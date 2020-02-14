Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

Первые фотографии Mercedes W11 EQ Performance оказались холодным душем для болельщиков Ferrari. На фоне серебристого болида модель Скудерии SF1000, представленная три дня назад, выглядит устаревшей. Уже.

Мы постарались оценить, как в Бриксворте нашли новый подход к развитию аэродинамики, особо отметив поднятые воздухозаборники и измененное днище.

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W11 Фото: Mercedes AMG

Представленная в Сильверстоуне машина, без сомнения, является произведением технического искусства в современной Формуле 1. Команда конструкторов под руководством Джеймса Эллисона изменила боковые сегменты днища наподобие того, как это было сделано на Ferrari с машиной SF70H. Цель заключается в том, чтобы улучшить охлаждение двигателя, а также повысить эффективность аэродинамики всего болида. В остальном в Mercedes AMG предпочли развивать уже существующую концепцию.

Переднее крыло Mercedes AMG F1 W11 Фото: Mercedes AMG

Переднее антикрыло Mercedes получило классическую конструкцию, к которому в последнее время тяготеют все команды. Она существенно отличается от экстремального решения Alfa Romeo, за рулем которого Кими Райкконен уже прокатился по трассе в Фьорано.

Носовая часть Mercedes AMG F1 W11 Фото: Mercedes AMG

Носовая часть является шедевром. По бокам у нее начинаются две боковые планки, а главным сюрпризом стало сокращение толщины всей конструкции. На фото сверху хорошо видно, как планки уходят под рычаги передней подвески.

Боковые планки на зауженной носовой части Mercedes AMG F1 W11, Фото: Mercedes AMG

Как и у Red Bull с McLaren, крепления рычагов подвески были перенесены выше. Нижние рычаги теперь крепятся на уровне центра передней оси, совпадая по высоте с рулевыми тягами. Польза от этого заключается в том, что воздух под машиной меньше завихряется и чище обтекает кокпит.

Рычаги передней подвески Mercedes AMG F1 W11 Фото: Mercedes AMG

Верхние рычаги подняты над линией оси, и их крепление к поворотным кулакам и ступицам стало больше и выше, чем прежде. Точка крепления рычагов к болидам поднята на максимально высокую позицию. Крепление диагональной тяги к кузову болида сместилось вперед, при этом колесная база осталась неизменной. Сами поворотные кулаки существенно отличаются от тех, какими они были в 2019 году.

Также в команде полностью переделали тормозные механизмы, которые получили новые вентиляционные каналы. Передние колеса Mercedes имеют меньше спиц, чем у Ferrari и Red Bull, но каждая из них снабжена вентиляционным каналом.

Конструкция боковых дефлекторов болида W11 близка к тому, что мы могли видеть на Гран При в Сузуке Фото: Giorgio Piola

Перед выходом S-образного воздуховода наверху болида расположены два Г-образных крылышка, которые служат для оптимизации прижимной силы. Боковые дефлекторы похожи на те, что использовались в прошлом году в Сузуке.

Mercedes AMG F1 W11 Фото: Mercedes AMG

Как мы уже писали, обязательные боковые элементы пассивной безопасности, скрытые под наружными панелями, были смещены настолько низко, насколько это повзоляет регламент. Это позволило скопировать решение Ferrari и разместить боковые воздухозаборники системы охлаждения силовой установки выше. Это должно улучшить проток воздуха к радиаторам. Ранее такую же конструкцию применили в Red Bull.

Проблемы с охлаждением в прошлом сезоне были актуальны как раз для Mercedes, например в Австрии пилоты были вынуждены аккуратнее работать с педалями газа, чтобы не перегреть двигатели.

Mercedes AMG W11: Высокие боковые воздухозаборники и иное расположение радиаторов Фото: Mercedes AMG

В итоге серебряный болид существенно похудел в нижней части, что позволило снизить лобовое сопротивление и повысить максимальную скорость. Прибавьте к этому двойные крепления зеркал, которые также оптимизируют воздушные потоки.

Расположение радиаторов изменилось, так как задняя часть болидов сузилась. Этого удалось добиться за счет изменения формы топливных баков. Выходы горячего воздуха, расположенные в задней части болида, переместились выше и теперь закрывают часть задней подвески. В Mercedes решили тем самым очистить путь для потоков воздуха в нижней части машины, как это уже можно было встретить у McLaren. В остальном дизайн кожуха двигателя остался неизменным.

Mercedes AMG W11 Фото: Mercedes AMG

Задняя подвеска претерпела те же изменения, что и передняя: крепления рычагов сместились выше, чтобы освободить путь протекающему воздуху и снизить аэродинамическое сопротивление. В этом плане Mercedes вновь пошел по пути Red Bull.

Задняя часть болида окрашена черным, и здесь специалисты по аэродинамике постарались обеспечить хороший обдув колесам, чтобы улучшить охлаждение и снизить износ шин Pirelli.

Mercedes AMG F1 W11 Фото: Mercedes AMG

Из-за сужения кожуха двигателя центральный плавник и Т-образное крыло кажутся больше. В его конце установлены два центральных крепления заднего антикрыла, изогнутые словно лебединые шеи. Само антикрыло имеет традиционный изгиб, а его боковые держатели стали чуть меньше, что также служит повышению эффективности протекания воздуха.

Mercedes AMG F1 W11, dettaglio dell'ala posteriore e della T-wing Photo by: Mercedes AMG

Вот те изменения, которые мы могли увидеть на презентации Mercedes. Не исключено, что в последние дни тестов в Барселоне бы увидим дальнейшее развитие примененных в конструкции болида идей.