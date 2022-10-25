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В первом сезоне после смены регламента гоночные машины эволюционируют очень быстро. Неудивительно, что сейчас расстановка сил в пелотоне заметно отличается от той, что была в начале весны: Aston Martin стала намного сильнее, Alfa Romeo больше не сражается с Mercedes, а звание быстрейшей вместо Ferrari F1-75 уверенно удерживает Red Bull RB18.

Примечательно, что творение Эдриана Ньюи не только едет быстрее, но и гораздо лучше работает с шинами – тогда как на старте сезона именно способность беречь резину была козырем Ferrari. Сейчас можно говорить, что на алых машинах слики быстрее прогреваются, но и быстрее перегреваются.

В квалификации это является большим плюсом – неудивительно, что Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом завоевали уже 12 поулов, тогда как их соперники, вместе взятые – лишь семь.

Но по воскресеньям, когда шины проходят через множество циклов нагрева и охлаждения, на Ferrari их температура поднимается в опасную зону заметно быстрее, чем у соперников.

Неудивительно, что с учетом этих особенностей две топ-команды избрали принципиально разные подходы к охлаждению тормозных механизмов.

Изменение размеров тормозных дисков в Ф1 2021/22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Прежде эта область машины требовала серьезных конструкторских ресурсов, но правила 2022 года сформулированы так, что возможности доработок здесь существенно ограничены.

При этом переход на стандартные 18-дюймовые колесные диски потребовал многочисленных изменений в конструкции. В частности, диаметр передних тормозных дисков вырос с 278 мм до 325-330.

Изменение размеров тормозных колодок в Ф1 2021/22 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Отверстия охлаждения в диске, количество которых в последние годы постоянно множилось, теперь могут иметь минимальный диаметр в 3 мм. Это повлияло и на характеристики теплоотвода, и на поведение воздушных потоков.

Вдобавок, теперь запрещено пропускать воздух насквозь через узел крепления колеса (помните такое решение, как «продувная» ось?). В регламенте прописано, что потоки должны выходить не с внешней стороны, а исключительно в специальный канал, направленный назад.

Неудивительно, что такие перемены в правилах вынудили команды отказаться от многих проверенных решений и искать новые подходы. На машинах Red Bull, McLaren, Alfa Romeo и AlphaTauri в нынешнем сезоне можно увидеть отдельный кожух для тормозного диска. У Mercedes и Williams такой прием реализован частично.

Передние тормоза McLaren MCL36 Фото: Джорджо Пиола

Для McLaren эта история оказалась по-настоящему драматичной. На первых тестах в Барселоне машина MCL36 показала себя очень здорово, но когда команды переехали на вторую предсезонную сессию в жаркий Бахренй, оказалось, что тормоза перегреваются.

Команде пришлось снимать изначальный карбоновый кожух и экстренно готовить металлический, а тем временем полностью перепроектировать весь узел.

Новая версия (она справа на сравнительном фото) появилась только на Гран При Испании – кожух стал значительно крупнее, а каналы воздуховодов пришлось тщательно «оплетать» вокруг него.

У других команд чемпионата не было настолько серьезных проблем, но и им пришлось потратить немало сил, оптимизируя охлаждение тормозов по ходу чемпионата.

Варианты передних тормозов Red Bull RB18

На примере Red Bull можно увидеть небольшие последовательные доработки. Изначально для термоизоляции дисков использовался материал наподобие минеральной ваты, расположенный открыто (слева на сравнительном фото).

Он уступил место углепластиковому кожуху (в центре), форма которого в дальнейшем менялась для оптимизации теплопередачи между тормозами, колесным диском и шиной (справа, отличие показано стрелкой).

Стравнение вариантов передних тормозов Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

В качестве инструмента более тонкой настройки команда использовала специальное покрытие суппорта (в нижней врезке).

При этом Ferrari с самого старта сезона устанавливает тормозные диски в пространственную металлическую раму. Так как команда объявила, что остановила доработки своей машины, никаких изменений в оставшихся Гран При здесь ждать уже не приходится.

Можно говорить, что Скудерия ограничила сама себя в возможностях работы с шинами, из-за чего и проигрывает на длинной дистанции. Наверняка одной из причин этого стал лимит бюджетов, который не позволяет, как прежде, улучшать все и сразу.

Но к следующему сезону удачные находки соперников наверняка появятся на алой машине.

Детали передних тормозов Ferrari F1-75 Иллюстрация: Джорджо Пиола