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По мере того, как команды Формулы 1 «проверяли на прочность» новые правила, вступившие в силу с этого сезона, неизбежно обнаружились моменты, не предусмотренные их разработчиками.

Такие вещи, если они могут навредить конкуренции и в конечном итоге всему спорту, оперативно корректируются руководящими органами. На этот раз Всемирный совет FIA уточнил правила проведения нагрузочных тестов применительно к заднему крылу и несущим крыльям – расположенным поблизости от диффузора элементам, которые соединяют заднюю структуру безопасности с торцевыми пластинами крыла.

На первый взгляд кажется, что применительно к крылу регламент даже стал более мягким: прежде задняя кромка могла отгибаться после приложения нагрузки на 2 мм, а теперь эта величина выросла до 3 мм.

Но не все так просто: прежде было четко указано, что речь идет о 2 мм в вертикальной плоскости (проще говоря – об изгибе плоскостей вниз). Теперь направление деформации не уточняется, то есть может быть любым.

На практике это значит, что если крыло при проверке отгибалось назад, но при этом не слишком смещалось вниз, то раньше оно соответствовало правилам. После введения изменений такое поведение станет нелегальным.

Кроме того, в правила напрямую ввели обязательную проверку зазора между плоскостями заднего крыла (пункт 3.15.15).

Эти действия стали реакцией на прошлогодние события: после квалификации Гран При Бразилии Льюис Хэмилтон лишился результата, так как на его Mercedes зазор оказался на 0,2 мм больше максимальной величины в 85 мм при активации системы DRS.

Механики Red Bull Racing проверяют заднее антикрыло модели RB16B, 2021 год Фото: Джорджо Пиола

Также можно вспомнить, как в 2021-м сложности с этим компонентом были у Red Bull – а уже в нынешнем сезоне команде пришлось проводить укрепление самой плоскости и привода DRS по ходу Гран При Испании.

Сравнение версий несущего крыла Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

С этого сезона в Формулу 1 вернулись несущие крылья, которые не использовались с 2014-го. Команды активно используют этот инструмент, чтобы добиться желаемого баланса между прижимом и лобовым сопротивлением.

Правила по поводу этих элементов были довольно серьезно скорректированы. До Сильверстоуна при приложении с их задней кромке – в любой точке удаленной от продольной оси от 100 до 215 мм – нагрузки 60 Н (около 6 кг) допускался изгиб в пределах 5 мм.

Теперь проверка стала более строгой: статья 3.15.12 допускает всего 3 мм изгиба при приложении нагрузки в 150 Н (около 15 кг) к задней кромке каждого из элементов – этот тест показан на самой верхней иллюстрации.

Вводится и вторая проверка: в точках, удаленных на 270 мм в каждую сторону относительно продольной оси, одновременно прикладывается нагрузка в 150 Н в направлении вперед. В этом случае деформация не может превышать 5 мм.

В большинстве команд используют конфигурацию несущего крыла, исходя из необходимого уровня прижимной силы для конкретной трассы. На двух последних Гран При Red Bull задействовала схему с одной плоскостью, чтобы снизить лобовое сопротивление. При этом угол атаки единственной оставшейся плоскости также был скорректирован.

Alpine использовала тот же подход, избрав довольно любопытный вариант с чуть разнесенными элементами, между которыми оставлено свободное пространство для протекания потоков.

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