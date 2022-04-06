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По итогам двух первых Гран При можно говорить, что в Милтон-Кинсе построили машину, которая обеспечивает максимальный уровень прижимной силы во всем пелотоне. Более того, созданная под общим руководством Эдриана Ньюи позволяет поддерживать минимальный клиренс, нисколько не доставая гонщиков пресловутым «козлением».

Что говорить, если команде даже не пришлось укреплять заднюю часть днища посредством двух металлических тяг, которые сейчас можно встретить почти у всех соперников.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Для Mercedes и Ferrari возможность поставить такие тяги стала буквально спасительной, поскольку позволила значительно сократить вертикальные колебания шасси на прямых.

Мы уже не раз анализировали это явление и разбирали, как опытные инженеры команд Ф1, имея под рукой суперсовременное оборудование, не смогли предусмотреть такой эффект по ходу подготовки к смене регламента.

Детали понтона Ferrari F1-75 Фото: Эрик Юниус

Скудерии помогло уникальное решение понтонов с ложбинкой. Они генерировали достаточно прижимной силы, потому оказалось достаточно самую малость приподнять машину над асфальтом, чтобы существенно снизить пресловутое «козление».

А вот для Mercedes проблема оказалась куда более серьезной. У «беспонтонной» W13 с совсем иным распределением прижима снять остроту проблемы удалось только значительным увеличением клиренса, но и после этого гонщики продолжали жаловаться на скверную управляемость в быстрых поворотах.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Есть основание говорить, что в Red Bull оказались более дальновидными и еще на стадии проектирования шасси предсказали назревающую проблему с вертикальной раскачкой. И для ее решения изначально сделали днище более прочным.

Это обеспечило стабильность, как любят говорить инженеры, аэродинамической платформы: чем меньше у RB18 дорожный просвет, тем больше прижима. Это позволило убрать нагрузку с заднего крыла и дать Максу Ферстаппену с Серхио Пересом крайне важное преимущество над соперниками в максимальной скорости на прямых.

Но за жесткость днища пришлось расплачиваться лишними килограммами. Машина вышла на 10 кг тяжелее минимального лимита (798 кг), и теперь команде придется потратить колоссальные деньги, чтобы облегчить шасси. По оценкам гоночного консультанта Хельмута Марко, за каждый килограмм потребуется заплатить не менее 250 тысяч евро.

При этом облегчить само днище – самую крупную цельную деталь машин Ф1 – едва ли получится. Если сделать это, оно станет более гибким, и тогда появится «козление»…

Детали днища Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Иллюстрация Джорджо Пиолы дает возможность рассмотреть подробности конструкции днища RB18 на виде сверху. Изучая это произведение инженерного искусства, попробуйте для начала ответить на простой вопрос: с какой стороны находится передняя часть машины, а с какой – задняя?

Перед машины – слева