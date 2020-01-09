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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ: как тайное решение Ferrari для 2020 года стало явным

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Технический анализ: как тайное решение Ferrari для 2020 года стало явным
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
9 янв. 2020 г., 09:26

Скудерия покажет свою новую машину 11 февраля – и ее конструкция едва ли будет содержать революционные новинки. При этом в команде уже заявили о планах заново осмыслить ряд решений, реализованных в ее предшественнице SF90. Об одном из таких решений стало известно Motorsport.com.

Хельмут Марко уже объявил, что не видит Ferrari в числе претендентов на титулы предстоящего сезона Формулы 1. По мнению австрийского советника, нас ждет сражение между Mercedes и Red Bull.

У Маттиа Бинотто – что едва ли кого-то удивит – другая позиция по этому вопросу. Глава итальянской команды считает, что преимущество «Серебряных стрел» сохранится, однако Ferrari удастся сократить отставание от фаворитов. 

«Я уверен, что у Ferrari есть моральное обязательство каждый год бороться за чемпионство, – сказал он на рождественском ужине в конце 2019-го. – И в новом сезоне мы вновь собираемся стать лучшими. Никто не думает о втором месте. При этом, если говорить об обретении зрелости, работе с технологиями и достижения необходимого уровня во всех остальных аспектах, то этого нельзя достичь за пару дней».

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Маттиа Бинотто, руководитель команды Ferrari, и Луи Камильери, генеральный директор Ferrari

Фото: Ferrari

Если переходить от высоких слов к конкретике, это означает, что машина 2020 года станет эволюционным развитием SF90. Отделу аэродинамики, возглавляемому Энрике Кардилем, поручено оделить особое внимание слабым местам шасси – эту работу прямо курирует главный конструктор Симоне Реста. 

Как известно, в 2019-м алые машины были очень быстры на прямых, но не обеспечивали достаточного уровня прижимной силы в поворотах. Из-за этого на передние шины ложилась повышенная нагрузка, их было сложно удержать в оптимальном температурном диапазоне, что приводило к перегреву. 

Скудерия выглядела весьма уверенно на трассах, где все решала мощность силовой установки, но этого не хватило для борьбы с Mercedes, а в конце сезона – и с явно раскатившейся Red Bull.  

Таким образом, хотя новая машина из Маранелло (пока у нее есть только внутренний индекс 671) и станет развитием предшественницы, в мелочах она наверняка будет иметь от нее немало отличий. 

Если в Mercedes этой зимой главные силы наверняка бросят на повышение максимальной скорости ценой снижения лобового сопротивления, то для конструкторов Ferrari задача будет прямо противоположной. При этом им нужно искать решения, которые будут полезны не только в 2020-м, но и после этого в условиях нового регламента. 

Понятно, что стабильность правил позволит командам привезти на зимние тесты в Барселону не «сырые» машины, а уже вполне отработанные конструкции. Ведь даже шины решено было оставить неизменными, а увеличение минимальной массы на 2 кг едва ли можно назвать существенным.

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Ferrari SF90, dettaglio del cape apparso a Singapore

Ferrari SF90, dettaglio del cape apparso a Singapore

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari SF90, dettaglio del cape di Singapore visto da sotto

Ferrari SF90, dettaglio del cape di Singapore visto da sotto

Photo by: Giorgio Piola

Чтобы повысить аэродинамическую загрузку передних колес, в Скудерии осенью вынужденно перешли на концепцию Mercedes, поставив на свои машины популярные в пелотоне «бивни» под носовым обтекателем. Большая поверхность элемента, появившегося в Сингапуре, позволила сразу улучшить ситуацию – на медленной трассе Шарль Леклер выиграл квалификацию, а Себастьян Феттель стал сильнейшим в гонке. 

Ничуть не менее важную роль в решении важной задачи играет и передняя подвеска. В ней также произошли изменения по ходу сезона: во-первых – опять-таки по образу и подобию Mercedes – горизонтальный элемент, расположенный в месте стыка переднего фланца шасси и носового обтекателя, на SF90 стал гидравлическим. Для этого даже пришлось изменить закрывающую его декоративную панель. 

Во-вторых, изменилась кинематика рычагов, которая влияет как на взаимное перемещение корпуса машины и колес в поворотах, так и на аэродинамическую эффективность.   

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Ferrari SF90, dettaglio del bracket della sospensione anteriore

Ferrari SF90, dettaglio del bracket della sospensione anteriore

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari SF71H, dettaglio della sospensione anteriore senza bracket

Ferrari SF71H, dettaglio della sospensione anteriore senza bracket

Photo by: Giorgio Piola

Уже после завершения сезона, внимательно изучая кадры с SF90, мы смогли сделать весьма важное открытие: как выяснилось, Ferrari изменила по ходу чемпионата и конструкцию передней подвески. 

Увидеть это сразу оказалось сложно из-за того, что точка крепления верхнего треугольного рычага к суппорту, хорошо видимая снаружи на многих других машинах, у SF90 спрятана от посторонних глаз. И все же, сейчас это можно говорить со всей определенностью, ее перенесли выше в процессе доработки. 

Как демонстрируют иллюстрации, в 2018-м точка крепления (показана стрелкой) была расположена ниже. Это же решение использовалось и в начале прошлого сезона, тогда как позже узел крепления сместился вверх. Подобный же подход используют Mercedes, McLaren, Racing Point, Alfa Romeo и Williams.

Alfa Romeo C38, sospensione con il braccio disassato

Alfa Romeo C38, sospensione con il braccio disassato

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W10, dettaglio della sospensione anteriore

Mercedes W10, dettaglio della sospensione anteriore

Photo by: Giorgio Piola

McLaren MCL34: bracket della sospensione anteriore

McLaren MCL34: bracket della sospensione anteriore

Photo by: Giorgio Piola

Можно констатировать, что в Скудерии решили избрать путь, уже доказавший свою эффективность многим из соперников. Здесь есть выгода и в геометрии при повороте колес, и а аэродинамике – приподнятый рычаг лучше разделяет потоки, протекающие к воздухозаборникам понтонов (над ним) и к дефлекторам (под ним).

Наши источники говорят, что Ferrari намерена развивать эту концепцию в машине 2020 года. Кроме того, первоначальные продувки в аэродинамической трубе и оценки с использованием инструментов вычислительной гидродинамики команда делала, ориентируясь на шины 2020 года. Однако эти работы были свернуты на ранней стадии, когда стало понятно, что Ф1 откажется от них в пользу резины 2019-го. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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