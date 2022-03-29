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Сезон только начался, а Red Bull подготовила уже третий по счету вариант заднего крыла. Новейшая версия показана в нижней части сравнительного фото, что внизу. Оно имеет пониженный уровень прижимной силы и лобового сопротивления, что особенно важно в Джидде.

Присмотритесь к зеленой пунктирной линии: если прежде (в верхней части фото) она поднималась к торцевой пластине по прямой, то теперь получила дополнительный изгиб вверх, чтобы оставить еще больше свободного места для протекания потоков.

При этом конструкторам пришлось сделать более резким переход от верхней плоскости крыла к торцевой пластине (показан желтой пунктирной линией).

Сравнение вариантов заднего антикрыла Red Bull RB18

Red Bull является в нынешнем пелотоне единственной командой, у которой крепление крыла к задней структуре безопасности – такое решение вернулось в Ф1 с 2022 года – выполнено из двух элементов.

Эта часть машины уже была доработана к Бахрейну, но спустя всего неделю в Джидде детали вновь выглядели иначе: нижний элемент подрезали (прежняя версия показана стрелкой в малой врезке).

Это еще один способ снизить лобовое сопротивление и добавить машине скорости на прямых, пусть и ценой потери части прижима. Как показали результаты квалификации и гонки, такой выбор оказался вполне оправданным.

Сравнение деталей задней части Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

А что у соперников?

Ferrari действовала на саудовском Гран При схожим образом, но все же не стала делать столь явную ставку на снижение лобового сопротивления, сохранив машине часть прижимной силы. Именно поэтому пилоты на алых F1-75 были так быстры в скоростных поворотах. Правда, этот выбор увеличил нагрузку на резину по ходу дистанции.

Изменения затронули лишь верхнюю плоскость заднего крыла, потому неизбежно сказались на эффективности DRS (она стала ниже).

Ferrari F1-75 rear wing Saudi Arabian GP Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75 rear wing comparison (dotted lines) Photo by: Uncredited

У новой версии (вверху на сравнительном фото) плоскость более узкая (показано тонкими зелеными стрелками) и имеет выраженный изгиб с внешней стороны, который можно заметить благодаря пунктирной линии.

Также стоит обратить внимание, что линия разреза между верхней и нижней плоскостями стала куда более изогнутой.

Для Mercedes главным остается вопрос прижимной силы, так как только она позволяет избежать неприятной вертикальной раскачки на прямых. Именно поэтому чемпионская команда выглядела столь блекло на прошедшем этапе – вкупе с тем, что соперникам удалось за зиму добавить своим моторам больше лошадиных сил.

Заднее антикрыло Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

По ходу первой тренировки на W13 можно было увидеть две версии заднего крыла – команда сравнивала традиционный вариант с доработанным, пытаясь понять их воздействие на «козление».

Если другие команды подготовили для Джидды отдельный пакет, то Mercedes хватило ресурсов только на то, чтобы подрезать у того крыла, что использовалось в Бахрейне, верхнюю плоскость.

Льюис Хэмилтон в пятницу испытывал такую с концевой кромкой (на иллюстрации), однако на квалификацию и гонку команда предпочла снять этот элемент с машины, чтобы еще немного сдвинуть баланс между прижимом и скоростью на прямых в сторону последней.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Alpine A522

Alpine еще в Бахрейне работала с версией крыла для уменьшенного прижима, заранее проверяя его характеристики. На сравнительном фото видно, что два варианта имеют общую философию, при этом у «быстрого» (оно внизу) плоскости установлены с меньшим углом атаки.

Одновременно был доработал привод DRS – элемент, связывающий его с крылом, стал более коротким, – а также исчезла концевая кромка.

Сравнение вариантов заднего антикрыла AlphaTauri AT03 (новое внизу)

У AlphaTauri картина оказалась похожей на «старшую» Red Bull: крыло для саудовского Гран При получило более заметный подъем плоскостей к торцевым пластинам и иную форму закругления во внешних углах.

Сравнение вариантов заднего антикрыла Aston Martin AMR22 (новое сверху)

Aston Martin подготовила более компактное крыло, совсем не похожее на прежнее – по ходу тренировок его активно поливали аэродинамической краской.

Отметим, что одновременно были переработаны пилоны, которые стали не такими высокими.

Одновременно команда Лоуренса Стролла доработала и переднее крыло – для соблюдения баланса новая версия (она внизу на фото) получила иную форму дальнего закрылка, площадь которого стала гораздо меньше: вместо плавной его дальняя кромка получила синусоидальную форму.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Aston Martin AMR22

Одновременно команда убрала два небольших открылка с защитной дуги Halo – они появились в Бахрейне – и добавила растяжку на днище перед задними колесами для повышения жесткости.