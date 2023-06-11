Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная
Фото
Видео
Иллюстрации
Предыдущая / 30 лет спустя. Как история из 90-х может помочь нынешней Ferrari
Формула 1 / Гран При Испании Самое интересное

Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников

Команда из Милтон-Кинса остается на шаг впереди соперников, при этом самым возмутительным образом использует их находки, чтобы сделать свою RB19 еще быстрее

Мэтт Сомерфилд
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Область кокпита Red Bull RB19

Семь побед в семи гонках недвусмысленно дают понять, что машина Red Bull едет быстрее всех в пелотоне на любой трассе и в любых условиях. Однако этот вовсе не значит, что в Милтон-Кинсе думают лишь об улучшение своего зала с трофеями, чтобы тот мог вместить все заработанные пилотами кубки. 

Напротив, на Гран При Испании вы увидели весьма интересные доработки днища и диффузора RB19. Интересны они прежде всего тем, что почти наверняка были подсмотрены Эдрианом Ньюи во время его традиционной прогулки по стартовое решетке – и после анализа эффективности реализованы в собственной машине Red Bull.  

Здесь нельзя не отметить, что такой подход позволяет «Быкам» существенно экономить ресурсы. Из-за превышения лимита бюджета в 2021 году команду ограничили в продувках и использовании инструментов CFD. Но конструкторы внедряют решения, в эффективности которых уже смогли убедиться их коллеги из других коллективов. 

Разумеется, в данном случае недостаточно просто реализовать классическую схему «скопировать – вставить», но экономия все равно присутствует. 

Сравнение деталей днища Red Bull RB19

Сравнение деталей днища Red Bull RB19

Вот один из примеров: кромка днища Red Bull получила в Барселоне измененный профиль в месте выхода из-под машины тоннелей Вентури. 

Вместо прежней прямой линии (вверху) появилось более сложное сочетание плавного С-образного выреза и продольной направляющей в нижней части (показана стрелкой). Также днище стало чуть сильнее изгибаться вверх, что помогает потокам выходить из-под машины. 

Похожий прием мы прежде видели у Ferrari, McLaren и еще нескольких команд.  

Детали диффузора Red Bull RB19

Детали диффузора Red Bull RB19

Еще одно популярное решение в пелотоне – формирование небольшого углубления у внешнего угла диффузора.

Такой подход, с одной стороны, оптимизирует протекание потоков по внешней поверхности, а с другой добавляет аэродинамической эффективности за счет внутреннего объема. 

Читайте также:
Эдриан Ньюи, глава технического штаба Red Bull

Эдриан Ньюи, глава технического штаба Red Bull

Фото: Эрик Юниус

Поделились
Комментарии

30 лет спустя. Как история из 90-х может помочь нынешней Ferrari
Мэтт Сомерфилд Больше от
Мэтт Сомерфилд
Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull

Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull

Формула 1
Гран При Испании

Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

Формула 1
Гран При Монако

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1 Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

Технический анализ: как Mercedes переделала W14

Технический анализ: как Mercedes переделала W14

Формула 1
Гран При Монако

Технический анализ: как Mercedes переделала W14 Технический анализ: как Mercedes переделала W14

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Формула 1
Гран При Канады

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing

Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing

Формула 1

Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing

Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull

Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull

Формула 1
Гран При Испании

Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull

Самое важное:

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

F1 Формула 1
Гран При Канады

Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане

В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане

LM24 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане В Toyota рассказали, как белка оставила команду без победы в Ле-Мане

Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing

Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing

F1 Формула 1

Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing Марко пообещал Пересу не увольнять его из Red Bull Racing

В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды

В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды

F1 Формула 1

В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.