Технический анализ: как Williams стала наступать на пятки лидерам

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Слабые тесты в Бахрейне заставили наблюдателей говорить, что Williams едва ли сможет рассчитывать в нынешнем сезоне Ф1 на что-то серьезное. Однако после трех первых Гран При приходится признать, что в действительности синяя машина FW45 не столь плоха.

Главный гоночный инженер Дейв Робсон объяснил такую ситуацию тем, что они с коллегами адресно работали над слабыми местами прошлогоднего шасси.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о причинах столь явной прибавки в скорости, он отметил: «Разумеется, я не могу говорить за других, но наш наш прогресс обусловлен тем, что мы очень ясно понимали, в чем именно состоят проблемы FW44.

По ходу прошлого чемпионата и в начале этого года мы занимались их решением. Именно это, полагаю, позволило нам столь серьезно продвинуться вперед.

На самом деле, и у FW44 был неплохой потенциал. Не спорю, сезон [2022 года] начался для нас слабо, но затем мы сумели добиться улучшения. А к нынешнему чемпионату, мне кажется, у нас получилось сделать еще один шаг в верном направлении».

Чтобы сделать FW45 еще сильнее, команда привезла в Австралию пакет новинок. Какие-то из них отвечали требованиям конкретной трассы, другие стали частью общей программы доработок.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Williams FW45 (Бахрейн / Джидда / Мельбурн)

За три этапа у Williams было уже три разных версии переднего крыла. Команда экспериментирует с формой дальнего закрылка каскада, чтобы добиться нужного аэродинамического баланса для каждой трассы.

Изменения не назвать значительными, но они позволяют догрузить или разгрузить передок в соответствии с теми решениями, которые используются для задней части – там тоже есть выбор опций.

В команде рассказали, что австралийская спецификация (внизу) располагается по уровню прижима между загруженной для Бахрейна (вверху) и «быстрой» для Джидды (в середине). Это видно по форме дальней кромки (обведена желтым).

При этом в каждом случае закрылку можно дополнительно добавить концевую кромку или снять ее.

Заднее антикрыло Williams FW45

В задней части машины команда реализовала решение, которое прежде мы уже видели у Aston Martin и Alpine. Это перенос торцевой пластины антикрыла чуть ближе к оси машины и использование освободившегося пространства в разрешенной зоне для формирования продольной направляющей (показана стрелкой).

Чтобы соответствовать требованиям к радиусам поверхностей, направляющая сделана несколько округлой. Она позволяет перенаправлять воздушные потоки вверх, что улучшает общую картину их распределения в этой области машины.

Заднее антикрыло Williams FW45

Кроме того, в Мельбурне Williams решила использовать несущее крыло с единственной плоскостью, чтобы обеспечить нужное соотношение лобового сопротивления и прижимной силы.

Интересно, что точно так же в Альберт-парке поступили и в Red Bull.

Передние тормоза Williams FW45 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Наконец, в Гроу воспользовались еще одной находкой Red Bull / Aston Martin – возможностью контролировать температурный режим тормозов посредством множества небольших цилиндриков на поверхности суппорта (выделены желтым). Их количество можно при необходимости варьировать.

При этом на FW45 под эти цилиндрики отдана не вся свободная площадь, а лишь два участка в передней и задней частях суппорта. Центральная же отдана под поперечные направляющие, которые помогают протекающим внутри «барабана» воздушным потокам, которые также помогают отводить тепло от элементов тормозной системы.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл