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Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как регламент-2021 сделает машины проще

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Технический анализ: как регламент-2021 сделает машины проще
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
8 нояб. 2019 г., 12:19

Уже через два года прижимать машины Формулы 1 к асфальту будет граунд-эффект. В то же время, небольшие, но очень дорогие хитрости, которые сейчас позволяют отыграть пару сотых, должны уйти в прошлое. Мы нашли три примера подобных решений.

Упрощение стало одним из ключевых моментов новых правил. Под прямой запрет попали множество элементов, которые не приносят ощутимого выигрыша, но поглощают ресурсы на исследования и разработку. Другие идеи должны отмереть сами, так как в условиях ограничения бюджетов командам станет невыгодно вкладываться в них. 

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Regole F1 2021

Рендер машины Ф1 по регламенту 2021 года

Фото: Формула 1

Николас Томбасис, глава технической комиссии формульных гонок FIA, вместе с главой отдельной рабочей группы Liberty Media Пэтом Симондсом при подготовке регламента сделали ставку на снижение чувствительности машин к турбулентности набегающего воздуха. Потеря эффективности не должна превышать 20% – сейчас она в два с лишним раза выше. 

Другими словами, машины должны стать проще, если не сказать грубее. В них больше не будет места для множества тщательно проработанных деталей, которые сейчас могут позволить себе только богатые лидеры.

Ross Brawn e Nikolaz Tombazis svelano le regole 2021 di Formula 1 in conferenza stampa

Росс Браун и Николас Томбасис на презентации концепции машины Ф1 2021 года

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На официальной пресс-конференции FIA и Liberty в Остине журналистам показали модель машины в масштабе 1:2 (именно ту, что использовалась для продувок в аэродинамической трубе Sauber в Хинвиле при подготовке новых правил). 

Можно было сразу заметить, насколько она проще нынешних моделей. Это объясняется как раз стремлением снизить аэродинамическую чувствительность – а также тем, что подавляющее большинство прижимной силы теперь будет генерироваться под днищем. Две крупные трубки Вентури в понтонах призваны дать конструкторам и гонщикам достаточное количество прижимной силы.

Ferrari SF90, dettaglio del bargeboard vietato per il 2021

Область дефлекторов Ferrari SF90

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Есть и еще один способ сделать машины менее чувствительными к турбулентности – уменьшить эту самую турбулентность. Сейчас все концепция машин Формулы 1 строится на том, чтобы увести завихрения воздуха, которые неизбежно генерируются колесами и другими элементами, в сторону от шасси. Именно на это работают многочисленные крылья, открылки и предкрылки.

Одним из главных средств в этой борьбе последние годы выступают дефлекторы. В области между передними колесами и понтонами команды выстраивают конструкции невероятной сложности, состоящие из многих десятков и даже сотен поверхностей. Они очень точно разделяют весь протекающий воздух на части, пропуская часть к воздухозаборникам понтонов, другую – вдоль понтонов к диффузору, а третью вовсе отбрасывая в сторону от машины.

Ecco l'ingresso dei tubi Venturi visibili sul modello di galleria della F1 2021

Входные отверстия в трубки Вентури на модели машины Ф1 2021 года

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На машинах 2021 года дефлекторов не останется вовсе. Сразу за передними колесами, как видно на показанной модели, будут расположены входные отверстия трубок Вентури. Они поглотят значительную часть турбулентного воздуха, который затем будет преобразован в прижимную силу. Чуть выше и дальше находится воздухозаборник понтона. Это все – никаких других элементов здесь не будет.

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McLaren MCL34, dettaglio della sospensione anteriore con il bracket vietata per il 2021

Передняя подвеска McLaren MCL34

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Изменения коснутся и подвески машин. Во-первых, попадут под запрет любые дополнительные сочленения, которые сейчас дают возможность менять геометрию рычагов в угоду той же аэродинамике. В 2017-м Mercedes и Toro Rosso одновременно придумали поднимать верхний треугольник, и сейчас аналогичные конструкции есть у половины пелотона.

Вдобавок, такой подход давал возможность более тонкой настройки, что позволяло точнее контролировать условия работы шин и избегать их перегрева.

Ammortizzatore idraulico della Mercedes W10 che sarà vietato nel 2021

«Антикивковый» амортизатор в передней подвеске Mercedes W10

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Во-вторых, упрощения коснутся той части подвески, которая обычно скрыта под кузовными панелями. Команды больше не смогут использовать хитрый элемент, который позволяет контролировать дорожный просвет на разгонах и торможениях.  

Подобная система, центром которой является гидравлический амортизатор, уже долгое время остается козырем Mercedes – в Брэкли решили не идти по пути Red Bull и Ferrari, которые задирают задок своих машин, а избрать собственный подход.

Так как турнирные таблицы подтверждают его право на существование, соперники чемпионов внедрили свои решения с использованием тарельчатых пружин.

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio del terzo elemento meccanico

Mercedes AMG F1 W10, dettaglio del terzo elemento meccanico

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull Ring RB 15, dettaglio della sospensione anteriore con terzo elemento a molla

Red Bull Ring RB 15, dettaglio della sospensione anteriore con terzo elemento a molla

Photo by: Giorgio Piola

Подвеска в 2021 году будет весьма важным элементом машин, учитывая переход на 18-дюймовые диски. Те решения, которые уверенно работают с нынешними дисками размером 13 дюймов, вовсе не обязательно справятся с возросшими нагрузками. 

Одним словом, машины станут полностью другими не только внешне. но и по внутреннему содержанию. Маттиа Бинотто выразил общее мнение, сказав после одобрения новых правил, что всю Формулу 1 после 2021 года ждет непростой и интересный путь развития. Конструкторы команд всегда славились умением искать слабые и неоднозначные места в пунктах правил – и нет сомнений, что в этот раз нас тоже ждут увлекательные находки в самых разных областях.

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Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

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