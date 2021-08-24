Технический анализ: как собственные ошибки помогли Red Bull

О том, как в Милтон-Кинсе подошли к решению непростой задачи, Ньюи рассказал в командном подкасте Talking Bull. По его словам, команда выделила главные слабые места шасси 2020 года и сделала акцент на их устранении.

«Мы оказались в совершенно нетипичной ситуации, – объяснил Эдриан. – Нужно было омологировать прошлогоднюю машину, чтобы помочь Ф1 в борьбе против [финансовых] последствий коронавируса.

Из-за этого мы оказались ограничены в доработках. У нас было всего два жетона для конструктивных изменений. И мы решили использовать их для работ с картером коробки передач, что заодно позволило переделать заднюю подвеску. Последняя, по моим ощущениям, работала на RB16 далеко не лучшим образом».

В Red Bull перенесли назад точки крепления рычагов, последовав примеру Mercedes. Чемпионы мира даже сделали для этого вырез в кожухе задней защитной структуры – он показан стрелкой на иллюстрации ниже.

Сравнение задней подвески Red Bull RB16 и Mercedes W11 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Подвеска RB16B стала развитием этой идеи. К сожалению, у Red Bull не было возможности перенести крепление рычага с картера коробки на структуру безопасности, так как на переделку последней потребовался бы еще один жетон.

Однако произведенные изменения не просто сделали более послушной машину, управляемость которой – особенно на ранней стадии сезона-2020 – вызывала серьезные нарекания. Они также позволили команде получить выигрыш в аэродинамике. Последнее было особенно важно с учетом новых требований к днищу, введенных FIA.

«Я бы назвал изменения в регламенте [между 2020 и 2021 годами] средними по своим масштабам, они сказались на аэродинамике днища и задней части шасси, – отметил Ньюи. – Перемены не глобальные, но они потребовали определенных действий по оптимизации».

Сравнение вариантов днища Red Bull RB16B Иллюстрация: Джорджо Пиола

Red Bull одной из первых внедрила Z-образную кромку днища, а также однозначно входит в число лидеров по темпам доработок машины в течение сезона. Практически на каждую гонку они привозят какие-то новинки.

Удивительно, но такое развитие событий можно в каком-то смысле назвать следствием сложностей 2020 года. Тогда уже на ранней стадии удалось обнаружить структурную проблему, из-за чего потребовалось притормозить все те доработки, которые на тот момент были в процессе подготовки.

«Если вернуться немного назад, то при переходе от модели RB15 2019 года к RB16, произошло нечто, что я, говоря откровенно, понимаю не до конца, – объяснил он. – Даже с учетом продувок в трубе и использования инструментов симуляции все равно может быть возникнуть картина, которая собьет вас с толку. Именно так с нами произошло в начале 2020-го.

Потребовалось время, чтобы со всем разобраться. Но у этой истории есть и позитив. Он в том, что если ты нашел первопричину проблем, то узнаешь что-то, чего без этого никак бы не узнал.

Ошибки приносят тебе больше, чем успехи. Думаю, они позволили нам все сделать правильно этой зимой – и привели нас туда, где мы сейчас находимся».

Варианты переднего крыла Red Bull RB16 Иллюстрация: Джорджо Пиолы

О каких именно просчетах с RB16 идет речь? Ньюи, разумеется, не стал вдаваться в детали, но можно вспомнить, как в начале 2020-го команде пришлось отказаться от носового обтекателя с более узкими пилонами (V2 на иллюстрации) и вернуться к базовой конфигурации.

После этого потребовалось потратить немало времени, чтобы провести параллельное сравнение других новых решений со старыми – только так можно было определить, что именно работает неправильно.

Следующей зимой Формулу 1 ждут глобальные изменения: в отличие от пары жетонов и небольшых переделок в аэродинамике команды готовятся к переходу на совершенно новый регламент.

«Я бы сказал, что это самые серьезные перемены с тех пор, как в конце 1982 года запретили граунд-эффект, – отметил Ньюи. – Это полноценная революция. По сути, неизменной останется только силовая установка. Все остальное станет другим.

Нам нужно найти верный баланс, продолжая дорабатывать машину этого года. Ведь сейчас мы ведем сражение за титулы, но в то же время нельзя полностью концентрироваться на этом и забывать, что нас ждет впереди.

Мы стараемся отыскать наилучший вариант, и в то же время остаться в рамках лимита бюджетов. Как известно, по этой причине нам пришлось сократить определенное количество сотрудников».

Перед стартом второй половины сезона Ф1 Red Bull отстает от Mercedes на 12 очков, но при этм лидирует по количеству побед: 6-4.