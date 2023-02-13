Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

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Стоит сразу признать, каких-то сюрпризов или откровений в конструктивных особенностях FW45 не найти. Зато сразу видно, что в Гроу очень внимательно изучили технику, которая выходила на старт Гран При в 2022 году, чтобы взять от разных соперников самое лучшее.

В передней части машины совсем не таким, как на FW44, стал носовой обтекатель. Он вытянулся и теперь соединяется с базовой плоскостью переднего крыла, хотя и не доходит до ее кромки. Такой же подход в минувшем чемпионате использовала Ferrari.

Линии разъема деталей позволяют говорить, что поверх собственно обтекателя с передней структурой безопасности находится углепластиковая декоративная панель. Это решение позволяет вносить оперативные изменения в конструкцию по ходу сезона без необходимости каждый раз заново проходить краш-тест – в нынешней Ф1 так поступают очень многие.

Алекс Элбон за рулем Williams FW45 Фото: Williams F1

Однако главным визуальным отличием от прошлогодней машины все же выглядят понтоны. Всего год назад количество различных концепций в этой области шасси достигало четырех-пяти, но очень быстро стало понятно, что некоторые идеи работают лучше других.

Прямо по ходу чемпионата-22 многие команды внедряли у себя решение Red Bull с плавным понижением понтона к днищу в задней части. В Гроу тоже пошли по пути смены концепции – на домашнем Гран При Великобритании машина получила новый облик.

Но дело в том, что расположение радиаторов, электронных блоков и других элементов на шасси не позволяло получить максимальный выигрыш от новых понтонов. Смена же компоновки по ходу чемпионата была слишком сложной и ресурсозатратной задачей.

Сравнение понтонов Williams FW44 и FW45 Фото: Williams F1

В FW45 с этим вопросом удалось разобраться. Как хорошо видно на сравнительном фото, новинка получила крупный «подрез» в месте сопряжения понтона с днищем. Сделать это удалось благодаря иному решению по взаимному расположению узлов с брусьями боковой защиты.

Любопытно, что если доработанный вариант понтона 2022 года напоминал решение Red Bull, то новый имеет куда больше общего с Ferrari F1-75. Это касается и узкого высокого воздухозаборника, который почти не изменился за зиму, и углубления сверху.

Технические детали Williams FW45 Фото: Williams F1

Наконец, кое-что интересное удалось подсмотреть и у Alpine. Речь о высоком «плече» понтона в его задней части, которое помогает направлять воздушные потоки.

Одновременно на боковинах капота двигателя появились выраженные выпуклости. Это тоже не новое решение, его можно было увидеть еще в прошлом сезоне. Такой подход позволяет повысить эффективность охлаждения, так как открывает больше места для выхода горячего воздуха от внутренних узлов – но в то же время оптимизирует протекание потоков в сторону «бутылочного горлышка» между задних колес.

На боковине капота располагается традиционная вентиляционная панель, которую наверняка можно открывать и закрывать по частям. Продольный «плавничок» на верхней кромке вновь очень невелик и смещен назад.

Также можно рассмотреть небольшие аэродинамические элементы в области Halo и зеркал заднего вида – это различные направляющие для потоков, которые уже в прошлом году были у Ferrari и Mercedes.

На иллюстрации выше вы можете видеть, что и днище Williams является комбинацией решений, использованных грандами в минувшем сезоне – это касается как входных отверстий каналов Вентури, так и области перед задними колесами.

В целом же FW45 смотрится добротным сочетанием уже проверенных идей. Разумеется, повторяя идеи соперников, обогнать их не получится. Но вот покинуть самый хвост пелотона такой подход, вполне возможно, и позволит.