Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes

Несмотря на серьезное ограничение доработок в нынешнем сезоне, конструкторские штабы команд продолжаю погоню за эффективностью, так как плоды этой работы принесут пользу и в будущем году.

Шасси Racing Point еще с зимних тестов выглядело «розовой копией» Mercedes W10 образца 2019 года. Позже соперники доказали факт передачи технологий из Брэкли в Сильверстоун в ходе разбирательств по поводу тормозных воздуховодов.

Однако по ходу чемпионата Racing Point улучшала свою машину, не удовлетворившись ее изначальным уровнем.

Этот процесс продолжается и во второй половине чемпионата, делая RP20 все менее и менее похожей на свой серебристый прообраз.

Одной из областей машины, где Racing Point активно работала в последние годы, является переднее крыло – и, в частности, его торцевые пластины с переферией.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Racing Point RP19, 2019 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

С 2019 года регламент значительно упростил конструкцию крыла: исчез малый каскад закрылков, торцевая пластина лишилась открылков с внутренней стороны и сильного изгиба в задней части. Такие шаги были призваны ограничить объем воздушных потоков, которые огибают переднее крыло с внешней стороны.

В том сезоне Racing Point сконцентрировала внимание на горизонтальном элементе с внешней стороны торцевой пластины. По ходу чемпионата его форма несколько раз менялась (варианты показаны на иллюстрации выше), влияя на общую картину распределения потоков.

Варианты переднего антикрыла Racing Point RP20 Иллюстрация: Джорджо Пиола

В 2020-м торцевая пластина стала одной из тех деталей, которые команда изменила по сравнению с оригинальной разработкой Mercedes.

Конструкторы Racing Point добавили небольшой вертикальный бортик, чтобы точнее направлять потоки, а затем чуть скорректировала его расположение (отличия показаны стрелками на иллюстрации).

Стоит отметить, что переднее крыло, оставаясь уже долгое время концептуально неизменным, довольно активно эволюционирует с течением времени стараниями всех команд пелотона

Давайте вспомним последние находки в этой области:

Детали переднего антикрыла Mercedes AMG F1 W10 1 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола По ходу сезона-2019 Mercedes несколько раз обновляла переднее крыло своей машины. Финальная версия дебютировала летом в Германии: ее отличают чуть укороченный горизонтальный элемент снаружи от торцевой пластины и концевая кромка у его заднего края. Детали переднего антикрыла Ferrari SF90 2 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Ferrari по ходу сезона-2019 сделала вырез в задней части торцевой пластины, чтобы оставить больше места для протекания воздуха, и добавила небольшой треугольный открылок снизу. Детали переднего антикрыла Ferrari SF1000 3 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола В нынешнем чемпионате изменения затронули профиль горизонтального элемента. В первых Гран При он был более плоским, а в дальнейшем приобрел дугообразную форму, которую можно назвать классической Детали переднего антикрыла Alfa Romeo C38, Гран При Германии 2019 года 4 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Alfa Romeo уделила внимание нижней части горизонтального элемента – он получил почти П-образный профиль в передней части, чтобы разместить там дополнительное продольное ребро. Сначала оно было более коротким, потом удлинилось (во врезке.) Детали переднего антикрыла Red Bull RB16 5 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Red Bull активно дорабатывает свои машины в нынешнем сезоне. В последней версии горизонтальный элемент имеет сложную форму с небольшим бортиком у переднего края и установленной под углом кромки у заднего (прежде она располагалась перпендикулярно – во врезке). Детали переднего антикрыла McLaren MCL35 6 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола В McLaren подготовили доработки уже к первой гонке сезона, сделав сам элемент у торцевой пластины практически плоским, но дополнив его Г-образной кромкой у заднего края. Детали переднего антикрыла Renault RS20 (ГП Австралии / Австрии) 7 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола В Renault сделали ту же деталь более рельефной (основная иллюстрация), дополнив изогнутым горизонтальным бортиком в задней части.

Всестороннее развитие

Самым же серьезным обновлением машины для команды Лоуренса Стролла стало появление в Муджелло совершенно новых кузовных панелей.

Это сразу сделало RP20 гораздо менее похожей на Mercedes: плавные обводы, характерные для Mercedes, уступили место не столь изящной конструкции (новый вариант показан справа на нашей сравнительной иллюстрации).

Такие перемены были вызваны решением иначе расположить радиаторы в понтоне, повысив эффективность охлаждения ценой некоторого снижения аэродинамической эффективности.

Стоит отметить, что столь масштабные переделки требуют времени, ресурсов и квалификации. К тому же, команде серьезно помешала авария Стролла на Гран При Тосканы, в результате которой единственный комплект новых деталей оказался уничтожен.

Из-за этого к следующему этапу в Сочи успели подготовить только один комплект, который вновь отдали Лэнсу, и лишь на «Нюрбургринге» обе машины команды вышли на старт в обновленной конфигурации.

Сейчас, по прошествии еще нескольких гонок, обновление однозначно можно назвать успешным – дополнительное охлаждение позволило добавить мотору мощности. Безусловно, речь идет о небольшой прибавке, но и она внесла свой вклад в недавнее успехи команды в Турции.