывается и на скорости машин, и на тактических действиях по ходу дистанции. Удивительно, насколько интересным и разноплановым получается этот чемпионат мира.

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