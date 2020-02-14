Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Презентация Mercedes AMG F1 / Аналитика

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

Поделились
Комментарии
Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
14 февр. 2020 г., 15:20

Действующие чемпионы Формулы 1 представили новую машину с индексом W11. Рассказываем, чем интересна машина Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса 2020 года

Первые фотографии Mercedes W11 EQ Performance оказались холодным душем для болельщиков Ferrari. На фоне серебристого болида модель Скудерии SF1000, представленная три дня назад, выглядит устаревшей. Уже.

Мы постарались оценить, как в Бриксворте нашли новый подход к развитию аэродинамики, особо отметив поднятые воздухозаборники и измененное днище.

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Представленная в Сильверстоуне машина, без сомнения, является произведением технического искусства в современной Формуле 1. Команда конструкторов под руководством Джеймса Эллисона изменила боковые сегменты днища наподобие того, как это было сделано на Ferrari с машиной SF70H. Цель заключается в том, чтобы улучшить охлаждение двигателя, а также повысить эффективность аэродинамики всего болида. В остальном в Mercedes AMG предпочли развивать уже существующую концепцию.

Переднее крыло Mercedes AMG F1 W11

Переднее крыло Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Переднее антикрыло Mercedes получило классическую конструкцию, к которому в последнее время тяготеют все команды. Она существенно отличается от экстремального решения Alfa Romeo, за рулем которого Кими Райкконен уже прокатился по трассе в Фьорано.

Носовая часть Mercedes AMG F1 W11

Носовая часть Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Носовая часть является шедевром. По бокам у нее начинаются две боковые планки, а главным сюрпризом стало сокращение толщины всей конструкции. На фото сверху хорошо видно, как планки уходят под рычаги передней подвески.

Боковые планки на зауженной носовой части Mercedes AMG F1 W11,

Боковые планки на зауженной носовой части Mercedes AMG F1 W11,

Фото: Mercedes AMG

Как и у Red Bull с McLaren, крепления рычагов подвески были перенесены выше. Нижние рычаги теперь крепятся на уровне центра передней оси, совпадая по высоте с рулевыми тягами. Польза от этого заключается в том, что воздух под машиной меньше завихряется и чище обтекает кокпит.

Рычаги передней подвески Mercedes AMG F1 W11

Рычаги передней подвески Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Верхние рычаги подняты над линией оси, и их крепление к поворотным кулакам и ступицам стало больше и выше, чем прежде. Точка крепления рычагов к болидам поднята на максимально высокую позицию. Крепление диагональной тяги к кузову болида сместилось вперед, при этом колесная база осталась неизменной. Сами поворотные кулаки существенно отличаются от тех, какими они были в 2019 году.

Также в команде полностью переделали тормозные механизмы, которые получили новые вентиляционные каналы. Передние колеса Mercedes имеют меньше спиц, чем у Ferrari и Red Bull, но каждая из них снабжена вентиляционным каналом.

Конструкция боковых дефлекторов болида W11 близка к тому, что мы могли видеть на Гран При в Сузуке

Конструкция боковых дефлекторов болида W11 близка к тому, что мы могли видеть на Гран При в Сузуке

Фото: Giorgio Piola

Перед выходом S-образного воздуховода наверху болида расположены два Г-образных крылышка, которые служат для оптимизации прижимной силы. Боковые дефлекторы похожи на те, что использовались в прошлом году в Сузуке.

Mercedes AMG F1 W11

Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Как мы уже писали, обязательные боковые элементы пассивной безопасности, скрытые под наружными панелями, были смещены настолько низко, насколько это повзоляет регламент. Это позволило скопировать решение Ferrari и разместить боковые воздухозаборники системы охлаждения силовой установки выше. Это должно улучшить проток воздуха к радиаторам. Ранее такую же конструкцию применили в Red Bull.

Проблемы с охлаждением в прошлом сезоне были актуальны как раз для Mercedes, например в Австрии пилоты были вынуждены аккуратнее работать с педалями газа, чтобы не перегреть двигатели.

Mercedes AMG W11: Высокие боковые воздухозаборники и иное расположение радиаторов

Mercedes AMG W11: Высокие боковые воздухозаборники и иное расположение радиаторов

Фото: Mercedes AMG

В итоге серебряный болид существенно похудел в нижней части, что позволило снизить лобовое сопротивление и повысить максимальную скорость. Прибавьте к этому двойные крепления зеркал, которые также оптимизируют воздушные потоки.

Расположение радиаторов изменилось, так как задняя часть болидов сузилась. Этого удалось добиться за счет изменения формы топливных баков. Выходы горячего воздуха, расположенные в задней части болида, переместились выше и теперь закрывают часть задней подвески. В Mercedes решили тем самым очистить путь для потоков воздуха в нижней части машины, как это уже можно было встретить у McLaren. В остальном дизайн кожуха двигателя остался неизменным.

Mercedes AMG W11

Mercedes AMG W11

Фото: Mercedes AMG

Задняя подвеска претерпела те же изменения, что и передняя: крепления рычагов сместились выше, чтобы освободить путь протекающему воздуху и снизить аэродинамическое сопротивление. В этом плане Mercedes вновь пошел по пути Red Bull.

Задняя часть болида окрашена черным, и здесь специалисты по аэродинамике постарались обеспечить хороший обдув колесам, чтобы улучшить охлаждение и снизить износ шин Pirelli.

Mercedes AMG F1 W11

Mercedes AMG F1 W11

Фото: Mercedes AMG

Из-за сужения кожуха двигателя центральный плавник и Т-образное крыло кажутся больше. В его конце установлены два центральных крепления заднего антикрыла, изогнутые словно лебединые шеи. Само антикрыло имеет традиционный изгиб, а его боковые держатели стали чуть меньше, что также служит повышению эффективности протекания воздуха.

Mercedes AMG F1 W11, dettaglio dell'ala posteriore e della T-wing

Mercedes AMG F1 W11, dettaglio dell'ala posteriore e della T-wing

Photo by: Mercedes AMG

Вот те изменения, которые мы могли увидеть на презентации Mercedes. Не исключено, что в последние дни тестов в Барселоне бы увидим дальнейшее развитие примененных в конструкции болида идей.

Читайте также:

Следующая новость
Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!

Предыдущая новость

Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация Mercedes AMG F1
Сессия Презентация
Местонахождение Сильверстоун
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

47мин
2
Формула 1

Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!

3
Формула 1

Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны

4
Формула 1

Технический анализ: почему McLaren MCL35 можно назвать оранжевой революцией

5
Формула 1

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

Последние видео

Alfa Romeo впервые выехала на трассу: видео 01:36
Формула 1
56мин

Alfa Romeo впервые выехала на трассу: видео

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом 00:45
Формула 1

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull 01:22
Формула 1

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020 01:46
Формула 1

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020

Команда Квята показала тизер нового болида 00:52
Формула 1

Команда Квята показала тизер нового болида

Самое важное:

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид
F1

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!
F1

Mercedes нагреет мотор, чтобы он не перегрелся. Что? Да!

Сайнс начал переговоры с McLaren о новом контракте
F1

Сайнс начал переговоры с McLaren о новом контракте

Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м
F1

Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м

Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе
F1

Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.