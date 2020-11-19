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Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes

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Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд

По решению суда Racing Point RP20 была признана копией прошлогодней Mercedes W10. Но даже самое совершенное творение можно улучшить

Несмотря на серьезное ограничение доработок в нынешнем сезоне, конструкторские штабы команд продолжаю погоню за эффективностью, так как плоды этой работы принесут пользу и в будущем году.

Шасси Racing Point еще с зимних тестов выглядело «розовой копией» Mercedes W10 образца 2019 года. Позже соперники доказали факт передачи технологий из Брэкли в Сильверстоун в ходе разбирательств по поводу тормозных воздуховодов. 

Однако по ходу чемпионата Racing Point улучшала свою машину, не удовлетворившись ее изначальным уровнем.

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Этот процесс продолжается и во второй половине чемпионата, делая RP20 все менее и менее похожей на свой серебристый прообраз. 

Одной из областей машины, где Racing Point активно работала в последние годы, является переднее крыло – и, в частности, его торцевые пластины с переферией. 

Сравнение вариантов переднего антикрыла Racing Point RP19, 2019 год

Сравнение вариантов переднего антикрыла Racing Point RP19, 2019 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

С 2019 года регламент значительно упростил конструкцию крыла: исчез малый каскад закрылков, торцевая пластина лишилась открылков с внутренней стороны и сильного изгиба в задней части. Такие шаги были призваны ограничить объем воздушных потоков, которые огибают переднее крыло с внешней стороны. 

В том сезоне Racing Point сконцентрировала внимание на горизонтальном элементе с внешней стороны торцевой пластины. По ходу чемпионата его форма несколько раз менялась (варианты показаны на иллюстрации выше), влияя на общую картину распределения потоков. 

Варианты переднего антикрыла Racing Point RP20

Варианты переднего антикрыла Racing Point RP20

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В 2020-м торцевая пластина стала одной из тех деталей, которые команда изменила по сравнению с оригинальной разработкой Mercedes. 

Конструкторы Racing Point добавили небольшой вертикальный бортик, чтобы точнее направлять потоки, а затем чуть скорректировала его расположение (отличия показаны стрелками на иллюстрации).

Стоит отметить, что переднее крыло, оставаясь уже долгое время концептуально неизменным, довольно активно эволюционирует с течением времени стараниями всех команд пелотона 

Давайте вспомним последние находки в этой области:

Детали переднего антикрыла Mercedes AMG F1 W10

Детали переднего антикрыла Mercedes AMG F1 W10
1/7

Фотограф: Джорджо Пиола

По ходу сезона-2019 Mercedes несколько раз обновляла переднее крыло своей машины. Финальная версия дебютировала летом в Германии: ее отличают чуть укороченный горизонтальный элемент снаружи от торцевой пластины и концевая кромка у его заднего края.

Детали переднего антикрыла Ferrari SF90

Детали переднего антикрыла Ferrari SF90
2/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari по ходу сезона-2019 сделала вырез в задней части торцевой пластины, чтобы оставить больше места для протекания воздуха, и добавила небольшой треугольный открылок снизу.

Детали переднего антикрыла Ferrari SF1000

Детали переднего антикрыла Ferrari SF1000
3/7

Фотограф: Джорджо Пиола

В нынешнем чемпионате изменения затронули профиль горизонтального элемента. В первых Гран При он был более плоским, а в дальнейшем приобрел дугообразную форму, которую можно назвать классической

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C38, Гран При Германии 2019 года

Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C38, Гран При Германии 2019 года
4/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Alfa Romeo уделила внимание нижней части горизонтального элемента – он получил почти П-образный профиль в передней части, чтобы разместить там дополнительное продольное ребро. Сначала оно было более коротким, потом удлинилось (во врезке.)

Детали переднего антикрыла Red Bull RB16

Детали переднего антикрыла Red Bull RB16
5/7

Фотограф: Джорджо Пиола

Red Bull активно дорабатывает свои машины в нынешнем сезоне. В последней версии горизонтальный элемент имеет сложную форму с небольшим бортиком у переднего края и установленной под углом кромки у заднего (прежде она располагалась перпендикулярно – во врезке).

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35
6/7

Фотограф: Джорджо Пиола

В McLaren подготовили доработки уже к первой гонке сезона, сделав сам элемент у торцевой пластины практически плоским, но дополнив его Г-образной кромкой у заднего края.

Детали переднего антикрыла Renault RS20 (ГП Австралии / Австрии)

Детали переднего антикрыла Renault RS20 (ГП Австралии / Австрии)
7/7

Фотограф: Джорджо Пиола

В Renault сделали ту же деталь более рельефной (основная иллюстрация), дополнив изогнутым горизонтальным бортиком в задней части.

Всестороннее развитие

Самым же серьезным обновлением машины для команды Лоуренса Стролла стало появление в Муджелло совершенно новых кузовных панелей.

Это сразу сделало RP20 гораздо менее похожей на Mercedes: плавные обводы, характерные для Mercedes, уступили место не столь изящной конструкции (новый вариант показан справа на нашей сравнительной иллюстрации).

Такие перемены были вызваны решением иначе расположить радиаторы в понтоне, повысив эффективность охлаждения ценой некоторого снижения аэродинамической эффективности.

Racing Point RP20 old sidepods detail
Racing Point RP20 new sidepods detail

Стоит отметить, что столь масштабные переделки требуют времени, ресурсов и квалификации. К тому же, команде серьезно помешала авария Стролла на Гран При Тосканы, в результате которой единственный комплект новых деталей оказался уничтожен.  

Из-за этого к следующему этапу в Сочи успели подготовить только один комплект, который вновь отдали Лэнсу, и лишь на «Нюрбургринге» обе машины команды вышли на старт в обновленной конфигурации. 

Сейчас, по прошествии еще нескольких гонок, обновление однозначно можно назвать успешным – дополнительное охлаждение позволило добавить мотору мощности. Безусловно, речь идет о небольшой прибавке, но и она внесла свой вклад в недавнее успехи команды в Турции. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Джорджо Пиола

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