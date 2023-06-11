Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический анализ: как Red Bull воплотила в своей машине идеи соперников
Команда из Милтон-Кинса остается на шаг впереди соперников, при этом самым возмутительным образом использует их находки, чтобы сделать свою RB19 еще быстрее
Семь побед в семи гонках недвусмысленно дают понять, что машина Red Bull едет быстрее всех в пелотоне на любой трассе и в любых условиях. Однако этот вовсе не значит, что в Милтон-Кинсе думают лишь об улучшение своего зала с трофеями, чтобы тот мог вместить все заработанные пилотами кубки.
Напротив, на Гран При Испании вы увидели весьма интересные доработки днища и диффузора RB19. Интересны они прежде всего тем, что почти наверняка были подсмотрены Эдрианом Ньюи во время его традиционной прогулки по стартовое решетке – и после анализа эффективности реализованы в собственной машине Red Bull.
Здесь нельзя не отметить, что такой подход позволяет «Быкам» существенно экономить ресурсы. Из-за превышения лимита бюджета в 2021 году команду ограничили в продувках и использовании инструментов CFD. Но конструкторы внедряют решения, в эффективности которых уже смогли убедиться их коллеги из других коллективов.
Разумеется, в данном случае недостаточно просто реализовать классическую схему «скопировать – вставить», но экономия все равно присутствует.
Сравнение деталей днища Red Bull RB19
Вот один из примеров: кромка днища Red Bull получила в Барселоне измененный профиль в месте выхода из-под машины тоннелей Вентури.
Вместо прежней прямой линии (вверху) появилось более сложное сочетание плавного С-образного выреза и продольной направляющей в нижней части (показана стрелкой). Также днище стало чуть сильнее изгибаться вверх, что помогает потокам выходить из-под машины.
Похожий прием мы прежде видели у Ferrari, McLaren и еще нескольких команд.
Детали диффузора Red Bull RB19
Еще одно популярное решение в пелотоне – формирование небольшого углубления у внешнего угла диффузора.
Такой подход, с одной стороны, оптимизирует протекание потоков по внешней поверхности, а с другой добавляет аэродинамической эффективности за счет внутреннего объема.
Эдриан Ньюи, глава технического штаба Red Bull
Фото: Эрик Юниус
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