Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пока пилоты Red Bull и Ferrari продолжают сражаться за победы, а их соперники из Mercedes подбираются все ближе, конструкторам трех команд приходится прикладывать серьезные усилия, чтобы выжать максимум из выбранной практически год назад концепции шасси.

Алая F1-75, темно-синяя RB18 и серебристая W13 очень сильно отличаются внешне, но для каждой из них очень важна аэродинамическая эффективность тоннелей Вентури под днищем в сочетании со стабильностью всего шасси. И вот как этого добиваются.

Конструкторам Red Bull при доработках своей машины приходится преследовать две практически взаимоисключающие цели: с одной стороны, важно сделать днище RB18 как можно более жестким, чтобы обеспечить эффективную работу аэродинамической структуры в его нижней части. Но с другой – нужно бороться с лишним весом, который по-прежнему мешает ехать быстрее.

В команде из Милтон-Кинса не стали использовать разрешение FIA и устанавливать вторую металлическую стяжку между днищем и корпусом. Вместо этого, как оказалось, на RB18 стоят титановые усилители.

Таких деталей по две с каждой стороны шасси, они не только избавляют конструкцию от вибраций, но и в целом укрепляют ее. Особенно важен передний усилитель (именно он показан стрелкой) – его расположение позволяет добиться жесткости в критически важной части машины.

Титановый усилитель на Red Bull RB18, предотвращающий деформацию днища Фото: Джорджо Пиола

Кадры синьора Пиолы дают ясный ответ, почему у Red Bull почти не было проблем с «козлением» и в целом с изменением дорожного просвета из-за любых причин.

Особенность RB18 в том, что под днищем в области, где начинается диффузор, стоят два довольно крупных металлических элемента, по форме напоминающие лезвия коньков. Именно они принимают удар, когда машина касается асфальта. Плохо только, что эти детали не самые легкие.

Мы уже видели, как команда пробует разделить элементы на два более мелких, но пока эти эксперименты не заходили дальше тренировок.

Несмотря на все это, жесткость и вес днища остаются сейчас для Red Bull главными задачами. А вот у их главных соперников ситуация обстоит немного иначе.

Детали задней части Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Ferrari очень помогло принятое еще по ходу зимних тестов разрешение укрепить днище металлической стяжкой. Площадь открытой части днища у F1-75 не столь велика, но участок перед задними колесами за счет дополнительного крепления удалось сделать намного менее подверженным вибрациям.

На Ferrari F1-75 нижний элемент боковой защиты используется для крепежа других деталей – это экономит вес

Но куда интереснее выглядит переднее крепление днища, спрятанное в понтоне. Для него в Маранелло задействовали брус боковой защиты. На фото отлично видно, как решен этот вопрос.

Такое крепление позволяет экономить вес, но при этом не обеспечивает той же прочности, что у Red Bull.

Сравнение вариантов днища Mercedes W13 (во врезке – старый)

У Mercedes из-за концепции предельно компактных понтонов сложности оказались куда более серьезными – наряду с Williams, избравшей тот же подход.

В Гроу признали ошибку и с этапа в Сильверстоуне перешли понтоны в стиле Red Bull. Для Mercedes такой шаг был бы предельно нежелательным, в том числе по имиджевым причинам. Потому чемпионы восьми последних лет затратили колоссальные ресурсы на усиление днища.

На том же британском этапе команда представила очередную спецификацию, отличительной особенностью которой стали металлические элементы у кромки и чуть дальше, у вертикального бортика.

Можно вспомнить и историю со второй стяжкой, которая очень быстро появилась на W13 в Канаде – и еще быстрее исчезла после намеков соперников на возможность протеста.

Днище Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

В Шпильберге от зоркого глаза Джорджо Пиолы не ускользнули два металлических усилителя днища, призванные добавить ему жесткости и снизить вибрации. Интересно, что в отличие от Red Bull, они установлены именно на самой детали, а не на шасси.

Как можно увидеть, три топ-команды активно пытаются получить максимум от своих концепций и добавить машинам скорости. Но при этом, впрочем, днищу не всегда нужна стопроцентная жесткость. Об этом – в нашей следующей публикации.