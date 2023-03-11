Технический анализ: как соперники Red Bull компенсировали нехватку скорости

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В прошлом году мы не раз видели, как в борьбе за позицию Макс Ферстаппен оставался впереди, хотя его преследователь использовал DRS – тогда как сам голландец проводил обгоны на прямых с невероятной легкостью. Такая ситуация едва ли устраивала соперников Red Bull.

Особенно серьезный шаг требовалось сделать Mercedes, чья W13 откровенно страдала от избытка лобового сопротивления. На зимних тестах стало понятно, что полностью решить поставленную задачу команде не удалось.

Это привело к экспериментам с конфигурацией машины. Но если соперники, стремясь обрести скорость, двигались в сторону разгруженных вариантов, то Mercedes, напротив, еще больше развернула крылья. Схожую тактику команда уже использовала на старте прошлого чемпионата, отказавшись от нее только к Майами, куда привезла крыло с подрезанной плоскостью.

Сравнение версий Mercedes W13, Гран При Майами 2022 года Иллюстрация: Джорджо Пиола

Но в Бахрейне такой подход нес большой риск: в гонке можно было накрепко застрять в трафике, не имея возможности выбраться из него. Потому к стартовому Гран При в Брэкли подготовили крыло с уменьшенным прижимом (на самом верхнем фото).

Оно явно несет фамильные черты, но нужно отмотать довольно далеко назад, чтобы отыскать у Mercedes столь выраженную выпуклость вниз в середине главной плоскости.

Заднее антикрыло Mercedes F1 W09, Гран При Азербайджана 2018 года Иллюстрация: Джорджо Пиола

Схожие решения были популярны в команде в начале ее периода доминирования – с 2015 по 2018 годы. Выпуклость позволяет сочетать достаточный прижим и малое лобовое сопротивление. За аэродинамическую эффективность отвечает широкая центральная часть крыла, тогда как ближе к торцевым пластинам остается достаточно свободного пространства для протекания воздуха.

Примечательно, что у новейшего крыла Mercedes – как, кстати, и Red Bull – плоскость значительно выступает вниз, оказываясь на пути потоков.

Обратите внимание, что передняя кромка верхней плоскости сделана очень толстой, за исключением внешних участков в зоне сопряжения с торцевыми пластинами. В дальнем верхнем углу выполнен вырез, помогающий контролировать возникающее здесь завихрение.

С 2022 года Mercedes использует модульную схему, которая позволяет менять крупные детали не целиком, а по частям. В этом случае тоже есть возможность быстро заменить вырезанный уголок на целый, если у инженеров появится такая необходимость.

Крыло Mercedes W14, которая команда проверила в тренировках, но не стала использовать в квалификации и гонке Фото: Джорджо Пиола

Хорошо известно, что любое аэродинамическое решение в Ф1 являет собой компромисс между максимальной скоростью на прямых и прижимной силой в поворотах. Также при выборе варианта на квалификацию и гонку необходимо учитывать фактор износа шин на длинной дистанции.

Для Mercedes принять решение оказалось настолько непросто, что сравнительный анализ продолжался даже в третьей тренировке. Джорджу Расселлу поставили крыло с высоким прижимом (на фото выше), тогда как Льюису Хэмилтону – новое, с уменьшенным.

В итоге данные показали, что именно разгруженный вариант лучше использовать в квалификации и гонке.

Ferrari занималась подобным сравнением еще на тестах – вот только получилось это не особенно здорово.

Новое крыло, также с уменьшенным прижимом, оказалось в целом похожим на прежнее, но отличить их можно было без особого труда: новинка крепилась к шасси по нехарактерной для Скудерии схеме с единственным центральным пилоном. На тестах она быстро сломалась.

В пятницу на Гран При эта версия вновь появилась на SF-23, но совсем ненадолго. Скорее всего, ее поставили только для того, чтобы собрать данные в преддверии этапа в Саудовской Аравии. Но даже это короткое появление привело к сильной раскачке крыла из стороны в сторону.

Если же говорить об отличиях между спецификациями, то их проще всего увидеть при сравнении двух иллюстраций Джорджо Пиолы выше. У более загруженной версии главная плоскость имеет более выраженный рельеф.

Что касается крепления, то единственный центральный пилон, разумеется, выполнен более крупным, при этом он поднимается выше двойных и стыкуется с плоскостью посредством привода DRS. Разумеется, эти отличия проявляются не только в механических, но и в аэродинамических свойствах.

Также Ferrari внедрила у себя находку Alfa Romeo с каплевидными приливами в местах крепления поворотных узлов подвижной плоскости крыла.

Детали днища Red Bull RB19 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Между тем, сама Red Bull зимой, разумеется, тоже не стояла на месте. У RB19 оказалась весьма примечательная кромка днища. В этой области машин Ф1 продолжается активная эволюция – зимой правила изменились, потому командам пришлось вносить коррективы в прежние решения.

В Милтон-Кинсе подготовили вариант, который имеет серьезные отличия как от прошлогоднего (во врезке), так и от других машин сезона-2023.

В задней части можно увидеть продольный элемент, отделенный от остального днища прорезью и закрепленный на металлических скобах (показан самой левой стрелкой) – такой подход используют многие, включая Mercedes и McLaren. При этом на RB19 внешний край элемента чуть загнут вверх, в передней части несколько сильнее, чем в задней.

Перед ним расположены несколько небольших крылышек полукруглой формы, расположенных на разной высоте и имеющих различные размеры. Они работают с потоками из тоннелей Бернулли, которые именно здесь выходят из-под днища машины.