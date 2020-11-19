Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes
По решению суда Racing Point RP20 была признана копией прошлогодней Mercedes W10. Но даже самое совершенное творение можно улучшить
Несмотря на серьезное ограничение доработок в нынешнем сезоне, конструкторские штабы команд продолжаю погоню за эффективностью, так как плоды этой работы принесут пользу и в будущем году.
Шасси Racing Point еще с зимних тестов выглядело «розовой копией» Mercedes W10 образца 2019 года. Позже соперники доказали факт передачи технологий из Брэкли в Сильверстоун в ходе разбирательств по поводу тормозных воздуховодов.
Однако по ходу чемпионата Racing Point улучшала свою машину, не удовлетворившись ее изначальным уровнем.
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Этот процесс продолжается и во второй половине чемпионата, делая RP20 все менее и менее похожей на свой серебристый прообраз.
Одной из областей машины, где Racing Point активно работала в последние годы, является переднее крыло – и, в частности, его торцевые пластины с переферией.
Сравнение вариантов переднего антикрыла Racing Point RP19, 2019 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
С 2019 года регламент значительно упростил конструкцию крыла: исчез малый каскад закрылков, торцевая пластина лишилась открылков с внутренней стороны и сильного изгиба в задней части. Такие шаги были призваны ограничить объем воздушных потоков, которые огибают переднее крыло с внешней стороны.
В том сезоне Racing Point сконцентрировала внимание на горизонтальном элементе с внешней стороны торцевой пластины. По ходу чемпионата его форма несколько раз менялась (варианты показаны на иллюстрации выше), влияя на общую картину распределения потоков.
Варианты переднего антикрыла Racing Point RP20
Иллюстрация: Джорджо Пиола
В 2020-м торцевая пластина стала одной из тех деталей, которые команда изменила по сравнению с оригинальной разработкой Mercedes.
Конструкторы Racing Point добавили небольшой вертикальный бортик, чтобы точнее направлять потоки, а затем чуть скорректировала его расположение (отличия показаны стрелками на иллюстрации).
Стоит отметить, что переднее крыло, оставаясь уже долгое время концептуально неизменным, довольно активно эволюционирует с течением времени стараниями всех команд пелотона
Давайте вспомним последние находки в этой области:
Детали переднего антикрыла Mercedes AMG F1 W10
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Ferrari SF90
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C38, Гран При Германии 2019 года
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Renault RS20 (ГП Австралии / Австрии)
Фотограф: Джорджо Пиола
Всестороннее развитие
Самым же серьезным обновлением машины для команды Лоуренса Стролла стало появление в Муджелло совершенно новых кузовных панелей.
Это сразу сделало RP20 гораздо менее похожей на Mercedes: плавные обводы, характерные для Mercedes, уступили место не столь изящной конструкции (новый вариант показан справа на нашей сравнительной иллюстрации).
Такие перемены были вызваны решением иначе расположить радиаторы в понтоне, повысив эффективность охлаждения ценой некоторого снижения аэродинамической эффективности.
Стоит отметить, что столь масштабные переделки требуют времени, ресурсов и квалификации. К тому же, команде серьезно помешала авария Стролла на Гран При Тосканы, в результате которой единственный комплект новых деталей оказался уничтожен.
Из-за этого к следующему этапу в Сочи успели подготовить только один комплект, который вновь отдали Лэнсу, и лишь на «Нюрбургринге» обе машины команды вышли на старт в обновленной конфигурации.
Сейчас, по прошествии еще нескольких гонок, обновление однозначно можно назвать успешным – дополнительное охлаждение позволило добавить мотору мощности. Безусловно, речь идет о небольшой прибавке, но и она внесла свой вклад в недавнее успехи команды в Турции.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джорджо Пиола